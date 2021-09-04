DÃ¼nyanÄ±n bÃ¼tÃ¼n sebzeleri... BirleÅŸin!

Genelde yemedikleri yiyecekleri konuÅŸuyoruz ama sanÄ±lanÄ±n aksine veganlarÄ±n menüsü hiç de zayÄ±f deÄŸil. En az 1.500 meyveyi ve bir o kadar da sebzeyi ve bitkileri saymazsak; bakliyat çeÅŸitleri, tahÄ±llar, kuruyemiÅŸler ve tüm bunlardan elde edilen binlerce çeÅŸit ürünle liste uzadÄ±kça uzuyor. Vegan etler ve çeÅŸit çeÅŸit bitkisel sütler de cabasÄ±...

Öncelikle veganlÄ±ÄŸÄ±n bir beslenme ya da diyet seçeneÄŸi deÄŸil, bir hayat ÅŸekli ve yaÅŸam felsefesi olduÄŸundan baÅŸlamalÄ±yÄ±z. Beslenmenin yalnÄ±zca küçük bir kÄ±smÄ±nÄ± oluÅŸturduÄŸu bu yaÅŸam biçimi, hayvan sömürüsünün yer aldÄ±ÄŸÄ± her türlü yaÅŸam ÅŸeklini mümkün olduÄŸu sürece reddederek hayvanlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ± engelleyecek alternatifleri araÅŸtÄ±rmayÄ± ve bunu geliÅŸtirmeyi destekliyor. Beslenme olaraksa hayvandan elde edilen ya da üretiminde bir hayvan sömürüsü olan hiçbir gÄ±danÄ±n tüketilmemesini söylüyor elbette. Bu gÄ±dalara kÄ±rmÄ±zÄ± ve beyaz et, yumurta, süt, yoÄŸurt, peynir ve bal örnekleri verilebilir.



Geriye ne mi kalÄ±yor? En az 1.500 meyve çeÅŸidini ve bir o kadar da sebze ve yenebilir bitkiyi saymazsak; bakliyat çeÅŸitleri, tahÄ±llar, mantarlar, kuruyemiÅŸler ve tüm bunlardan elde edilen binlerce çeÅŸit yemekle liste uzadÄ±kça uzuyor.

ALTERNATÄ°F ÜRÜNLER ÇOÄžALIYOR

Gün geçtikçe daha fazla veganÄ±n dahil olmasÄ±yla giderek büyüyen vegan yaÅŸam biçimi, gÄ±da alanÄ±nda da birçok yeni alternatifin doÄŸmasÄ±na öncü oluyor. Bununla da kalmayarak geleneksel yöntemlerle bilinirlik kazanmÄ±ÅŸ ürünlerin yerini almaya baÅŸlayan ikame ürünler yayÄ±lmaya baÅŸlÄ±yor. Bitkisel süt endüstrisinin hÄ±zlÄ± geliÅŸimi buna verilebilecek güzel örneklerden.

Bunlara bakarak ‘Veganlar ne yiyor’ sorusuna yüzlerce yanÄ±t verebiliriz: Ezogelin çorbasÄ±, pilav, yaprak sarma, mercimek köftesi, patates, makarna, zeytinyaÄŸlÄ± fasulye gibi birçok geleneksel yemeÄŸin yanÄ± sÄ±ra vegan pastÄ±rma, peynir, yoÄŸurt, sucuk, sosis gibi ikamelerden de faydalanabiliyoruz. SayÄ±larÄ± her gün artan vegan/vejetaryen restoranlardaki yemekler de cabasÄ±...

Sizinle temel bir besin kaynaÄŸÄ± sayÄ±lan sütün bitkisel tarifini ve geleneksel yemeÄŸimiz güvecin doyurucu bir vegan versiyonunu paylaÅŸmak istiyorum. Birçok farklÄ± tarifin temel öÄŸelerinden biri olduÄŸu için hayvansal süte alternatif olarak bitkisel süt kullanabilmek çok deÄŸerli. Bu tarifi, yoÄŸunluk ve damak zevkinize göre baÅŸka bir çiÄŸ kuruyemiÅŸle (ÖrneÄŸin; kaju, badem, fÄ±ndÄ±k...) deÄŸiÅŸtirebilirsiniz. Laktozsuz yulaf sütünü evde hazÄ±rlamak çok pratik, üstelik bütçe dostu bir tercih.

