İskorpitin çorbası, kırlangıcın köftesi...

Elle toplanmış zeytinden elde edilen yağın kokusu da tadı da bir başka... Olgun domatesleri rendeledim, üzerine biraz tuz, kekik ve bu zeytinyağından koydum. Fırından yeni çıkmış, çıtır ekmekle öyle güzel oldu ki...

Senelerdir ekim ayında, Marmaris Kumlubük’teyim. Sırf o koku için... Yeşil ve alaca tonlarda elle toplanmış, toprağa düşmesine izin verilmemiş yüzlerce kilo zeytinin hiç ısıtılmadan, havayla minimum temas etmesi sağlanarak sıkılmasını koklamaya gidiyorum.

Bu tazecik yağı küçük bir bardağa koyuyorum. Bardağı avcumun içinde ısıtıyorum. Diğer elimle bardağın ağzını kapıyorum. Önce kokluyorum, sonra tadıyorum. Ağzımda biraz dolaştırıp yutuyorum. Boğazımdan geçerken hafifçe yakmasını seviyorum.

Bu sene de iki hafta önce, aile işletmemiz olan Dionysos’a gittim. Bu sefer hem zeytin hasadına hem de hasat için gelenlere yemek yapmaya...

Sonbahar, güneyde ayrı güzel. Işığın açısı, renklerin tonu... Deniz hâlâ sıcak, ağaçlarda narlar, mandalinalar, portakallar... Bu atmosferde yemek yapmak ve düşünmek ayrıca keyifli.

AROMASINI ALGILAMAK İÇİN...

Bizim oranın zeytinleri domat ve memecik. Memecik, yağ için çok uygun bir tür. Aslında siyaha dönmesi beklendiğinde çok daha fazla yağ alabiliyorsunuz ama o zaman çayır çimen kokularından feragat etmiş oluyorsunuz. Bizler az yağ elde etmeyi göze alarak erken hasatla sıkım yapmayı tercih ediyoruz. Yaklaşık yüzde 10 gibi bir yağ çıkıyor ama gerçekten içilesi... Böyle özel yağları yemeklerde değil de tabakları bitirirken yemeğin üzerine gezdirerek kullanmayı seviyorum ben. Veya ekmek banmayı...

Güney’in zeytinyağı ilk sıkıldığında çok iyi sonuç veriyor ama sene ilerledikçe aromalarını biraz kaybediyor kanımca. Onun için zeytin sıkıldıktan sonra ilk ay filtre edilmeden kullanmayı; sonraki 6-8 ayda filtre edilmiş yağı tabakları bitirirken yemeğe gezdirmeyi, sonrasında da salata soslarında kullanmayı öneriyorum.