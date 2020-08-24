Yeni kararlar öncesi yenilenme vakti

Yeni bir mevsime geçiş yapmadan biz de yenilenmek isteriz. Sonbahar öncesi yaz sıcaklarında kuruyan cildimizi sağlıklı bir hale getirme, alınan kiloları da verme zamanı...
Sıcak yaz günleri yavaş yavaş etkisini azaltırken sonbahar yaklaşıyor. Bazı kararlar alıyor ve yeni sezona daha güçlü girmek için hepimiz tatlı bir hazırlık içinde oluyoruz. Bazılarımız için yeni bir iş hayatı, bazılarımız için yeni kararlar, bazılarımız da yaşam şeklimizdeki ufak değişikliklerle yeni sezona hazırlanıyoruz.
Yaşadığımız pandemi, daha iyi yaşam için sağlığımızı korumanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Sosyal mesafeye, maske kullanımına, kişisel izolasyona ve en önemlisi de sağlıklı beslenme ve düzenli egzersize özen gösteren kişilerin sağlığı çok daha iyi koruduklarını gördük.
Yaz kilolarından kurtulmanın yolları
Yaz dönemi akşam dostlarla geç yenen yemekler, sıcak hava nedeniyle hareketlerin kısıtlanması ve yaz meyveleri, dondurma gibi tatlılar nedeniyle birçoğumuzda kilo artışına veya planlanan kilo kaybının gerçekleştirilememesine neden olabiliyor.
Aralıklı oruç yöntemi yeni bir sezona girerken istenen kiloyu vermek için iyi bir alternatif olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde yapılan sağlıklı bir kahvaltı ve erken saatlerde yenen akşam yemekleri kilo vermeye çok yardımcı olur.
Güneş doğduktan sonra kahvaltı ile güne başlamak ve güneş batmadan akşam yemeğini tamamlamak ve sonrasında su dışında bir şey tüketmemek, genel sağlık problemi olmayan kişiler için çok ideal bir diyet yöntemidir. Bununla birlikte akşam yemeği sonrası yapılan yürüyüş ve egzersiz gece boyunca yağ yakımını artırır.
Zayıflama sürecinde vücut direncini artırmak için bol çiğ sebze tüketmek, sebze suları içmek önemlidir. Günde 7 bin adım atmak ve sonrasında esneme egzersizleri yapmak ve haftada 1-2 defa kardiyo, 1-2 defa ağırlık egzersizi yapmak hepimiz için bir rutin olmalı.
Cilde yapılabilecek uygulamalar
Yazın güneşin kuruttuğu cildin iyi nemlendirilmesi, derinlemesine temizlenmesi ve cilt altı lenf drenajının sağlanması çok önemlidir.
Sosyal mesafe ve hijyenin çok önemli olduğu bugünlerde, cilt bakımları el değmeden, makineler yardımıyla yapılmalıdır.
Hydro-peeling ya da hydro-facial gibi uygulamalarla soğuk medikal suyun püskürtülerek uygulanması ve gerekirse multivitamin iğneleri ile desteklenmesi bu dönemde cildin kaybettiği nemi yerine koymak için çok önemlidir.
Yeni sezona başlarken botoks veya gerekirse yüze yapılacak dolgu uygulamaları da cilde canlılık ve parlaklık verir.
Yazın güneşte fazla kullanılan mimikler nedeniyle botoksun etkisi biraz daha erken bitebilir.
Medikal bakımlarla nemlendirilen cildin üzerine hafif bir botoks uygulaması ve gerekirse göz altı boşluklarına, gülme çizgilerine, dudak yaklarına hafif volüm verilerek yüzün daha canlı görünmesi sağlanabilir.
Cerrahi uygulama istemeyenler için
Medikal bakımların yanında cerrahi uygulama istenmiyor ancak daha hızlı sonuç almak isteniyorsa da yapılabilecekler var. İple askı uygulaması, endolift gibi cilt altına lazer yapılarak kolajenin uyarılması ya da ultrasonik teknikle yüzün yukarı kaldırılması yeni sezon öncesi kişilerin kendilerini daha iyi hissetmeleri için yapılabilir.
Vücut bakımları
Zayıflama ve daha fit görünüme kavuşma planı olanların, haftada bir kez lenf drenajı sağlayıp vücuttaki istenmeyen yağları azaltan makinelerden yardım alması iyi olabilir. Legacy, wellashape gibi uzun zamandır denenmiş olan vücut sıkılaştırıcı makineler vücut şekillendirmede etkileri kanıtlanmış makinelerdir. Medikal bakımlar ve kişinin kendine yaptığı küçük görünen yatırımlar, uzun vadede kişinin güzel yaş almasını sağlar, sağlığını korumada önemli bir yer tutar. Kendisini daha iyi hisseden bir kişi, özgüveni daha yüksek olacağı için hayattaki zorluklarla mücadele ederken daha güçlü bir duruş dergiler.
Bunun yanında her türlü estetik plan yapılırken şu unutulmamalıdır; estetik görünüm sağlığın korunmasıyla başlar. Sağlıklı beslenme, sigara kullanmama, düzenli egzersizi gibi alışkanlıkları yaşam şekli haline getiren bir kişi sağlıklı ve güzeldir...
Yeni kararlar öncesi yenilenme vakti
Yeni bir mevsime geçiş yapmadan biz de yenilenmek isteriz. Sonbahar öncesi yaz sıcaklarında kuruyan cildimizi sağlıklı bir hale getirme, alınan kiloları da verme zamanı...
Sıcak yaz günleri yavaş yavaş etkisini azaltırken sonbahar yaklaşıyor. Bazı kararlar alıyor ve yeni sezona daha güçlü girmek için hepimiz tatlı bir hazırlık içinde oluyoruz. Bazılarımız için yeni bir iş hayatı, bazılarımız için yeni kararlar, bazılarımız da yaşam şeklimizdeki ufak değişikliklerle yeni sezona hazırlanıyoruz.
Yaşadığımız pandemi, daha iyi yaşam için sağlığımızı korumanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Sosyal mesafeye, maske kullanımına, kişisel izolasyona ve en önemlisi de sağlıklı beslenme ve düzenli egzersize özen gösteren kişilerin sağlığı çok daha iyi koruduklarını gördük.
Yaz kilolarından kurtulmanın yolları
Yaz dönemi akşam dostlarla geç yenen yemekler, sıcak hava nedeniyle hareketlerin kısıtlanması ve yaz meyveleri, dondurma gibi tatlılar nedeniyle birçoğumuzda kilo artışına veya planlanan kilo kaybının gerçekleştirilememesine neden olabiliyor.
Aralıklı oruç yöntemi yeni bir sezona girerken istenen kiloyu vermek için iyi bir alternatif olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde yapılan sağlıklı bir kahvaltı ve erken saatlerde yenen akşam yemekleri kilo vermeye çok yardımcı olur.
Güneş doğduktan sonra kahvaltı ile güne başlamak ve güneş batmadan akşam yemeğini tamamlamak ve sonrasında su dışında bir şey tüketmemek, genel sağlık problemi olmayan kişiler için çok ideal bir diyet yöntemidir. Bununla birlikte akşam yemeği sonrası yapılan yürüyüş ve egzersiz gece boyunca yağ yakımını artırır.
Zayıflama sürecinde vücut direncini artırmak için bol çiğ sebze tüketmek, sebze suları içmek önemlidir. Günde 7 bin adım atmak ve sonrasında esneme egzersizleri yapmak ve haftada 1-2 defa kardiyo, 1-2 defa ağırlık egzersizi yapmak hepimiz için bir rutin olmalı.
Cilde yapılabilecek uygulamalar
Yazın güneşin kuruttuğu cildin iyi nemlendirilmesi, derinlemesine temizlenmesi ve cilt altı lenf drenajının sağlanması çok önemlidir.
Sosyal mesafe ve hijyenin çok önemli olduğu bugünlerde, cilt bakımları el değmeden, makineler yardımıyla yapılmalıdır.
Hydro-peeling ya da hydro-facial gibi uygulamalarla soğuk medikal suyun püskürtülerek uygulanması ve gerekirse multivitamin iğneleri ile desteklenmesi bu dönemde cildin kaybettiği nemi yerine koymak için çok önemlidir.
Yeni sezona başlarken botoks veya gerekirse yüze yapılacak dolgu uygulamaları da cilde canlılık ve parlaklık verir.
Yazın güneşte fazla kullanılan mimikler nedeniyle botoksun etkisi biraz daha erken bitebilir.
Medikal bakımlarla nemlendirilen cildin üzerine hafif bir botoks uygulaması ve gerekirse göz altı boşluklarına, gülme çizgilerine, dudak yaklarına hafif volüm verilerek yüzün daha canlı görünmesi sağlanabilir.
Cerrahi uygulama istemeyenler için
Medikal bakımların yanında cerrahi uygulama istenmiyor ancak daha hızlı sonuç almak isteniyorsa da yapılabilecekler var. İple askı uygulaması, endolift gibi cilt altına lazer yapılarak kolajenin uyarılması ya da ultrasonik teknikle yüzün yukarı kaldırılması yeni sezon öncesi kişilerin kendilerini daha iyi hissetmeleri için yapılabilir.
Vücut bakımları
Zayıflama ve daha fit görünüme kavuşma planı olanların, haftada bir kez lenf drenajı sağlayıp vücuttaki istenmeyen yağları azaltan makinelerden yardım alması iyi olabilir. Legacy, wellashape gibi uzun zamandır denenmiş olan vücut sıkılaştırıcı makineler vücut şekillendirmede etkileri kanıtlanmış makinelerdir. Medikal bakımlar ve kişinin kendine yaptığı küçük görünen yatırımlar, uzun vadede kişinin güzel yaş almasını sağlar, sağlığını korumada önemli bir yer tutar. Kendisini daha iyi hisseden bir kişi, özgüveni daha yüksek olacağı için hayattaki zorluklarla mücadele ederken daha güçlü bir duruş dergiler.
Bunun yanında her türlü estetik plan yapılırken şu unutulmamalıdır; estetik görünüm sağlığın korunmasıyla başlar. Sağlıklı beslenme, sigara kullanmama, düzenli egzersizi gibi alışkanlıkları yaşam şekli haline getiren bir kişi sağlıklı ve güzeldir...