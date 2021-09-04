DÃ¼nyanÄ±n bÃ¼tÃ¼n sebzeleri... BirleÅŸin!

Öncelikle veganlÄ±ÄŸÄ±n bir beslenme ya da diyet seçeneÄŸi deÄŸil, bir hayat ÅŸekli ve yaÅŸam felsefesi olduÄŸundan baÅŸlamalÄ±yÄ±z. Beslenmenin yalnÄ±zca küçük bir kÄ±smÄ±nÄ± oluÅŸturduÄŸu bu yaÅŸam biçimi, hayvan sömürüsünün yer aldÄ±ÄŸÄ± her türlü yaÅŸam ÅŸeklini mümkün olduÄŸu sürece reddederek hayvanlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ± engelleyecek alternatifleri araÅŸtÄ±rmayÄ± ve bunu geliÅŸtirmeyi destekliyor. Beslenme olaraksa hayvandan elde edilen ya da üretiminde bir hayvan sömürüsü olan hiçbir gÄ±danÄ±n tüketilmemesini söylüyor elbette. Bu gÄ±dalara kÄ±rmÄ±zÄ± ve beyaz et, yumurta, süt, yoÄŸurt, peynir ve bal örnekleri verilebilir.
Geriye ne mi kalÄ±yor? En az 1.500 meyve çeÅŸidini ve bir o kadar da sebze ve yenebilir bitkiyi saymazsak; bakliyat çeÅŸitleri, tahÄ±llar, mantarlar, kuruyemiÅŸler ve tüm bunlardan elde edilen binlerce çeÅŸit yemekle liste uzadÄ±kça uzuyor.
ALTERNATÄ°F ÜRÜNLER ÇOÄžALIYOR
Gün geçtikçe daha fazla veganÄ±n dahil olmasÄ±yla giderek büyüyen vegan yaÅŸam biçimi, gÄ±da alanÄ±nda da birçok yeni alternatifin doÄŸmasÄ±na öncü oluyor. Bununla da kalmayarak geleneksel yöntemlerle bilinirlik kazanmÄ±ÅŸ ürünlerin yerini almaya baÅŸlayan ikame ürünler yayÄ±lmaya baÅŸlÄ±yor. Bitkisel süt endüstrisinin hÄ±zlÄ± geliÅŸimi buna verilebilecek güzel örneklerden.
Bunlara bakarak ‘Veganlar ne yiyor’ sorusuna yüzlerce yanÄ±t verebiliriz: Ezogelin çorbasÄ±, pilav, yaprak sarma, mercimek köftesi, patates, makarna, zeytinyaÄŸlÄ± fasulye gibi birçok geleneksel yemeÄŸin yanÄ± sÄ±ra vegan pastÄ±rma, peynir, yoÄŸurt, sucuk, sosis gibi ikamelerden de faydalanabiliyoruz. SayÄ±larÄ± her gün artan vegan/vejetaryen restoranlardaki yemekler de cabasÄ±...
Sizinle temel bir besin kaynaÄŸÄ± sayÄ±lan sütün bitkisel tarifini ve geleneksel yemeÄŸimiz güvecin doyurucu bir vegan versiyonunu paylaÅŸmak istiyorum. Birçok farklÄ± tarifin temel öÄŸelerinden biri olduÄŸu için hayvansal süte alternatif olarak bitkisel süt kullanabilmek çok deÄŸerli. Bu tarifi, yoÄŸunluk ve damak zevkinize göre baÅŸka bir çiÄŸ kuruyemiÅŸle (ÖrneÄŸin; kaju, badem, fÄ±ndÄ±k...) deÄŸiÅŸtirebilirsiniz. Laktozsuz yulaf sütünü evde hazÄ±rlamak çok pratik, üstelik bütçe dostu bir tercih.
DÃ¼nyanÄ±n bÃ¼tÃ¼n sebzeleri... BirleÅŸin!
Evde ne varsa, ne artmÄ±ÅŸsa... ÇÄ±karÄ±n buzdolabÄ±ndan, hepsini bir tencerede kaynatÄ±n... Åžifa dolu bu leziz sebze suyuyla da ister vegan bolonez soslu makarna ister domatesli pilav yapÄ±n...
Mutfaktaki gÄ±da israfÄ±nÄ± azaltmaya haftalÄ±k yiyecek planÄ± yaparak ve bu plana baÄŸlÄ± kalÄ±p gerekli miktarda Ã¼rÃ¼n satÄ±n alarak baÅŸlayabiliriz. Bu plana her zaman tam olarak uyamayabiliriz ama en azÄ±ndan bize haftalarca yetecek bir alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmamÄ±zÄ± ve tazeliÄŸini yitiren Ã¼rÃ¼nlerle baÅŸ baÅŸa kalmamÄ±zÄ± engelleyecektir. Mutfakta en Ã§ok kullandÄ±ÄŸÄ±m, neredeyse gizli malzemem diyebileceÄŸim bir tariften bahsetmek istiyorum: Sebze suyu. Hafta boyunca kestiÄŸiniz maydanozlarÄ±n saplarÄ±nÄ±, sebzelerin kÃ¶klerini, her birinden bir tane kalmÄ±ÅŸ sebzeleri ve bu sebzelerin kabuklarÄ±nÄ± kaynatÄ±n, kendi sebze suyunuzu hazÄ±rlayÄ±n. Neredeyse tÃ¼m yemeklerinize hem besin deÄŸeri kazandÄ±rmasÄ± hem de aromasÄ±nÄ± arttÄ±rmasÄ± iÃ§in ekleyebilirsiniz. Tarifte vereceÄŸim sebzelerin dÄ±ÅŸÄ±nda biriktirdiÄŸiniz birÃ§ok sebzeyi de kullanabilirsiniz.
SEBZE SUYU
(1.2 litre iÃ§in)
NE LAZIM?
1 kabak 2 havuÃ§ 4 arpacÄ±k soÄŸanÄ± (ya da yeÅŸil soÄŸan) 200 gr mantar (kestane veya kÃ¼ltÃ¼r)Â
1 diÅŸ sarÄ±msak 1 patatesÂ 1 domates (opsiyonel)Â
Taze yeÅŸillikler (maydanoz, biberiye, kekik, kiÅŸniÅŸ vs.)Â
2 dal pÄ±rasa (opsiyonel) 2 dal kereviz ve yapraklarÄ±Â
2 lt su 2 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz
NASIL YAPARIM?
TÃ¼m sebzeleri birbirine yakÄ±n boyutlarda doÄŸrayÄ±n, arpacÄ±k soÄŸanÄ± ve mantarlarÄ± Ã¼Ã§e bÃ¶lÃ¼n. Hepsini, 2 lt soÄŸuk su ve tuzla birlikte bir tencereye koyun, kÄ±sÄ±k-orta ateÅŸe alÄ±n.Â
Tencerenin kapaÄŸÄ± kapalÄ± olacak ÅŸekilde Â 30-35 dakika piÅŸirin. Suyun azalmadÄ±ÄŸÄ±ndan ve sebzelerin tencerenin dibine yapÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±ndan emin olmak iÃ§in ara ara karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p kontrol edin.
Ãœzerinde biriken kÃ¶pÃ¼kleri bir kaÅŸÄ±k yardÄ±mÄ±yla alÄ±n. KÃ¶pÃ¼ÄŸÃ¼ bulanÄ±k bir bulyon elde etmenize neden olacaktÄ±r. Suyu Ã§ok azalÄ±rsa 2 su bardaÄŸÄ± kaynar su ilave edin.
Sebzeler iyice yumuÅŸayÄ±nca ocaktan alÄ±n, sÃ¼zgeÃ§le suyunu sÃ¼zÃ¼n. Bulyonunuz hazÄ±r.Â
Bu sebze suyunu cam bir kavanoza alÄ±p soÄŸumaya bÄ±rakÄ±n, daha sonra buzdolabÄ±na koyun. Buz kÃ¼pleri ÅŸeklinde dondurarak her yemeÄŸinizde 2 kÃ¼p kullanabilirsiniz ya da buzdolabÄ±nda sakladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z suyu Ã§orba ve yemeklerinize katabilirsiniz.
AyÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z haÅŸlanmÄ±ÅŸ sebzeleri 1.2 ml suyla birlikte 50 gram salamura tuz ekleyerek blenderâ€™dan geÃ§irebilir, katÄ± bir bulyon elde edebilirsiniz. Tuz sayesinde buzdolabÄ±ndaki Ã¶mrÃ¼nÃ¼ uzatabilirsiniz.
DOMATESLÄ° PÄ°LAV
(5 kiÅŸilik)
NE LAZIM?
2 su bardaÄŸÄ± sebze suyu
1 su bardaÄŸÄ± iÃ§me suyu
300 gr baldo pirinÃ§ (iyice yÄ±kanmÄ±ÅŸ)
5 adet kurutulmuÅŸ domates
2 bÃ¼yÃ¼k domates (rendelenmiÅŸ)
2 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz
40 gr vegan tereyaÄŸÄ± (opsiyonel)
4 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±
NASIL YAPARIM?
YÄ±kadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z pirinÃ§lerin Ã¼zerini geÃ§ecek kadar kaynar su koyun, biraz da limon damlatÄ±p yarÄ±m saat bekletin, sÃ¼zÃ¼n.Â
Tencereye yaÄŸÄ± koyup biraz Ä±sÄ±ndÄ±ktan sonra domatesleri ve kÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¼Ã§Ã¼k doÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kurutulmuÅŸ domatesleri ekleyin.
Domatesler suyunu Ã§ekmeye baÅŸlayÄ±nca sebze suyunu, iÃ§me suyunu ve tuzu katÄ±n.
KaynayÄ±nca iÃ§ine pirinÃ§leri atÄ±n, suyunu Ã§ekene kadar 15-20 dakika kÄ±sÄ±k ateÅŸte ve tencerenin aÄŸzÄ± kapalÄ± ÅŸekilde piÅŸirin.
10 dakika dinlendirin, pilavÄ±nÄ±z hazÄ±r.
BOLONEZ SOSLU MAKARNA
(4 kiÅŸilik)
NE LAZIM?
1 paket spagettiÂ
250 gr soya kÄ±ymasÄ±
500 ml sebze suyu
1/2Â Ã§ay bardaÄŸÄ± sÄ±vÄ±yaÄŸ
2 domates
1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± salÃ§aÂ
2 soÄŸanÂ
1 diÅŸ sarÄ±msak
Tuz, karabiber
NASIL YAPARIM?
MakarnayÄ± haÅŸlamaya baÅŸlayÄ±n.
Bir tavada sÄ±vÄ± yaÄŸÄ±nÄ±zÄ± Ä±sÄ±tÄ±n, iÃ§ine kÃ¼p kÃ¼p doÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z soÄŸanlarÄ± ekleyin.
SoÄŸanlar yumuÅŸamaya baÅŸlayÄ±nca salÃ§ayÄ± katÄ±p birkaÃ§ dakika kokusu Ã§Ä±kana kadar kavurun.Â
EzilmiÅŸ sarÄ±msaklarÄ± ve baharatÄ± da ekleyip 3 dakika daha piÅŸirin. KÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¼Ã§Ã¼k doÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z domatesleri ve yarÄ±m litre sebze suyunu ekleyin.Â
Kaynamaya baÅŸlayÄ±nca soya kÄ±ymalarÄ±nÄ± da ekleyip 10 dakika piÅŸirin. Soya kÄ±ymasÄ± iÃ§ine bolca sÄ±vÄ± Ã§ekebileceÄŸi iÃ§in gerekirse 1 bardak kaynar su veya sebze suyu daha ekleyebilirsiniz.Â
SÃ¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z makarnalarÄ± sosun iÃ§ine atÄ±n, karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p altÄ±nÄ± kapatÄ±n.Â
Ä°nce ince kÄ±ydÄ±ÄŸÄ±nÄ±z maydanozlarla sÃ¼sleyerek servis edin.
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