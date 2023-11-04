Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki benzerlikler

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- İkisi de lider kumaşı taşımıyor.

- İkisi de dağa taşa bir şey yazdıramıyor.

- İkisi de ahaliyi dalgalandıramıyor.

- İkisi de hikâyesiz.

- İkisi de içe sinmiyor.

- İkisi de umut rüzgarları estiremiyor.

- İkisi de kara bulutları dağıtamıyor.

- İkisi de karamsarlığı gideremiyor.

- İkisi de zafer düşleri gördüremiyor.

- İkisi de yeni bir sayfa açamıyor.

- İkisi de heyecan yaratamıyor.

- İkisi de bir umut doğuramıyor.

- İkisi de birleşmeyi sağlayamıyor.

- İkisi de herhangi bir “enerci” veremiyor.

KESİN YALNIZ YÜRÜYECEK

CHP’nin kurultayı var bugün.

Salona asılan pankartlardan birinde Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yanına şu slogan yazılmış:

*

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“Asla yanlız yürümeyeceksin”.

*

“Yalnız” yerine “Yanlız” yazan bu pankartın bize söylemek istediği şudur:

*

Kesinlikle yalnız yürüyecek.





ERSAN ŞEN NİYE SAPTIRIYOR OLABİLİR

ŞÖYLE demiş Ersan Şen:

“Sosyal medya paylaşımları üzerinden cezalandırmak doğru değil”.

*

Sanki Dilan Polat, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanıyormuş gibi.

*

Şöyle demiş Ersan Şen:

“Görgüsüzlük suç değil”.

*

Sanki MASAK, Dilan Polat’ın görgüsüzlüklerini incelemeye almış gibi.

*

Şöyle demiş Ersan Şen:

“Servet sahibi olmak suç değil”.

*

Sanki Dilan Polat’ın servet sahibi olması mesele ediliyormuş gibi...

*

Acaba Ersan Şen’in bu bariz saptırmalarının arka planında ne yatıyor olabilir?

*

İki ihtimal var:

- BİR: Ya dikkat çekmek istiyordur ki şimdilik bunu fazlasıyla başarmış durumda.

- İKİ: Ya da vekalet almak istiyordur ki bunu başarıp başaramayacağını göreceğiz.

ÇOK TEHLİKELİ

ÇOK para kazanıp çok para saçan...

Lüks hayat paylaşımları yapan...

Pahalı arabalarla poz veren...

Instagram’dan hiç çıkmayan...

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Yeni zengin fenomen çift olmak.

*

Şu sıralar çok ama çok tehlikeli.

MANŞET KALMADI

EN az sekiz kere “Soykırım” manşeti atıldı.

En az dokuz kere “Taş taş üstünde kalmadı” manşeti atıldı.

En az yedi kere “Gazze mezarlığa döndü” manşeti atıldı.

En az bin kere “İnsanlık öldü” manşeti atıldı.

En az yüz kere “Çocuklar katledildi” manşeti atıldı.

En az on kere “Ateşkes bile diyemediler” manşeti atıldı.

*

Vallahi atacak manşet kalmadı.

KAFALARIN TASI İŞTE BÖYLE ATIYOR

FİLİSTİNLİLER, Mısır’daki Sina Çölü’ne yerleşmeliymiş.

Niye?

Çünkü İsrail, böylece rahat edecekmiş.

*

Kafaların tasını attıran bir yaklaşım bu.

*

Bu tahammül edilmez yaklaşıma en güzel cevabı, Mısırlı kalp cerrahı ve komedyen Bassem Youssef vermiş.

*

Şöyle demiş Bassem:

*

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“Avrupa’nın 44 ülkesi var. Neden İsraillileri almıyorlar? Amerika’nın 50 eyaleti var. Neden ABD, Florida’yı İsraillilere vermiyor?”.



Bassem Youssef

TERMİNATÖR FİLMLERİNİ İZLEMENİN TAM SIRASI

ELON Musk şöyle demiş:

*

“Yapay zekâ en büyük tehdit. İlk kez en akıllı insandan bile daha akıllı olacak bir şeyle karşı karşıyayız”.

*

Bu demeci okuduğum anda aklıma Terminatör filmleri geldi.

Elon Musk hatırına ben hemen Terminatör serisini yeniden izlemeye başlıyorum.

GÜNCEL SÖZLÜK

İNSANİ MOLA: ABD’nin İsrailli rehineler için istediği şey. Gayri insani bir talep.

*

- TÜNEL: Gazze’nin altındaki Hamas yuvası. Henüz işlevi tam olarak ortaya çıkmadı.

*

- HİZBULLAH: Savaşın bölgeye yayılıp yayılmayacağını belirleyecek olan örgüt.

*

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- BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: Acizliğin vücut bulmuş kurumsal yapısı.

*

- ATEŞKES: Zalimleri işittikleri anda delirten sözcük.

*

EBU UBEYDE: Kassam Tugayı Sözcüsü, yeni küresel efsane.