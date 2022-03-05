Süper patatesin sütü de süper!

Her halinden faydalandığımız bir temel sebze var bitkisel mutfakta: Patates! Onsuz vegan hayat epey zor olabilirdi. Pek çok tarifte kullanılıyor olmasının yanı sıra vegan olsun olmasın; her mekânda bulunabilmesiyle de bizler için hayatı oldukça kolaylaştırıyor. Üstelik haşlanan, kızaran, fırına giren ve her haliyle leziz olan patatesin sütü de mutfaklarımızda artık...
İngiltere’nin büyük süpermarket zinciri Waitrose, yıllık ‘Yiyecek ve İçecek Raporu’nu açıkladı. Bu rapor, 2022’de küresel iklim krizi nedeniyle bitkisel beslenme tarzının daha çok revaçta olacağını, patatesin de gezegenin ‘en sürdürülebilir’ besini olduğunu söylüyor, ayrıca patates sütünü 2022’nin en popüler içeceği ilan ediyor. Patatesin sütü, kalsiyum başta olmak üzere pek çok vitamin ve mineral içeriyor. Düşünün; hem gezegenin en sürdürülebilir besini, hem ucuz hem de besin değeri yüksek. Bir gıdadan daha ne isteyebiliriz ki?
Yalnızca tadı değil; dokusu, rengi, kıvamı ve kullanım alanları olarak ele alındığında birçok kuruyemiş ve tahılın hatta sebzelerin sütünden bahsetmek mümkün. Bir bitkiden süt gelebilmesi, alışılagelmişin dışında bir kavram da değil aslında. Sonuçta burada ifade edilen, bir şeyin özü... Keza inek sütü de var olan süt çeşitlerinden yalnızca biri. Yani ineğinki de aslında, yalnızca emzirme döneminde kendi yavruları için verdiği bir öz...
Peki, nedir patates sütü? Yulaf veya badem sütü yapmayı evinizde denediyseniz ne kadar kolay olduğunu bilirsiniz. Patates sütünü yapmak da işte o denli kolay! Üstelik omlet, çorba ve pankek gibi, bu süt çeşidiyle yapılabilecek üç tarifim de var!
PATATES SÜTLÜ PIRASA ÇORBASI
(4 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 3 bardak patates sütü
◊ 1 havuç (rendelenmiş)
◊ 250 gr pırasa (ince doğranmış)
◊ 1 soğan (ince doğranmış)
◊ 1 diş sarımsak (ezilmiş)
◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 1 bardak su
◊ 1 çay kaşığı tuz
◊ 1/2 çay kaşığı karabiber
◊ 2 yemek kaşığı bitkisel krema (veya 30 gr besin mayası)
NASIL YAPARIM?
◊ Soğan ve sarımsağı zeytinyağında 3-4 dakika soteleyin. Diğer sebzeleri ve baharat çeşitlerini ekleyip 3-4 dakika daha kavurun.
◊ Patates sütünü ve suyu ilave edip kaynamaya bırakın. Fokurdadıktan sonra kısık ateşe alıp 20 dakika daha kaynatın.
◊ Kremayı veya besin mayasını bu aşamada ekleyip 10 dakika daha kaynatın. Altını kapatıp bir blender’a alın. Tamamen incelene ve homojen bir yapı elde edene kadar, yaklaşık 2-3 dakika blender’dan geçirin.
◊ Tuzunu ve biberini damak zevkinize göre ekleyip sıcak servis edin. Dilerseniz bu çorbayı soğutarak da içebilir, üzerini ince kıyılmış taze soğan veya dereotuyla süsleyebilirsiniz.
PATATES SÜTÜ
NE LAZIM?
◊ 240 gr altın patates (veya diğer patates çeşitleri ama kızartmalık olmasın)
◊ 3 bardak içme suyu
◊ 1 bardak haşlanmış patatesin suyu
İsteğe göre;
◊ 1/2 çay kaşığı deniz tuzu
◊ 1 tatlı kaşığı hurma özü (veya agave şurubu)
◊ 1/2 çay kaşığı vanilya
NASIL YAPARIM?
◊ Bir tencereye soyulmuş patatesleri ve üzerini geçecek kadar kaynamış suyu koyup 7-9 dakika orta ateşte kaynatın. Sonra suyunu süzün ve bu sudan 1 bardak kadarını ayırıp soğumaya bırakın.
◊ Süzdüğünüz patatesleri, ılıyan haşlanmış patates suyunu ve 3 bardak içme suyunu blendar’a alın ve 5 dakika yüksek hızda, ara ara durdurarak çekin. Beyaz-bej arası bir renkte, köpüklü bir süt elde edeceksiniz.
◊ Biraz durulmasını bekleyip bir kaşıkla köpükleri temizleyebildiğiniz kadar temizleyin ve bir kese yardımıyla bu karışımın sütünü süzün. Süzme işlemini en az iki kere yaparak sütün daha pürüzsüz olmasını sağlayabilirsiniz. Sütünüz hazır! Dinlendirip soğutarak kullanabilirsiniz. Biraz daha aromalı bir tat tercih ederseniz, blender’da çırparken içine biraz deniz tuzu, biraz hurma özü ve vanilin de ekleyebilirsiniz.
PANCAKE
(4 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 1 .5 bardak patates sütü
◊ 1 + 3/4 bardak un
◊ 2 çay kaşığı toz şeker
◊ 2 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı
◊ 1 çay kaşığı elma sirkesi
◊ 1 çay kaşığı vanilya aroması
◊ 1.5 çay kaşığı kabartma tozu
◊ 1 çay kaşığı tuz
NASIL YAPARIM?
◊ Un, kabartma tozu, tuz ve şekeri bir kapta karıştırın. Patates sütü, Hindistan cevizi yağı, sirke ve vanilyayı da ayrı bir kapta karıştırın.
◊ Bu iki karışımı daha derin bir kapta bir araya getirip çırpıcıyla 3-4 dakika daha karıştırın. Pürüzsüz bir kıvam alınca 5 dakika dinlendirin.
◊ Isıttığınız tavaya bir fırçayla yağ sürün. Hamurdan tavaya 1 kepçe koyup yaklaşık 3 dakika, her iki tarafı da altın rengine dönene dek pişirin. Hamurun üstünde kabarcıklar görünce diğer tarafa çevirin.
◊ Agave şurubu, pekmez, reçel veya pudra şekeriyle servis edebilirsiniz.
OMLET
(1 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 1/2 bardak patates sütü
◊ 1/2 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu
◊ 1/2 bardak nohut unu
◊ 1 çay kaşığı kabartma tozu
◊ 1 diş sarımsak
◊ 1/2 çay kaşığı zerdeçal
◊ 1.5 yemek kaşığı su
◊ 2 yemek kaşığı sıvıyağ
◊ 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, tuz
◊ 1/2 çay kaşığı karabiber
NASIL YAPARIM?
◊ Keten tohumunu 1.5 yemek kaşığı ılık suyla karıştırıp 10 dakika bekletin.
◊ Ayrı bir kapta kalan patates sütü hariç tüm malzemeleri karıştırın. Ardından önce keten tohumunu, sonra patates sütünü ekleyin. Çok cıvık olmayan bir kıvam elde edeceksiniz.
◊ Ocağın altını kısık-orta açıp tavayı koyun. 1 yemek kaşığı sıvıyağla tavanın tabanını iyice yağlayın ve karışımdan 1 kepçe kadar dökün, her iki tarafını 5’er dakika pişirin. Bu tarifi içine sebzeler katarak da yapabilirsiniz.
Süper patatesin sütü de süper!
“Patatesin de sütü olur mu” demeyin, olur! Gezegenin en sürdürülebilir besini olduğu söylenen bu sebzenin sütü hem besleyici hem çok lezzetli! Patates sütünü ve bu sütle pek çok farklı tarifi evinizde kolayca yapabilirsiniz.
Her halinden faydalandığımız bir temel sebze var bitkisel mutfakta: Patates! Onsuz vegan hayat epey zor olabilirdi. Pek çok tarifte kullanılıyor olmasının yanı sıra vegan olsun olmasın; her mekânda bulunabilmesiyle de bizler için hayatı oldukça kolaylaştırıyor. Üstelik haşlanan, kızaran, fırına giren ve her haliyle leziz olan patatesin sütü de mutfaklarımızda artık...
İngiltere’nin büyük süpermarket zinciri Waitrose, yıllık ‘Yiyecek ve İçecek Raporu’nu açıkladı. Bu rapor, 2022’de küresel iklim krizi nedeniyle bitkisel beslenme tarzının daha çok revaçta olacağını, patatesin de gezegenin ‘en sürdürülebilir’ besini olduğunu söylüyor, ayrıca patates sütünü 2022’nin en popüler içeceği ilan ediyor. Patatesin sütü, kalsiyum başta olmak üzere pek çok vitamin ve mineral içeriyor. Düşünün; hem gezegenin en sürdürülebilir besini, hem ucuz hem de besin değeri yüksek. Bir gıdadan daha ne isteyebiliriz ki?
Yalnızca tadı değil; dokusu, rengi, kıvamı ve kullanım alanları olarak ele alındığında birçok kuruyemiş ve tahılın hatta sebzelerin sütünden bahsetmek mümkün. Bir bitkiden süt gelebilmesi, alışılagelmişin dışında bir kavram da değil aslında. Sonuçta burada ifade edilen, bir şeyin özü... Keza inek sütü de var olan süt çeşitlerinden yalnızca biri. Yani ineğinki de aslında, yalnızca emzirme döneminde kendi yavruları için verdiği bir öz...
Peki, nedir patates sütü? Yulaf veya badem sütü yapmayı evinizde denediyseniz ne kadar kolay olduğunu bilirsiniz. Patates sütünü yapmak da işte o denli kolay! Üstelik omlet, çorba ve pankek gibi, bu süt çeşidiyle yapılabilecek üç tarifim de var!
PATATES SÜTLÜ PIRASA ÇORBASI
(4 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 3 bardak patates sütü
◊ 1 havuç (rendelenmiş)
◊ 250 gr pırasa (ince doğranmış)
◊ 1 soğan (ince doğranmış)
◊ 1 diş sarımsak (ezilmiş)
◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 1 bardak su
◊ 1 çay kaşığı tuz
◊ 1/2 çay kaşığı karabiber
◊ 2 yemek kaşığı bitkisel krema (veya 30 gr besin mayası)
NASIL YAPARIM?
◊ Soğan ve sarımsağı zeytinyağında 3-4 dakika soteleyin. Diğer sebzeleri ve baharat çeşitlerini ekleyip 3-4 dakika daha kavurun.
◊ Patates sütünü ve suyu ilave edip kaynamaya bırakın. Fokurdadıktan sonra kısık ateşe alıp 20 dakika daha kaynatın.
◊ Kremayı veya besin mayasını bu aşamada ekleyip 10 dakika daha kaynatın. Altını kapatıp bir blender’a alın. Tamamen incelene ve homojen bir yapı elde edene kadar, yaklaşık 2-3 dakika blender’dan geçirin.
◊ Tuzunu ve biberini damak zevkinize göre ekleyip sıcak servis edin. Dilerseniz bu çorbayı soğutarak da içebilir, üzerini ince kıyılmış taze soğan veya dereotuyla süsleyebilirsiniz.
PATATES SÜTÜ
NE LAZIM?
◊ 240 gr altın patates (veya diğer patates çeşitleri ama kızartmalık olmasın)
◊ 3 bardak içme suyu
◊ 1 bardak haşlanmış patatesin suyu
İsteğe göre;
◊ 1/2 çay kaşığı deniz tuzu
◊ 1 tatlı kaşığı hurma özü (veya agave şurubu)
◊ 1/2 çay kaşığı vanilya
NASIL YAPARIM?
◊ Bir tencereye soyulmuş patatesleri ve üzerini geçecek kadar kaynamış suyu koyup 7-9 dakika orta ateşte kaynatın. Sonra suyunu süzün ve bu sudan 1 bardak kadarını ayırıp soğumaya bırakın.
◊ Süzdüğünüz patatesleri, ılıyan haşlanmış patates suyunu ve 3 bardak içme suyunu blendar’a alın ve 5 dakika yüksek hızda, ara ara durdurarak çekin. Beyaz-bej arası bir renkte, köpüklü bir süt elde edeceksiniz.
◊ Biraz durulmasını bekleyip bir kaşıkla köpükleri temizleyebildiğiniz kadar temizleyin ve bir kese yardımıyla bu karışımın sütünü süzün. Süzme işlemini en az iki kere yaparak sütün daha pürüzsüz olmasını sağlayabilirsiniz. Sütünüz hazır! Dinlendirip soğutarak kullanabilirsiniz. Biraz daha aromalı bir tat tercih ederseniz, blender’da çırparken içine biraz deniz tuzu, biraz hurma özü ve vanilin de ekleyebilirsiniz.
PANCAKE
(4 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 1 .5 bardak patates sütü
◊ 1 + 3/4 bardak un
◊ 2 çay kaşığı toz şeker
◊ 2 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı
◊ 1 çay kaşığı elma sirkesi
◊ 1 çay kaşığı vanilya aroması
◊ 1.5 çay kaşığı kabartma tozu
◊ 1 çay kaşığı tuz
NASIL YAPARIM?
◊ Un, kabartma tozu, tuz ve şekeri bir kapta karıştırın. Patates sütü, Hindistan cevizi yağı, sirke ve vanilyayı da ayrı bir kapta karıştırın.
◊ Bu iki karışımı daha derin bir kapta bir araya getirip çırpıcıyla 3-4 dakika daha karıştırın. Pürüzsüz bir kıvam alınca 5 dakika dinlendirin.
◊ Isıttığınız tavaya bir fırçayla yağ sürün. Hamurdan tavaya 1 kepçe koyup yaklaşık 3 dakika, her iki tarafı da altın rengine dönene dek pişirin. Hamurun üstünde kabarcıklar görünce diğer tarafa çevirin.
◊ Agave şurubu, pekmez, reçel veya pudra şekeriyle servis edebilirsiniz.
OMLET
(1 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 1/2 bardak patates sütü
◊ 1/2 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu
◊ 1/2 bardak nohut unu
◊ 1 çay kaşığı kabartma tozu
◊ 1 diş sarımsak
◊ 1/2 çay kaşığı zerdeçal
◊ 1.5 yemek kaşığı su
◊ 2 yemek kaşığı sıvıyağ
◊ 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, tuz
◊ 1/2 çay kaşığı karabiber
NASIL YAPARIM?
◊ Keten tohumunu 1.5 yemek kaşığı ılık suyla karıştırıp 10 dakika bekletin.
◊ Ayrı bir kapta kalan patates sütü hariç tüm malzemeleri karıştırın. Ardından önce keten tohumunu, sonra patates sütünü ekleyin. Çok cıvık olmayan bir kıvam elde edeceksiniz.
◊ Ocağın altını kısık-orta açıp tavayı koyun. 1 yemek kaşığı sıvıyağla tavanın tabanını iyice yağlayın ve karışımdan 1 kepçe kadar dökün, her iki tarafını 5’er dakika pişirin. Bu tarifi içine sebzeler katarak da yapabilirsiniz.