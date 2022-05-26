Kaçacakmış

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- Piyasaya sürdüğü gazeteci kılıklı ajan provokatörlerinin tümü, “Kaçacak da kaçacak” der dururdu. En sonunda kendileri arkalarına bakmadan kaçmak durumunda kaldılar mı? Kaldılar ki hem de nasıl.

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- Baksanıza: Arkadaşlarını yüzüstü bırakıp arkasına bakmadan kaçan Can Dündar arkadaşımız bile kaçtığı yerden Kemal Kılıçdaroğlu’na hak veriyor. “Haklısın Kemal Abi, kaçacak” anlamında tweet’ler atıyor adam. Hay bin kunduz!

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- Darbe kalkışması vardı o gece. Ölüm kalım meselesi söz konusuydu. Suikast timleri, menfez paşaları ta Marmaris’e kadar gitmişti. Tek hedefleri vardı: Erdoğan’ı ortadan kaldırmak. Şimdi elini vicdanına koy da söyle: Adam kaçtı mı? Yoksa direndi mi?

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- Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir videosunu gördüm dün: FETÖ’nün kanallarından birinde konuşuyor. Yıl: 2014. Cümlesi aynen şöyle: “Erdoğan, kaçış planı yapıyor. Kaçacak. Ama biz onu kaçtığı yerden bulup getireceğiz.”

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- Çok seviyor Kılıçdaroğlu bu “kaçacak” kelimesini. Belirli aralıklarla içinde “kaçacak” kelimesinin geçtiği cümleler kurmaya bayılıyor.

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- New York’ta öğrenciler için yapılacak yurt binasını eleştirmek başka bir şey... “Erdoğan kaçacak, bunun hazırlığını yapıyor” demek başka bir şey... Ne yani? Erdoğan, kaçıp da o yurt binasında mı kalacak?

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- Biliyorum, Türkiye’de “kaçacak” kelimesinin bir müşteri kitlesi var. İyi ama bu müşteriler, Erdoğan aleyhinde söylenecek en saçma, en inanılmaz, en uçuk iddiayı bile satın almaya zaten hazır kişiler. Bunlarla bir gıdım ilerleyemiyorsun. Böyle mi açılacaksın çeperlere?

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- “Kavga edeceğim, kavgaya hazırım” cümlesi ile “Helalleşeceğim, helalleşmeye hazırım” cümlesi arasında devasa bir uçurum yok mu? Bu uçurum nasıl kapatılacak abi?

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- Bir hafta önce “SADAT’ı örgütlediler, seçim güvenliği yok, paramiliter güçlerle ortalığı karıştırıp gitmeyecekler” diyor. Bir hafta sonra “Her şeyi hazırladılar, paraları New York’a transfer ediyorlar, kaçacaklar” diyor. Beynimiz yandı valla. Bir karar ver arkadaş. Hangisini yapacak bu adamlar?

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ABD ÇAKALLIĞINA DİKKAT KEMAL KILIÇDAROĞLU

ABD’nin derin yapıları hiç de tekin değildir Kemal Bey.

Bunlar, her türlü numarayı çevirirler.

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Mesela şöyle bir şey yapabilirler:

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğine geçit vermeye yanaşmıyor ya...

Bunların bazı ofislerinde, “Dur, şu Erdoğan’ın başını biraz ağrıtalım” fikri ortaya atılır.

Ve hemen ortalığı bulandıracak türde sözde bilgi ve belgeler, en münasip gördükleri kişiye servis edilir.

Bunu öyle bir ustalıkla yaparlar ki... Siz sözde bilgi ve belgenin nereden, hangi maksatla önünüze geldiğini anlayamazsınız bile.

*

Siz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert bir şekilde vurup adaylığınızı garanti altına almaya çalıştığınızı düşünürsünüz.

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Onlar ise İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine olmazlanan Erdoğan’ın canını sıktıklarını düşünürler.

*

Yani demem o ki Kemal Bey...

Herhangi belge ve bilgi...

ABD’den geliyorsa...

Bir değil, iki değil, üç değil, on üç kez, hatta yüz on üç kez düşünseniz yeridir.

*

Aman Kemal Bey. Aman dikkat.

Dikkat edin ki... Erdoğan karşıtlığınızın, yurtseverliğinizin önüne geçmediğini göstermiş olun şu çakallara.

LİNÇ KORKUSUYLA YUTKUNMAYA PAYDOS

İFADE özgürlüğünün önündeki sayısız engellere bir yenisi daha eklendi:

*

“Linç korkusu.”

*

Örgütlü herhangi bir kimseye laf ettiğinde...

Linç edilmen garanti.

*

Sırf bu yüzden doğru bildiklerini söylemekten kaçınıp yutkunan nice özgür fikirli koç yiğidin varlığına bu gözler tanıktır.

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NAGEHAN İLE RASİM KULLANIŞLI APARAT OLDU

BAZEN zararlı bir aparat olup bir siyasinin çöküşüne neden oluyorlar.

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Bakınız:

Ekrem İmamoğlu’nun Nagehan Alçı yüzünden içine düştüğü durum.

*

Bazen yararlı bir aparat olup bir futbol kulübü başkanının durumunu toparlamasına neden oluyorlar.

*

Bakınız:

Ali Koç’un Rasim Kütahyalı üzerinden kendisini yeniden var etmesi.

HALKIN TEK GÜNDEMİ

HALKIN tek gündemi var:

Marketler, pahalılık, fiyat artışı, kira meselesi, enflasyon.

*

Ben iktidarın yerinde olsam...

“SADAT”, “kaçacak”, “Abdülhamid” falan türü gündemlere zerre itibar etmeden...

Tamamen bu gündeme odaklanırım.

*

Çünkü iktidar açısından tek çıkış yolu burasıdır.

SİYASETÇİ DEDİĞİN YERELDEN GELECEK

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ÇÜNKÜ... Yerelde siyaset yapmayanın, “vatandaş” gerçeğini bilmesi imkânsıza yakındır.

ÇÜNKÜ... Yerelde siyaset demek, halk arasındaki farklılıkları anlama çabasını gerektirir.

ÇÜNKÜ... Yerelden gelen siyaset, ahalinin gündemine aşinadır.

ÇÜNKÜ... Yerelden gelen siyasetçi, gidişatı en iyi görebilen siyasetçidir.