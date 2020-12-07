Dijital estetikler

Nasıl koruyabiliriz?
Egzama ya da kimyasal veya fiziki etkenlere bağlı olarak eller bu dönemde fazla yıpranmaktadır. Yeni estetik trendlerde ellere yapılan işlemlerle yaşlanmasının da durdurulması planlanmaktadır. İşte bu dönemde el estetiğimizi nasıl koruyalım...
Yazın güneşin etkisiyle ellerde güneş lekeleri meydana gelirken kışında eller suyunu kaybederek ince kırışıklar oluşur. Yaşın ilerlemesi ile de cilt altındaki yağ dokusunu azalırken ellerin genetiğinin etkisiyle yaşlanma başlar. Ellerini çok sık sabunla yıkayan ve özellikle ellerini direkt bulaşık deterjanı gibi temizlik malzemeleriyle temasta bırakmamızla yaşlanma hızlanır. Elleri deterjanlardan uzak tutmak gerekir. Çıplak elle çamaşır veya bulaşık deterjanın kullanılması yaşlanma ve yıpranmayı artırır.
Yaz ya da kış aylarında dışarıya çıkarken ellerin üzerine yüze uyguladığımız gibi güneş koruyucu kremler sürülmelidir. Elleri korumak için her yıkama sonrası özellikle yağ bazlı kremlerle ya da losyonlarla eller nemlendirilmelidir. Ellerin nemini iyi tutmak için çok soğuk havalarda dışarıya çıkarken soğuktan koruyucu eldiven takmak çok önemlidir. Geceleri yatarken saf zeytin yağı, vazelin gibi iyi nem sağlayan kremler ele uygulanmalı ve çok yıpranmışsa ellerde gerekirse koruyucu bir eldiven de giyilerek yatılabilir. Elleri çok sıcak ya da çok soğuk su ile yıkamakta yıpranmayı arttırdığından ellerin hijyenini sağlarken ılık su tercih edilmelidir.
Lazer uygulamalarında nelere dikkat edilmelidir?
Pandemi döneminde ellere Icon gibi uygulamalar yaparken daha dikkatli olmak gerekir. Ellerin kimyasallarla direkt teması lazer tedavisinde olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle el sırtındaki lekeleri hafifletmek ve anti-aging uygulamada Q-Switch lazer işleminin hem daha yumuşak hem de uzun süre de etkili sonuçları ellerde görülecektir.
Yazın güneşin etkisiyle ellerde güneş lekeleri meydana gelirken; kışın da eller suyunu kaybeder ve üzerinde ince kırışıklıklar oluşur. Yaşın ilerlemesiyle de cilt altındaki yağ dokusu azalır ve ellerde yaşlanma başlar.
Çok sık sabunla yıkamak, çamaşır, bulaşık deterjanı gibi temizlik malzemeleriyle direkt temasta bulunmak da ellerdeki yaşlanmayı hızlandırır. Bu nedenle elleri deterjanlardan uzak tutmak gerekir.
Hem yaz hem de kış aylarında dışarı çıkarken ellerin üzerine güneş koruyucu kremler sürülmelidir. Eller, her yıkama sonrası özellikle yağ bazlı kremlerle ya da losyonlarla nemlendirilmelidir.
Ellerin nemini kaybetmemesi için çok soğuk havalarda eldiven takmak da çok önemlidir. Geceleri saf zeytinyağı, vazelin gibi iyi nem sağlayan kremler uygulanmalıdır. Çok yıpranmışsa, geceleri koruyucu bir eldiven de giyilebilir.
Ayrıca çok sıcak ya da çok soğuk suyla yıkamak da ellerdeki yıpranmayı artırır, o nedenle hijyen sağlarken ılık su tercih edilmelidir.
Yüzünüzle uyumlu bakışlar
Yeni dönemde en çok istenen estetik uygulamanın gözlerde olduğunu söylersek kimse şaşırmaz. Pandemi dönemi bize daha etkili yani etkisini kısa sürede göreceğimiz ve uzun süre de bitmeyen kalıcı işlemlerin daha çok rağbet gördüğünü gösterdi. Özellikle küçük cerrahi uygulamalarla kalıcı sonuçlara ulaşmanın ne kadar güzel olduğunu bir kez daha anladık.
Bununla birlikte hızlı yapılan ve kalıcı sonuçlar alınan cerrahi işlemler birçok kişi için tercih edilmeye başlandı. 30-35 yaş sonrası yavaş yavaş yer çekiminin etkisi hissedilir. Kaşlar düşmeye başlar, göz altlarında boşluklar bazen de torbalanmalar oluşur.
Üst göz kapağındaki ve kaşlardaki düşüklük, şakaklardaki boşalmalar kişiyi mutsuz ya da daha ileri bir yaşta gösterir.
Bazen de genetik nedenlerle daha erken yaşlarda kaşlar düşüktür ve bu durum kişiye mutsuz ifade verir.
Yaşın ilerlemesi, kişinin genetik yapısı, kaşların yanlış alınması ya da fazla yapılan bazı uygulamalar kaşların şeklini bozar.
Kaşlar daha düşük ve gözler yorgun gözükür. Bununla birlikte kişide orta yüz dediğimiz yanaklarda sarkma ve boşalma gözükür.
Ben Balçiçek’te önce güçlü anne imajını, sonra iyi bir haberciyi, sonra da “Bu dünyada ben de varım” diyen bir genç kadını görüyorum.
Hepimiz üniversite yıllarında bir kariyere sahip olup sonra çocuk sahibi olmayı hayal etmişizdir. Ancak kariyer merdivenlerini çıktığımız dönemde çocuk sahibi olduğumuzda, acaba genç bir kadın olduğumuzu unutuyor muyuz? Maalesef öyle. Biraz kendimizi salıyoruz ve önceliklerimiz değişiyor.
Bu sözlerim kesinlikle estetik ameliyatlarla ilgili değil. Sadece kendimize iyi bakmak adına diyetimizi, sporumuzu, hobilerimizi erteliyoruz...
Sizi bilmem ama kendim dahil, etrafımdaki birçok kadında ben bunu gördüm.
Zaman zaman hepimizin hayatında öncelikler değişir. Ancak bu durumlar “zaman zaman” olmalı, kronik hale gelmemelidir.
Sürekli hale geldiğinde kadın ya da erkek için uzun vadede bu yaşam şekli çok yorucu ve yıpratıcı olur.
Genç kalmanın en büyük sırrı, mutlu olmayı bilmektir. Mutluluk kişinin kendisini sevmesiyle başlar. Kendisini seven kişi, beden ve ruh sağlığının bir bütün olduğunu bilmesinin yanı sıra onları korumaya özen gösterir.
Kadınlarda meme dokusu ortalama 15 yaşında olgunlaşır ve o yaştan sonra fazla değişiklik göstermez. Doğumlar, kilo alıp vermeler meme şeklinde tabii ki etkilidir. Ancak meme dokusunun asıl şeklini genetik miras verir. Anneden, büyükanneden ya da babadan gelen genlerin özelliğine göre göğüs şeklide tüm vücut genetiği gibi şekillenir.
Genç kızlık döneminden başlayarak, ergenlik ve sonrasında yetişkin olarak birçok kadın meme şeklinden memnun olsa da meme hacmi bazen değiştirilmek istenebilir. Küçük memeleri büyütmek, büyük memeleri ise küçültmek isteyebilir. Burada en önemli konu meme dokusunun yeterli diklikte olup olmamasıdır. Meme hacmi büyük ya da küçük olabilir. Eğer sarkma yoksa kadın onu bir şekilde idare edebilir. Ancak sarkık meme zamanla yerçekiminin de etkisi ile daha da sarkabilir ve bu kadınlarda birçok probleme neden olabilir.
Meme sarkıklığını kamufle etmek için postur bozulur. Özellikle iri ve sarkık meme, kişinin omuzlarının daha da aşağıya düşmesine neden olur. Bu sorunu sırtta kamburlaşma, omuzlarda düşüklük, boyun ve kol ağrıları sırasıyla takip eder. Özellikle genç kızlarda beden eğitimi derslerinden kaçış, sosyalleşmede sıkıntılar gibi bazı psikolojik sorunlarda görülebilir.
İri meme dokusunu baskılamak için çift katlı sütyenlerin takılması, çok dar iç çamaşırı giyerek göğüslerin kapatılması da diğer çözümler olarak görülebilir. Oysa meme büyüklüğü ve sarkıklığı fizyolojik olarak da istenen bir durum değildir.
Meme küçültme ameliyatlarında kullanılan teknik aynı zaman da göğüslerde dikliğinde de oluşmasını sağlar. Çoğu kez meme toparlama işlemi tek aşama yapılırken, bir miktar meme dokusu çıkarılır.
Ameliyat sonrası yaşam
Meme küçültme ameliyatı sonrası birey günlük hayatına mutlu bir şekilde hem sağlıklı hem de fit görünümle devam eder. Kişi istediği kıyafetleri rahat giyme özgürlüğünün yanında memelerinin omuzlara ve tüm bedene verdiği yükten kurtulmuş olur. Meme küçültme ameliyatları zaman zaman da ileri yaşlarda yapılabiliyor. Özellikle sırt ağrıları, diz ağrıları yaşayan kişilerde kemik dokuya yükünü azaltmak için yapılan bu ameliyatlar sonrası yaşam kalitesi artar. İyileşme süreci de hızlıdır.
Hangi kontroller yapılmalı?
◊ Yağ enjeksiyonu nasıl yapılır?
Yağ enjeksiyonu genellikle hafif bir anestezi altında yapılan bir işlemdir. Ancak çok kısıtlı bir bölge için yapılacağı zamanda lokal anestezi tercih edilebilir. Yağ dokusu vücudun herhangi bir bölgesinden alınarak birtakım işlemlerden geçirilir.
İlk önce mekanik olarak ya da yıkanarak yağ hücreleri içinde bulunan kan ve doku artıklarından ayrılır. Daha sonra saflaştırılan yağ hücresi vücutta istenen yere ince kanüllerle taşınır. Yağ enjeksiyonu için vücudun her bölgesinden yağ alınabilir. Bu işlem sırasında önemli olan yağ alındıktan sonra hızlı hazırlanıp, hava teması en aza indirilerek ihtiyaç duyulan bölgeye transfer edilmesidir.
◊ Hangi bölgelere yapılır?
Yağ enjeksiyonu ihtiyaç duyulan her bölgeye yapılabilir. Yaşın ilerlemesi ile yüzde boşluklar gözükebilir ya da erken yaşlarda göz altlarında ve yanaklarda çökmeler oluşabilir. Bu doku eksikliği olan tüm bölgelere rahatlıkla yağ enjeksiyonu yapılabilir. Yağ enjeksiyonu en çok yüzdeki boşlukları doldurmak için tercih edilir. Yağ transferi sonuçlarının memnuniyet verici olması nedeniyle de vücutta her bölgeye yapılabileceği fark edilir. Çünkü yaş alma süreci tüm vücudu etkiler. Eller yağını kaybeder ve damarlar ortaya çıkar. Dekolte bölgesi kurumaya başlar ve üzerinde ince kırışıklıklar oluşur. Boyun çizgileri derinleşir ve bu bölgelere yağ transferinin yapılması ile vücutta yeniden gençleşme gözükür. Bunun dışında yüzde belirgin bir çene ve
Estetik cerrahide yüze yapılan işlemlerde saçı dahil etmek, boynu dekolteye işleme almak ve sonrasında tüm vücut cildini değerlendirmek çok önemlidir. Son yıllarda sadece yüze değil, tüm vücuda iyi bakmanın gerekli olduğunu anladığımızdan bir bütün olarak vücudumuzu daha iyi göstermek için çabalamaya başladık.
Yüze yapılan yaşlanma karşıtı uygulamalarda ise ellerin unutulmasının hata olduğunu gördük ve elleri de vücudun ön plana çıkan bir bütünü olarak unutmamak gerektiğini anladık.
Bakım neden önemli?
Yüzümüz nasıl ki güneşle teması en fazla vücut bölgemiz olsa da ellerimizin kimyasallarla, kozmetiklerle ve güneşle teması yüzümüzden daha fazla oluyor. O yüzden de ellerimiz çok çabuk yıpranıyor ve yaşımızdan ileri gidebiliyor. Bu süreç ilk olarak çabuk kurumalar ve çatlamalar başlıyor. Ardından ince kırışıklar başlarken bir de bakıyoruz zaman içinde güneş lekeleri ellerimizin üzerinde belirginleşiyor. Her yazın sonunda yüzümüzde ve ellerimizde güneş lekelerinin daha da belirginleştiğini görmek bizi tedirgin edebiliyor.
Oysaki ellerimizi korumaya çocukluktan başlamak gerekir. Aslında yüze nasıl ki bol bol güneş koruyucu kremleri kullanıyorsak aynı şekilde bu koruyucuları burun üzerine fazla fazla sürerken el sırtına da sürmemiz gerektiğini unutmamak gerekiyor.
Çocukluktan itibaren bu alışkanlığı kazanmaya başlarsak zaman içerisinde günlük rutinimize giren yaz kış demeden yüze ve ellere güneş koruyucu sürerek güneşle temasını da kontrol altına alabiliriz.
Sadece güneş koruyucu sürmek yeterli mi?
Tabii ki hayır. Güneş koruyucu öncesi özellikle bu dönemde önem kazanan el hijyenimizde en fazla dikkat etmemiz gereken konulardan biri olarak ön plana çıkıyor. Bu nedenle el hijyeninde vücut pH dengesine yakın ve organik ürünler tercih etmek gerekiyor. Sık sık ellerin yıkanması ile de ellerdeki yağ dengesinin bozulmasından dolayı elleri iyi nemlendirmek ve üzerine gün içinde güneş koruyucu sürmek gerekiyor.
Tıp fakültesinde okuyanlar bilir; şöyle bir söz vardır: “Tıp fakültelerinden çok az doktor çıkar. Bir bakarsınız bir kısmı sanatçı, bir kısmı çiftçi olmuş.”
İşte biz hekimlerin hayatını aslında tıp fakültesine girmekten çok uzmanlık sınavında seçtiğimiz bölüm ve sonrasında mesleğimize ne şekilde devam ettiğimiz belirliyor.
Bu nedenle bir kısmımız fakültede akademik hayata devam ederken, bir kısmımız da başka yerlerde mesleğimizi yapmaya çalışıyoruz.
Bu mesleği icra edenler arasında Dr. Özlem Cankurtaran bana hep güç veren bir kadın olmuştur. Neden mi? Anlatayım...
Cerrahi asistanlık çok zordur. Özellikle bir kadın açısından. Tamam, mental olarak tabii ki erkek meslektaşlarınızdan bir farkınız yoktur. Ancak fiziki olarak onlarla yarışmak sizi zorlar.
Güneş lekeleri; birçoğumuzu üzen, bazılarımızı makyaj yaparak kapatmak zorunda bırakan ve her geçen gün etrafımızda artarak izlediğimiz bir sorun haline gelmedi mi?
Teknoloji ne kadar ilerlese de ne yazık ki henüz tek bir yöntemle kalıcı olarak lekelerle baş etmek mümkün değil. Genetik yatkınlık, bazı hormon ilaçları, kozmetik ürünlerin yanlış kullanılması, güneşe kontrolsüz maruz kalma, hamilelik süreci gibi etkenlerin yanı sıra bazen de hiçbir neden yokken lekelenmeler meydana gelebilir.
Lekelerin en fazla oluşma nedenlerinden birisi özellikle yüze yapılan uygulamalardan sonra kontrolsüz olarak güneşe maruz kalma kaynaklıdır. Lazer uygulamaları, kimyasal uygulamalar, sir ağda yapılması gibi birçok işlemden sonra direkt güneşe çıkmak lekelenmelerin en sık nedenlerinden biridir. Özellikle leke tedavisi yaptırıp sonrasında gerekli özen gösterilmezse lekelenmenin daha da artacağı unutulmamalıdır.
Tedavisi nasıl yapılır?
Leke tedavisinde amaç, lekelenmiş cildi arındırmak ve tekrar lekelenmesini önlemek için korumaya almaktır. O yüzden leke tedavisi cilt altındaki dokuyu iyi sulamakla yani hidrate etmekle mümkün olur. Cilt altı, iyi sıvı aldığında lekelenme riski azalır ve cildin yenilenmesinin hızlanması sayesinde lekelerin yoğunluğu azalabilir.
Günümüzde hydro dediğimiz soğuk sıvı ve tazyikle yapılan bakımların ciltte yarattığı etki çok fazladır. Hydro bakımların içinde hydrofacial, mezojet gibi birçok uygulama yer alır.
Bu uygulamalarda temel hedef; cilt üzerindeki ölü tabakayı uzaklaştırıp, cilt altındaki lenf akımını hızlandırmaktır.
Üst göz kapağı estetiği
Üst göz kapağında cilt fazlalığına bağlı düşüklük ve sarkma olabilir. Bazen de yapısal olarak aynı zamanda kaslarda düşüklük olabilir. Üst göz kapağında cilt fazlalığı varsa lokal anestezi dediğimiz, sadece o bölgenin uyuşturulması ile yapılabilir.
Göz kapağındaki fazla cilt alınırken, altta yağ fıtıkları varsa onun da onarılması gerekir. Yağ fıtıkları onarılıp cilt fazlalığı alındıktan sonra doku ince dikiş ipleri ile kapatılır.
Ortalama beşinci günde dikişler alınabildiği gibi şehir dışında yaşayan ya da dikiş aldırmak istemeyen kişilerde kendiliğinden eriyen ipler hekiminin tercihi ile kullanılabilir.
Üst göz kapağı estetiği sonrasında gözler kapatılmaz. Sadece üst göz kapağındaki katlanma çizgisinde kalan dikiş izinin üzerine gerekiyorsa özel bir bant yapıştırılır veya açıkla bırakılır.
İşlemden sonra aynı gün içinde rahatlıkla eve dönülebilir ve birkaç gün sonra sosyal hayata başlanabilir. Ancak tam iyileşme ve sonuç alma 2 hafta ile 2 ay arasında tamamlanır. Sigara kullanmamak ve uyarılara dikkat etmek göz kapağının çabuk ve güzel iyileşmesini sağlar.
Yazın bitmesi ve havaların serinlemesiyle birlikte estetik operasyonların sayısı da artmaya başladı. Yaz aylarında kişiyi yoran ve düzeltilmek istenen bölgelerdeki sıkıntıları gidermek isteyenler bu dönem estetik operasyonlara daha fazla başvuruyor. Bunlardan biri de meme küçültme ameliyatları.
Meme küçültme ameliyatında temel amaç şöyle açıklanabilir; büyük ve sarkık memeler omuzlarda fazla yük oluşturur.
Omuzlar düşer ve sırt kamburlaşır. Kişinin postürü bozulur, dik durmak zorlaşır ve bir süre sonra omurgaya binen yük sırt, bel, hatta diz ağrılarına neden olur.
İleri yaşlarda ortaya çıkan kemik erimesi sorununun nedeniyle vücuttaki fazla yükün taşınmaması gerekir.
Özellikle kadınlarda ciddi bir risk oluşturan kemik erimesini yavaşlatmak, meme kanseri riskini azaltmak, sağlıklı ve düzgün bir postüre sahip olmak için gerekli durumlarda meme küçültme ameliyatları planlanmalıdır.
İlgi sonbaharda neden artar
Yazın ağır ve sarkık meme dokusunu toparlamak birçok kadın için zordur. İnce kıyafetlerde memeyi kamufle etmenin zorluğu, mayo ve bikini gibi plaj kıyafetlerinde yaşanan sıkıntılar, sıcaktan meme altı ve meme aralarında oluşan egzama gibi rahatsızlıklar kişinin konforunu bozar. Hantal ve kilolu bir görünüme neden olur.
Cerrah bir kadın olarak, hatta bir bölümü estetik olan bir branşın cerrahı olarak işte ben. Yarın benim doğum günüm.
40’lı yaşlar eskiden çok uzak gelirken, şimdi bir bakıyorum 40’lı yaşların ortasını bile geçmişim.
Yaşadığımız güzelliklerin, sıkıntıların, zaman zaman büyük acıların ardından el sallarken, hayal ettiğimiz güzelliklere ulaşma azmi, heyecanlarımız ve en önemlisi de sevdiklerimiz bizi canlı tutuyor.
Asistanlığımın ilk yıllarında yeni yeni kongrelere gitmeye başladığım dönemlerde kongre konuşmalarında yüzdeki sarkmalar, göz altı torbaları, gıdı sarkmaları anlatılırken hiç dikkatimi çekmezdi.
Hatta çoğu zaman “Aman ne gerek var böyle şeylere” diye düşündüğümü hatırlıyorum.
Öyle ki konusu anti-aging’le ilgili hiçbir konuşmaya katılmak bile istemezdim. Meme büyükse küçültülmeli, burunda sıkıntı varsa düzeltilmeli, dudak inceyse kalınlaştırılmalı ve hep daha “iyisi” olmalı diye bakardık arkadaşlarımla.
Tabii o zamanlar 20’li yaşlarımızdaydık tek derdimiz nöbet çıkışı ne yapacağımızdı.
Geçtiğimiz hafta sonbahara merhaba dedik. Sonbahar, estetik ameliyatlar için tüm dünyada en çok tercih edilen mevsimdir. Tatilin bitmesi, yeni sezon hazırlıklarının başlaması, hava sıcaklıklarının azalması, evde geçirilen iyileşme sürecinde sıcak ya da soğuk için klima kullanımına ihtiyaç duyulmaması gibi sebeplerle bu dönemin estetik operasyonlar için doğru zamanlama olduğunu söyleyebiliriz.
Yaz aylarında planlaması yapılan ve sonbahar aylarında gerçekleştirilecek olan estetik operasyonlar öncesinde, kişiler kendilerini daha iyi hissetmek için bazı hazırlıklar yapmak isteyebilir.
Estetik ameliyatlara acil karar vermemek gerekir. Gerçekten estetik operasyona ihtiyaç duyuluyorsa ve yapılacak operasyonun iyileşme süresi için yeterli zaman varsa, her tür estetik ameliyat rahatlıkla yapılabilir.
AMELİYAT ÖNCESİ
YAPILMASI GEREKENLER
Güneş lekelerinden korunmanın ilk yolu güneşten uzak kalmaktır. Güneşe mesafeli olarak yaklaşırsak lekelerin oluşması ve mevcut lekelerin derinleşmesi önlenir.
Özellikle yüz, dekolte ve eller güneşe yoğun bir şekilde maruz kaldığı için bu bölgeler lekelenmeye çok müsaittir. Kısıtlı süre güneşte kalmanın yanı sıra cildin doğrudan güneşle temas etmesi de engellenmelidir.
Güneş koruyucu sürmek, şapka kullanmak ve güneşte geçen süre boyunca sık sık güneş koruyucuları tekrarlamak gerekir. Cilt bakımında en çok dikkat edilmesi gerekenlerden biri de güneş sonrası cildin çok iyi nemlendirilmesidir. Cilt kuruduğu zaman suyunu kaybeder ve lekelenme, ince kırışıklıkların oluşumu gibi sorunlar artar.
Nasıl tedavi edilir?
Güneş lekelerini tedavi etmede ilk aşama, lekelerin oluşmasını önlemekten geçer. Doğum kontrol hapları veya hormonal ilaçlar kullanan kişilerde, hamilelik veya emzirme döneminde olan kişilerde güneş lekesi oluşma riski daha yüksektir. Bu kişilerin güneşe karşı daha fazla tedbirlik olmaları gerekir.
Sıcak yaz günleri yavaş yavaş etkisini azaltırken sonbahar yaklaşıyor. Bazı kararlar alıyor ve yeni sezona daha güçlü girmek için hepimiz tatlı bir hazırlık içinde oluyoruz. Bazılarımız için yeni bir iş hayatı, bazılarımız için yeni kararlar, bazılarımız da yaşam şeklimizdeki ufak değişikliklerle yeni sezona hazırlanıyoruz.
Yaşadığımız pandemi, daha iyi yaşam için sağlığımızı korumanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Sosyal mesafeye, maske kullanımına, kişisel izolasyona ve en önemlisi de sağlıklı beslenme ve düzenli egzersize özen gösteren kişilerin sağlığı çok daha iyi koruduklarını gördük.
Yaz kilolarından kurtulmanın yolları
Yaz dönemi akşam dostlarla geç yenen yemekler, sıcak hava nedeniyle hareketlerin kısıtlanması ve yaz meyveleri, dondurma gibi tatlılar nedeniyle birçoğumuzda kilo artışına veya planlanan kilo kaybının gerçekleştirilememesine neden olabiliyor.
Aralıklı oruç yöntemi yeni bir sezona girerken istenen kiloyu vermek için iyi bir alternatif olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde yapılan sağlıklı bir kahvaltı ve erken saatlerde yenen akşam yemekleri kilo vermeye çok yardımcı olur.
Güneş doğduktan sonra kahvaltı ile güne başlamak ve güneş batmadan akşam yemeğini tamamlamak ve sonrasında su dışında bir şey tüketmemek, genel sağlık problemi olmayan kişiler için çok ideal bir diyet yöntemidir. Bununla birlikte akşam yemeği sonrası yapılan yürüyüş ve egzersiz gece boyunca yağ yakımını artırır.
Pandeminin başladığı ilk günlerde karantinada olduğumuz dönemde fiziksel olarak iyi olsak bile endişe ve stres hali ruhsal olarak birçoğumuz için çok yıpratıcı oldu.
Uyku, konsantrasyon, düzensiz beslenme problemleri olarak ortaya çıktı. Şimdi yeni normale alışırken, hepimiz bu sıkıntılardan kurtulup “Daha iyi nasıl yaşayabilirim?” sorusuna yanıt aramaya başladık.
Kimimiz tatillerini bir köyde geçirmeyi, toprakla haşır neşir olmayı planlarken kimimiz sağlıklı beslenme ve daha sade yaşamanın yollarını araştırmaya başladık.
Huzurun ve sağlığın doğada saklı olduğunu bir kez daha gördük.
İşte ben de sizin için yaşam reçetelerinin ilkini hem hayat arkadaşım hem de meslektaşım olarak Yakup Avşar’ dan almak istedim.
Kendisi veya bir yakını hekim olan okurlarım çok iyi bilir, tıp fakültesine başladığınız gün siz sadece bir meslek değil aynı zamanda bir yaşam şekli seçersiniz.
Sabah erkenden uzun süre dikkatinizi azaltmadan devam eden çalışma saatleri hasta kontrolleri, ameliyatlar, işlemler, hasta muayeneleriyle geçer.
Ellerin sabunla yıkanması ve ardından dezenfektan kullanılması el cildinde hızlıca nem kaybına sebep olur ve kuruma, çatlama, lekelenme gibi sorunlara neden olur. Uzun yıllar ülkemizdeki kadınlar bulaşık, çamaşır deterjanı ve ev hijyeni için birçok kimyasal temizleyiciyi çıplak elle kullandı. Son zamanlarda ise özellikle içi pamuklu eldivenleri kullanmak, çamaşır ve bulaşığın makinelerde yıkanması el derisindeki yıpranmalara olumlu katkı sağladı.
Ancak yine de kontrolsüz güneşlenme ellerde yıpranma ve yaşlanmanın en önemli sebeplerinden biri. Yaz aylarında güneş koruyucuları yüze ve boyna uygularken ellere sürmemek, solaryumda kontrolsüz kalmak, elleri yaz ve kış gerektiği kadar nemlendirmemek el yaşlanmasına sebep olur. Kuruyan el cildi kırışmaya başlar ve lekelenmeye müsait olur. Yaşla birlikte el üzerinde oluşan güneş lekeleri kuru ciltlerde çok daha erken başlar ve hızlı ilerler.
Bakımını ihmal etmeyin
El bakımına erken yaşlarda başlamak çok önemlidir. Elleri kimyasallardan uzak tutmak, elleri yıkarken pH değeri vücut pH değeriyle uyumlu temizleyici kullanmak, elleri doğal sabunlarla temizlemek ve doğal ürünlerle nemlendirmek ve mümkün olduğu kadar güneş, solaryum gibi ciltte su kaybına neden olan uygulamalardan korumak çok önemlidir. Ellere yaz ve kış aylarında nemlendirici sonrası mutlaka güneş koruyucu sürülmelidir.
Vücutta yağlanma nasıl oluşur?
Kilo alma birçok kişi için son derece kolay ve ne yazık ki istenmeyen bir durumdur. Kiloyu alırken vücuttaki yağ hücrelerinin hacmi büyür. Yağ hücrelerindeki hacim artışı vücutta kendini yağlanma olarak gösterir. Yağ hücrelerinin dağılımındaki yoğunluğa göre bel, karın, gıdı gibi vücudun değişik yerlerinde yağlanma ortaya çıkar.
Yağlanma sırasında cilt altındaki yağ hücrelerinin çapı artarken ciltte yumuşama başlar çünkü cilt hacmi genişleyerek alınan kilo ile birlikte hareket eder. Genişleyen ciltte, kilo verme söz konusu olduğunda yumuşaklığın etkisiyle sarkmalar yaşanabilir. O yüzden cildi diri tutmak ve yaşlanmasını yavaşlatmak için kişiler kilolarını sabit tutmaya çalışır.
Sarkmalar nasıl önlenir?
Alınan birkaç kilonun verilmesi planlandığında nasıl vücudu harekete geçirecek makinelerden yardım alıyorsak özellikle hızlı kilo vermenin planlandığı dönemde de mutlaka cilde destek olmak gerekir.
Kilo verme sonrası özellikle yüzde oluşacak boşluklara dolgu planlayan kişilere öncesinde mutlaka cilde destek verilmesi gerektiği anlatılmalıdır.
Kişinin kendisini daha iyi hissetmek ve fiziki olarak sıkıntılarını gidermek için küçük dokunuşlar yaptırdığı dönemlerden birindeyiz. Pandemi sürecinde evde olmak ve hareketlerin kısıtlanması bazılarında vücut deformitelerine neden olurken bazıları da bu süreci kendisine fayda sağlayacak şekilde geçirmeyi başarabildi. Bol bol egzersiz yapan, yemek düzenine dikkat eden kişiler karantina sürecini kilo vererek ve daha fit kalarak tamamladı. Karantina günlerinde karbonhidrat ağırlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin azalması, kontrolsüz kilo alımına neden oldu.
Kilo
verme
Yaz döneminde aralıklı oruç yöntemi kilo kontrolünde çok etkili olabilir. Bu uygulamada önemli olan akşam yemeğini erken tamamlamak ve hareketi artırmaktır. Yaklaşık 16 saat sürecek açlık aralığına akşam yemeği erken saatlere çekilerek başlanmalı ve bu öğünde de karbonhidratlara yer verilmemelidir.
Dijital estetikler
Covid-19 pandemisi hayatımızda çok şeyi değiştirdi. Yeni hayatımızda artık birbirimize yaklaşmayı anormal olarak algılıyoruz. Maskesiz birilerini gördüğümüzde garipsiyoruz.
Evde yaşamaya alıştık. Eşofman ve spor ayakkabı rahatlığıyla iş toplantıları yaparken, Zoom gibi dijital ortamlar hepimizin yeni plazaları oldu. Sağlıklı olduğumuz her zaman daha iyi gözükmenin yollarını aramaktan kendimizi alıkoyamadığımızı da bu süreçte gördük.
Peki bu durum ne kadar sağlıklı?
Biz doktorlar, sağlığı “ruhsal ve fiziksel açıdan iyi olma hali” diye tanımlarız. Konu estetik olduğunda da tanım aynıdır. Estetik, kişiye zarar vermeden iyi olma halinin korunmasıdır. Peki neden iyi gözükmek isteriz? Kendimiz için mi, yoksa yaşadığımız çevreye iyi gözükmek için mi?
Tabii ki hem kendimiz hem de yaşadığımız çevre için iyi gözükmek isteriz. Öncelikle kendimizi iyi hissederek dış dünya ile ilişkilerimizi daha sağlam kurarız. Mutluluğun ilk şartlarından biridir kişinin kendisini sevmesi. Bu nedenle her her şartta hep daha iyi olmak için uğraşırız.
YENİ NORMALDE İLGİ YÜZE KAYDI
Yeni normal hayatımızda iş toplantılarımızı, arkadaş görüşmelerimizi internet üzerinden görüntülü olarak yapmaya başladığımızdan tüm ilgimiz yüzümüze kaydı.
Bacak içi, göbek, basenler için “Biraz daha zaman var nasıl olsa” demeye başladık.
Saçlarımızı tepeden toplayarak kaşlarımızı yukarı çekersek yüzümüzün daha da canlandığını keşfettik. Pandemiden dolayı göz çevresi ve alın botoksu yaptırmaya cesareti olmayanlar için durum biraz sıkıntılı.
Zaten evdeyiz diye makyaj yapmıyoruz, ince kırışıklıklar belirginleşmiş, bir de kameradaki ışığın ayarı bozuksa direkt 6-7 yaş ileriye gidiyoruz!
Kamerada beğenmediğimiz ikinci alan ise göz altlarımız... Bazı kişilerde göz altı çukurları ve koyu renk halkalar olur, bazılarında da göz altı torbaları.
Göz altları çukurda olup koyu renkli gözükenlerin imdadına kozmetik dünyası hafif de olsa yetişiyor. En azından toplantılarda göz altı kapatıcıları kullanmak kurtarıcı bir çözüm oluyor.
Ancak göz altı torbalarını bu şekilde kapatmak mümkün değil.
MEDİKAL TEDAVİ Mİ
CERRAHİ TEDAVİ Mİ
Kadınlar göz altı problemlerine makyajla çözüm bulabilirken, erkekler ise bu konuda şanssız. Göz altı torbaları kişinin hem ileri yaşta hem de yorgun ve hatta hasta görünmesine neden olabiliyor.
Özellikle kamera ekranına bakarken göze ilk çarpan bir başka sorun da gülme çizgileri.
Gülme çizgileri derinleştikçe, kişi asık suratlı ve yaşlı bir ifade kazanıyor. Gülme çizgileri derinleştikçe elmacık kemikleri silikleşmeye başlıyor ve yanaklar aşağıya doğru sarkıyor.
Gözenekleri açık ve yağlı ciltlerde bu sarkma daha da fazla belli oluyor.
Yüz ovali bozulmuş, çenesi küçük ve geride olan kişilerde medikal ya da cerrahi tedavi planlanabiliyor.
Peki medikal mi yoksa cerrahi tedavi mi yapılmalı?
Öncelikle yaş, bu kararı almada belirleyici etken. Eğer kişi yüzünde hiçbir şekilde değişim istemiyorsa, cilt kalitesini hücre bazında daha iyi bir hale sokmak için tedavi planlarız.
Kamerada daha iyi
görünmek için...
Zoom toplantılarında daha iyi görünmek için botoks ve hyalüronik asit içerikli uygulamalar yapılabilir. Medikal tedaviler istenen sonucu vermiyorsa, lokal anestezi altında cerrahi işlemler de yapılabilir.
Cilt kalitesini artırıcı radyofrekanslar: Özellikle ilk zamanlarda cilt birden yumuşamaz. Cilt gözeneklerinin küçülmesiyle kısmi de olsa yüzde yukarıya çıkma görülür. Radyofrekans tedavileri genellikle lazerle birlikte planlanır. Hatta yüzün ihtiyacı varsa vitamin enjeksiyonları da yapılarak cilde parlaklık ve gerginlik kazandırılır.
Cilt lekeleri varsa; Icon Lazer ve ardından yapılacak Q-Switch lazer tedavisi, lekelerin sönmesinde çok fayda sağlar.
Dolgu: Gülme çizgileri, çene küçüklüğü ve hafif çene geriliği olduğu zaman kişinin yüz hatları daha da bozulmuş olarak göze çarpar. Hyalüronik asit içerikli dolgularla yüze kaybettiği volüm geri kazandırılabilir.
Burun cerrahisi: Burun iri ve asimetrikse, cerrahi uygulamadan başka alternatif olmaz.
Aynı şekilde üst ve alt göz kapağı fazlalıklarında da cerrahi tedavi dışında şansımız yoktur.
Yüz cerrahisi sonrasında iyileşme sürecinin konforlu geçmesi, bu dönemde estetik operasyonlarına olan ilgiyi artırmaktadır.
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