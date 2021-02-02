Tapuda konut görünen ‘işyerleri’ DKV ödeyecek mi?

Eşi vefat eden mirasçı da haklı olarak tereddüt etmiş...

Eşinin adına kayıtlı olan bitcoin varlığının kendisine ve diğer mirasçılara intikali olacakken vergisel yönü aklına takılmış. Eşinden intikal eden dijital mal varlığı için Veraset ve İntikal Vergisi (VİV) ödeyip ödemeyeceğini Edirne Vergi Dairesi’ne sormuş...

Maliye’nin nihai cevabını kısaca söyleyelim öncelikle: “Evet, vergiye tabidir” demiş. Bitcoin alım-satım işlemleri muris adına bir anonim şirket üzerinden yürütülmüş... İnternet üzerinden bitcoin alım-satımı ve transfer işini yapan şirket, miras bırakan adına açılmış olan hesapta yer alan dijital varlığın toplam değerinin ölüm tarihindeki Türk Lirası karşılığını mirasçılarına bildirmiş. (Miktar-birim fiyat değerleri üzerinden o günkü toplam Türk Lirası karşılığını...)

Maliye’nin cevabında verginin beyanına ilişkin diğer ayrıntılar da yer alıyor: “Bitcoin varlığının toplam değerinin mirasçılar tarafından veraset ve intikal vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi ve tahakkuk edecek verginin ödenmesi halinde ilişik kesme belgesinin verilmesi gerektiği” belirtilmiş. “Mirasçılarca beyanname verilmemesi durumunda ise daha sonra ödenecek vergiye mahsuben ilgili anonim şirket tarafından (yüzde beş) yüzde 5 oranında tevkifat yapıldıktan sonra kalan miktarın mirasçılara ödenmesi mümkündür” denilmiş. (Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı, 23 Eylül 2020 tarih ve E.33826 sayılı özelge)

2021 YILI MİRASÇILARIN VERGİ TARİFESİ

Aralık ayının son haftasında yeni yılda geçerli olacak VİV tarifesi de açıklandı. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Seri No: 52 (29 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete) 2021’de mirasçılara isabet eden hisselerin 334.534 lirası istisna. Füruğ (altsoy) bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde istisna tutarı ise 669.479 TL

Ölüm halinde, mirasçıların dört ay içinde “veraset ve intikal vergisi” beyannamesi vermeleri gerekiyor. Ölüm Türkiye’de meydana gelmemişse ve/veya mirasçıların Türkiye’de bulunmaması durumlarında, beyanname verme süreleri farklılık gösterebileceğinden durumun ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor. Veraset yoluyla intikal eden varlıkların değeri, istisna haddinin altında kalsa dahi beyanname verilmesi gerektiğini belirtmekte de yarar var. Muristen mirasçılara veraset yoluyla hiçbir mal intikal etmemişse, bu durumun da bir dilekçe ile (beyanname verilmeksizin) vergi dairesine bildirilmesi gerekir.

BAĞIŞ VE HEDİYELER İÇİN 2021 VERGİ TARİFESİ

Anne-babadan, kardeşten, eşten de gelmiş olsa fark etmiyor, bağış ve hediyeler vergiye tabi. Güncel istisna tutarı: 7.703 lira. 2021’de bu değeri aşan tutarda hediye, bağış alan kişiler vergi ödemek zorunda. Yalnız; anne, baba, eş ve çocuklardan bu hediyeleri alanlar için, verginin oranı yarı yarıya düşüyor.