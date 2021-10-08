Paradigmanın iflası

Hep şöyle şeyler söylüyorlardı:
*
Boğaziçi’nin bir kültürü vardır.
*
Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır.
Acayip medeni tartışmalar yapılır burada.
*
Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, kendini tamamen işine odaklamasıyla, temas ve mesafeyi şahane ayarlamasıyla...
Hepimizi etkiledi, etkiliyor.
*
Ama bizi asıl etkileyen yönü...
- “Üç harfli marketleri şehirlerin dışına atacağız” diyor.
*
- “AVM’leri uzaklara fırlatacağız” diyor.
*
- “Elektrik şirketlerini, elektrik boykotlarıyla dize getireceğiz” diyor.
*
Peki bu tür vaatleri işiten memnuniyetsiz seçmen ne yapıyor?
Neden?
Nedenini tam olarak izah edemeyeceğim.
“Bazen nedensiz de sempati beslenir” deyip geçiyorum.
*
Fakat yaptığı son çıkışlara çok net itirazım var.
*
Muhalefet kanallarından birinde şöyle demiş Müjdat Gezen:
*
Flaş... Flaş... Flaş... Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil diyerek sınıftan kovdu.
*
Ve dün...
Bu konuyla ilgili olarak Artvin Valiliği’nden bir açıklama geldi.
*
Valilik açıklaması, aynen şöyle:
*
İKİNCİ ADIM: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksın.
*
ÜÇÜNCÜ ADIM: Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunluğa erişeceksin.
*
DÖRDÜNCÜ ADIM: Olmuyorsa... Referanduma gidecek çoğunluğu bulacaksın.
*
BEŞİNCİ ADIM: Diyelim yakaladın. Referandumu kazanacaksın.
*
Dün de CHP’li Özgür Özel “üç harfliler” dedi.
Ama bambaşka bir kasıtla!
Özgür Özel’in üç harflileri, “cinler” değildi, üç harfli süpermarketlerdi.
*
Söylediği tam olarak şu Özel’in:
*
“İktidar olduğumuzda bu üç harfli marketleri ve AVM’leri şehirlerin sınırlarının dışına yollayacağız. Bu konuda verilmiş bir sözümüz var.”
Reklam arasında siyasete daldı Cübbeli.
Bana, “AK Parti, parlamenter sisteme döner mi?” diye sordu.
Bütün gece sınava çalıştığı halde hiç beklemediği yerden gelen soruyla afallamış öğrencilere özgü bir şaşkınlıkla kekeledim: “Sanmam... Gündemde değil... Olmaz öyle şey... Kem... Küm...”
Benim kem küm etmemle zerre ilgilenmedi Cübbeli.
Ve hemen kendi görüşünü söyledi:
“AK Parti, parlamenter sisteme dönerse iktidarı hiç kaybetmez. Durumu riske atmak istemiyorsa yapması gereken şey parlamenter sisteme dönmektir.”
*
Posta yazarı
Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?
*
Millet İttifakı yanlıları, bu soru etrafında yapılan televizyon tartışmalarından, yazılan gazete yazılarından ve tabii üretilen bin türlü spekülasyondan çok rahatsız oluyorlar.
“Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Ben başbakan adayıyım.”
*
Buradan çıkan sonuç şudur:
*
Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olacak.
*
Peki ya sonra?
Kürt kimliğinin inkâr edilmesi... Ret ve asimilasyon politikaları... Kürtçe müziğin yasak olması... Kürtçe televizyonun hayal bile edilememesi... Terörle mücadelede sergilenen hukuksuzluklar... Dışkı yedirme... Köy yakma ve köy boşaltma...
*
Bugün itibarıyla “Kürt sorunu” dendiğinde aklımıza bunlar mı geliyor?
Tabii ki hayır.
Kimsenin aklına bunlar gelmiyor.
Çünkü bu sorunlar, zaman içinde çözülmüş sorunlar.
*
Hemen atılır ve başlardım saydırmaya:
“Kürtlerin varlığı bile inkâr ediliyor” derdim.
“Kürtçenin varlığına bile tahammül edilemiyor” derdim.
“Terörle mücadele adına bin türlü hukuksuzluk yapılıyor” derdim.
“Bunlar ortadayken, sen nasıl Kürt meselesi yok dersin?” derdim.
Yani derdim Allah derdim.
Gelelim bugüne...
“İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz.”
*
Tam “Şahane bir yaklaşım, güzel bir öneri” diyerek üzerine atlayacaktım ki...
“Küt” diye bir cevap geldi HDP’den.
*
HDP adına açıklama yapan isim Sezai Temelli.
Dediği şu:
*
Alışılmışın dışına çıkan bir yönü de şu oldu: Türkiye’deki bütün dünyalara seslendi. Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçti. Peki ama Selçuk Bayraktar, neden birbiriyle taban tabana zıt kutupların ortak bileşkesi haline gelebiliyor? Hangi yönleriyle Türkiye’deki mevcut kutuplaşma bloklarını yıkıp geçebiliyor? Bu sorulara benim verebildiğim cevaplar şunlar:
*
Çünkü Selçuk Bayraktar...
Neredeyse iki yüz yıldır genlerimize işlemiş olan “Biz yapamayız” algısını darmadağın ediyor.
Baktım:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan gelen bir mesaj...
*
Mesajı noktasına, virgülüne dokunmadan aynen yayınlıyorum:
Çünkü...
“Cahiliye dönemi”nde “Sabahınız hayat olsun” diye selamlama yapılırmış.
“Günaydın” da biraz buna benziyormuş.
*
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın iki yıl önce yazdığı kitapta geçiyormuş bu ifadeler.
*
Rahmetli babam, öfkelendiğinde ve ne diyeceğini bilemediği durumlarda hep şöyle derdi:
“Allahumme meassabirin!”
Yapay bir laiklik tartışması başlatıldı.
*
Amaç:
Refah Partisi’ni köşeye sıkıştırmaktı.
2021 yılının eylül ayındayız.
Ve yine “laiklik tartışması” yapıyoruz.
*
Önceki hali ile sonraki hali arasında bir mukayese çalışması yaptım:
*
- Öncesinde aşırı resmiyet var, sonrasında jantilik.
*
- Öncesinde omuzlarda okul yükü var, sonrasında yük atılmış.
*
- Öncesinde intizam var, sonrasında ihmal edilmiş şıklık.
*
Şöyle bir baktım ve gördüm ki...
O meşhur “Türkiye’de İslamcılığın yükselişi, 12 Eylül sayesinde gerçekleşti” balonu yine havalandırılıyor.
*
Gelin, bu balona iğne batırmayı deneyelim:
*
Evet, doğrudur.
12 Eylül, “biraz Müslümanlık” istemiştir.
*
Paradigmanın iflası
“Paradigmanın İflası” diye bir kitap vardı.
Yazarı Fikret Başkaya’ydı.
90’larda başucu kitabımız haline gelmişti.
*
O kitabın adından aldığım ilhamla, bir paradigma iflasından söz edeceğim.
Sosyal medyanın ilk yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda...
Şöyle bir paradigma gelişmişti:
*
Artık herkes konuşacak... Bütün dünya bir demokrasi arenası haline gelecek... Düşüncenin önünde hiçbir engel kalmayacak... Bin çiçek açacak...
Falan.
*
Geldiğimiz son noktada artık şöyle şeyler söyleniyor:
*
Algoritmalarla oynayarak kutuplaşmayı ve karşıtlığı besliyorlar. Küresel çapta üç beş kişinin kontrolünde sınırsız bir güç var. Kamu çıkarıyla şirket çıkarı çatıştığında şirket çıkarını tercih ediyorlar.
Falan.
*
Kısacası sosyal medya üzerine kurulan paradigma, resmen iflas etmiş durumda.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER’E DAİR İLK İZLENİMLERİM
YENİ Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’le daha önce hiç karşılaşmamıştım.
“Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi”nin protokol imza töreninin ardından kendisiyle kalabalık bir ortamda sohbet ettik.
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Edindiğim izlenime göre Bakan Özer:
*
Meselelerin özüne odaklanmaya yatkın...
Detaylarda boğulmamaya gayret eden...
Teori/pratik dengesini iyi kuran...
Sonuç alıcı işlere yönelmeye çalışan...
Bir yapıda.
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Bakan Özer, şu üç ana eksene büyük önem veriyor:
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BİR: Öğretmenlerin niteliğinin artırılması.
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İKİ: Okul öncesi eğitimin dezavantajlı kesimlere yaygınlaştırılması.
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ÜÇ: Meslek liselerinin tercih edilecek bir yapıya kavuşturulması.
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Bakan Özer, işte bu üç ana konuda önemli adımlar atıyor ve atmaya kararlı.
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Sadece şu kadarını söyleyeyim:
Olaya müfredat değişimiyle başlamaması bile yeterince artı puandır.
‘NİŞANLI’ KELİMESİNDEN NEFRET EDER HALE GELDİM
‘NİŞANLI’ kelimesini zaten sevmezdim.
Ama şu son “Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay ve Ece Ronay’ın nişanlısı” üçgeninde gelişen olayların ardından...
“Nişanlı” kelimesinden nefret eder hale geldim.
İKİ YILLIK SÜREÇ İÇİN İKTİDARIN YAPMASI GEREKENLER
En büyük muhalefet partisinin ekonomi olduğu gerçeğini hiç unutmamalı.
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Gündemi belirlemeli.
Muhalefetin adayı kim olacak meselesiyle ilgilenmemeli.
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Kendi adına başkalarının konuşmasına asla izin vermemeli.