 Kadir Topbaş gibi bir başkan adayı

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AK Parti’nin İstanbul’u kazanması için karşı bloktan oy alması gerekiyor.

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Yani AK Parti’nin karşı bloktan oy alabilecek bir aday profiline yönelmesi şart.

Bu profili en iyi yansıtan isim rahmetli Kadir Topbaş.

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Kadir Topbaş’ın üslubu kucaklayıcıydı. Siyaseti değil hizmeti önceliyordu. Lüzumsuz polemiklerden, çekişmelerden uzak duruyordu. İstanbul’la bağı sarsılmazdı. Beyoğlu’nda belediye başkanlığı yapmıştı. “İstanbul Beyefendisi” diye nitelendiriliyordu.

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Kadir Topbaş profilinden yola çıkarak AK Parti’nin olası adayının taşıması gereken özellikleri sıralıyorum:

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- İstanbul’la sarsılmaz ve güçlü bir bağı olmalı.

- Kucaklayıcı bir üslubu olmalı.

- Polemikle, gerilimle hatırlanan bir isim olmamalı.

- Siyasete değil tamamen hizmete odaklanmalı.

- Geçmişe değil geleceğe bakmalı.

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- “AK Parti’ye oy vermedim ama bu adama oy veririm” dedirtmeli.

- Gençleri etkileyebilmeli, kültür sanat faaliyetlerine açık olmalı.

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AK Parti, “Nasıl olsa muhalefet dağılmış vaziyette. Biz her durumda kazanırız” diyerek bu şartlara sahip olmayan bir isimle çıkarsa...

İşi gerçekten çok zor olur.

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Çünkü muhalefetin bugünkü dağınık durumuna aldanmamak lazım.

HDP’nin aday çıkarmama ihtimali, çıkarma ihtimalinden çok daha yüksek.

İYİ Parti’nin CHP’yle birlikte hareket etmek dışında pek bir seçeneği yok.

Yani önümüzdeki süreç içinde muhalefetin tek bir adayda birleşmesi imkânsız değil.

CHP HABERLERİNE VE ANALİZLERİNE YAKLAŞIMIM

- Milattan öncesini çağrıştırdığı için Murat Karayalçın, Hikmet Çetin gibi isimlerin çıkışlarını pas geçiyorum.

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- CHP Genel Merkez binasına bile giremeyeceğinden adım gibi emin olduğum için Tanju Özcan’ın yürüyüşüne önem atfetmiyorum ama “Bakalım bugün nereye ulaşmış” diye şöyle bir bakıyorum.

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- Akademisyenlerin uzun, entelektüel yönü kuvvetli, sıkıcı CHP yazılarını baştan sona okuyorum ama sonuçta “Bir işe yaramayacak bu emekler” diye üzülüyorum.

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- Sanki CHP acayip bir seçim yenilgisi yaşamamış gibi yapmasına tahammül edemediğim için Faik Öztrak’ın açıklamalarını pas geçiyorum.

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- Flaş... Flaş... Flaş... Gürsel Tekin, Canan Kaftancıoğlu’nun yerine İstanbul İl Başkanı olacak. Ne kadar flaş çakarsa çaksın bu tür haberlere karşı da alabildiğine bir kayıtsızlık içine giriyorum.

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- Kemal Kılıçdaroğlu’nun durup dururken başına açtığı son “danışman krizi” benzeri vakalar karşısındaysa sadece kahkahayı basmakla yetiniyorum.

CHP’YE DÖNÜK BİR SOYKIRIM VARMIŞ

Kemal Kılıçdaroğlu mübalağa sanatına eşsiz bir katkı sunmuş, “Medyada CHP’ye dönük bir soykırım yapılıyor” diyerek.

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Üç şey söyleyeceğim:

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- BİR: CHP’ye yönelik eleştirileri soykırım gibi bir büyük insanlık suçuyla özdeşleştirmek... Ne kadar abartılı bir yaklaşım.

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- İKİ: Eleştiriler Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik yapılıyor. Söylenen de şu: İstifa et. Yani olay CHP’ye dönük değil, Kılıçdaroğlu’na dönük.

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- ÜÇ: Kılıçdaroğlu ne zaman bir açıklama yapsa... Ya yeni tartışmalara yol açıyor ya da dikkat çekmiyor. Ne kadar bahtsız bir durum.

SESSİZ VE DERİNDEN: AFAD

AFAD, Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri.

Hepimiz deprem bölgesinden çekildik ama AFAD bölgedeki faaliyetlerini sürdürüyor.

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Deprem bölgesinde yaptığı faaliyetler açısından eksikleri olmadı mı AFAD’ın? Tabii ki oldu. Ancak bölgenin toparlanmasında AFAD’ın katkısı büyük.

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AFAD Başkanı Yunus Sezer, işine odaklanmış bir yönetici. Deprem bölgesinden pek çıkmıyor. AFAD ekipleri de canla başla çalışmalarını sürdürüyorlar. Altı aydır bölgedeler.

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AFAD benim gözümde tartışmalardan uzak kalan, kendisini tartıştırmayan, işine gücüne odaklanmış bir kurumsal yapı.

Ben en çok bu tür kurumsal yapıları takdir ediyorum.



AFAD Başkanı Yunus Sezer

MFÖ

Macerasını baştan sona takip ettiğim Türkiye’nin en önemli müzik grubu MFÖ.

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MFÖ tarihi, biraz da benim tarihim:

Ali Desidero ile kafa bulduk, Bu Sabah Yağmur Var İstanbul’da ile içlendik babam içlendik, Ele Güne Karşı ile coştuk da coştuk, Güllerin İçinden ile duygulandık, Mazeretim Var Asabiyim Ben ile kendimize rota çizdik, Peki Peki Anladık ile polemiklere son noktayı koyduk, Adımız Miskindir Bizim ile ilahi bir tavır aldık, Bodrum Bodrum ile eski günlere daldık, Buselik Makamına ile hüzünlü dumanlarla kaplandık.

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Bu grubun üç sacayağından biri olan Özkan Uğur’u kaybettik.

Yani giden sadece bir büyük sanatçımız, bir büyük bas gitaristimiz, bir büyük aktörümüz değildi.

Giden MFÖ’nün Ö’süydü.

Yani giden biraz da MFÖ’ydü.

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Anısına MFÖ şarkıları dinliyorum. Özkan Uğur’a Allah’tan gani gani rahmet.

MAKSİMUM SÜRELERİM

- KÜSLÜK: Maksimum küs kalma sürem bir gündür. Bir günden fazla kimseye küs kalamıyorum.

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- ÖFKE: Maksimum öfke halim 35 saniyedir. 35 saniye sonra öfkemin nedenini bile anımsamıyorum.

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- SOHBET: Arkadaşlarla oturup sohbet edebileceğim maksimum süre iki saattir. Hadi bana eyvallah der çıkarım.

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- GEZİ: Turistik gezi için gittiğim bir yerde maksimum kalma sürem: Üç gün. Birinci gün yadırgarım, ikinci gün aşırı benimserim, üçüncü gün arkama bakmadan kaçarım.