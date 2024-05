Nasıl bir sosla geldin dünyaya?

Haberin Devamı

Gündemden biraz uzaklaşıp bugün farklı bir konuya odaklanalım. Dekanlardan bahsedelim. Basit, zevkli, sade, pratik ve kullanışlı bir bilgidir. Bugün Güneş’e odaklanacağız. Yani hangi burçta oluğunuz ve hangi günde doğduğunuza... Dekanlar nedir? Dekan astrolojide kullandığımız asalet sisteminde en az puanı alır. Tarihçesiyle ilgili farklı bakış açıları olmakla beraber aslında kaynağı Vedik astrolojiye dayanır. Ama ortaçağ döneminde klasik astrologların da dekanları kullandığını biliyoruz. Dekan her burcu 3 eşit parçaya böler. Yani elimizde her burca dair 3, 10’ar dilimlik parça olur. Her burcun ilk 10 gününde, ikinci 10 gününde ve üçüncü 10 gününde doğanlar olur.

Ortaçağ astrolojisinde dekanlar fiziksel özellikleri belirlemede kullanılmış. Ve sağlık astrolojisinde hassas noktaların tespitinde yararlanılmış dekanlardan. Biz karakterimize ve yeteneklerimize olan etkisine bakacağız.

Örneğin ben 29 Nisan doğumlu, Boğa burcuyum. Boğa 20- 21 Nisan’da başladığı için Boğa burcunun ilk 10 gününde doğan gruptayım. Bu örnekten yola çıkarak kendi döneminizi hesaplayın. Her 10 günü yöneten farklı bir gezegen var. Boğa burcunun yöneticisi Venüs’tür ama ben ilk 10 günlük dönemde doğduğum için Boğa’nın ilk 10 gününü Merkür yönetir. Yani benim Boğa burcu halimin üzerine Merkür sosu eklenmiş. Ve bu sayede Merkür yetenekleri de otomatik olarak geliyor bana. Hız, iletişim, yazma, konuşma gibi... Telekomünikasyon sektörü, yayıncılık, eğitim, bilgi aktarma, sosyal medyayı aktif kullanma, kitap yazma, köşe yazarlığı... Bunların hepsi Merkür etkisi. Siz de hangi burcun 10’ar günlüklerini hangi gezegen yönetiyor tablodan bakıp bulabilirsiniz.

10 günlük diliminizin yöneticisi kim?

◊ Koç burcunun ilk 10 gününün yöneticisi Mars, ikinci 10 günün Güneş, üçüncü 10 günün ise Venüs.

◊ Boğa burcunun ilk 10 gününün yöneticisi Merkür, ikinci 10 günün Ay, üçüncü 10 günün Satürn.

◊ İkizler burcunun ilk 10 günlük döneminde doğanların yöneticisi Jüpiter, ikinci 10 günün Mars, üçüncü 10 günün ise Güneş.

◊ Yengeç burcunun ilk 10 günlük döneminde doğanların yöneticisi Venüs, ikinci 10 günün Merkür, üçüncü 10 günün Ay.

◊ Aslan burcunun ilk 10 günlük döneminde doğanların yöneticisi Satürn, ikinci 10 günlük dönemin Jüpiter, üçüncü 10 gününki ise Mars.

◊ Başak burcunun ilk 10 gününde doğanların yöneticisi Güneş, ikinci 10 günlün Venüs, üçüncü

10 gününki Merkür.

◊ Terazi burcunun ilk 10 gününün yöneticisi Ay, ikinci 10 günün Satürn, üçüncü 10 gününki Jüpiter’dir.

◊ Akrep burcunun ilk 10 gününün yöneticisi Mars, ikinci 10 günün Güneş, üçüncü 10 gününki Venüs’tür.

◊ Yay burcunun ilk 10 günlük döneminin

yöneticisi Merkür, ikinci 10 günün Ay, üçüncü

10 gününki Satürn’dür.

◊ Oğlak burcunun ilk 10 günlük döneminin yöneticisi Jüpiter, ikinci 10 günün Mars, üçüncü 10 gününki Güneş’tir.

◊ Kova burcunun ilk 10 günlük döneminde doğanların yöneticisi Venüs, ikinci 10 günün Merkür, üçüncü 10 günde doğanlarınsa Ay’dır.

◊ Balık burcunun ilk 10 günlük döneminin yöneticisi Satürn, ikinci 10 günün Jüpiter, üçüncü 10 gününki Mars’tır.

Hangi gezegenler nasıl etkiliyor?

Ay: Bağlanma, aile, duygular, ev düzeni, beslenme, anne ilişkileri ön plana çıkar.

Güneş: Parlamak, fark edilmek, yönetmek, liderlik, yaratıcılık, canlılık, girişimcilik.

Merkür: İfade, iletişim, eğitim, yayıncılık, ticaret, öğrenme, analiz, mantık, hız.

Venüs: Güzellik, estetik kaygılar, sanat, ilişkiler, yaratıcılık, aşk, uyum, sosyallik, halkla iyi ilişkiler, sevgi ihtiyacı.

Mars: Motivasyon, saldırı, hareket, güç, spor, cesaret, enerji, rekabet, hız, öfke.

Jüpiter: Bilgelik, öğrenme, yurtdışı, spor, yayıncılık, abartma, inançlar, yabancılar, maceraya atılma, felsefe, her şeyi büyütme, cömertlik, hukuk ön planda olabilir.

Satürn: Kurallar, sorumluluk, zaman yönetimi, sabır, dayanıklılık, olgunluk, öğretmenlik, mükemmeliyetçilik, mühendislik.