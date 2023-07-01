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Çipras Kaptan ile Kemal Kaptan arasındaki fark

#Aleksis Çipras#Kemal Kılıçdaroğlu#Fransa

*

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ÇİPRAS Bey’in kaptanlığını yaptığı sol parti, Yunanistan’da kaybedince...

Çipras Kaptan şöyle dedi:

*

“İstifa ediyorum. Çekiliyorum. Partime güveniyorum. Nâzım’ın dediği gibi: En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır.”

Çipras Kaptan ile Kemal Kaptan arasındaki farkAleksis Çipras

*

Kemal Bey’in kaptanlığını yaptığı ittifak kaybedince...

Kemal Kaptan şöyle dedi:

*

“Hiç kimse unutmasın: Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana götüreceğim.”

*

İki kaybeden...

İki gemi...

İki kaptan...

İki deniz...

*

Aradaki fark şu:

*

Biri kaybederken bile şık ve zarif biçimde çekilerek kazanıyor.

Diğeri kaybettiği halde hırsla koltuğuna yapışarak daha da kaybediyor.

Çipras Kaptan ile Kemal Kaptan arasındaki farkKemal Kılıçdaroğlu

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BABA VANGA İLE NOSTRADAMUS’U GEÇEN ADAM

SEÇİMDEN çok önceydi. Hakan Bayrakçı’yla tartışıyorduk.

Ben diyordum ki:

*

“Kemal Bey aday olarak siyasette jübile yapmaya karar vermiş durumda. Kazanırsa adını tarihe altın harflerle yazdıracak. Kaybederse bir dakika bile durmadan çekip gidecek.”

*

Ben bunları söyledikçe Hakan Bayrakçı, “Ne kadar da safsın” der gibi yüzüme bakıyor ve şöyle diyordu:

*

“Sen Kemal Bey’i hiç tanımıyorsun. Kaybetse de bırakmaz o. Göreceksin. Kaybederse asla bırakmayacak.”

*

Tezime o kadar güveniyordum ki...

Hakan Bayrakçı’ya, “Sen önyargılısın Kemal Bey konusunda. Adamdan hazzetmediğin için böyle konuşuyorsun” diyordum.

*

Hakan Bayrakçı ise sinirlenmemek için kendini epey zorluyor, “ya sabır” çekiyor ve benim Kemal Bey’i hiç tanımadığımı söylüyordu.

*

Sonuç?

Hakan Bayrakçı haklı çıktı.

Çipras Kaptan ile Kemal Kaptan arasındaki farkHakan Bayrakçı

*

Adam resmen Kemal Bey’in koltuğu bırakmayacağını bildi.

*

Sadece bunu mu bildi?

*

- Rusya/Ukrayna savaşının çıkacağı günü bildi.

*

- Kılıçdaroğlu’nun aday olacağını bildi.

*

- Birinci turu milimetrik bildi.

*

- İkinci turu milimetrik bildi.

*

- Seçime katılım oranını virgülüne kadar bildi.

*

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- Wagner’in Putin’e isyan edeceğini bildi.

*

Sizi bilmem ama benim “en iyi bilen kâhinler” sıralamam şöyle değişti:

*

BİR: Hakan Bayrakçı.

- İKİ: Baba Vanga

- ÜÇ: Nostradamus

Çipras Kaptan ile Kemal Kaptan arasındaki farkNostradamus
Çipras Kaptan ile Kemal Kaptan arasındaki farkBaba Vanga

PARİS YANARKEN MIRILDANDIKLARIM

- Romantikler kaçamak için başka bir şehir bulmalılar.

*

- Macron’a öyle gıcığım ki... Yüz hatlarını görmek istiyorum.

Çipras Kaptan ile Kemal Kaptan arasındaki fark

*

- Yeni slogan şu: Gettolardan patlayan şehir Paris.

*

- Lüks mağazalar yağmalanırken insanın içine girdiği karmaşık duygular...

*

- Şu sıralar en tehlikeli tek destinasyon: Paris.

Çipras Kaptan ile Kemal Kaptan arasındaki fark

BENİM TATİL SÖZLÜĞÜM

- BEACH: Janjanlı kasma yerlerinin adı. Tonla para veriyorsun, içeri giriyorsun ve kasıyorsun. Başka bir numarası yok.

*

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- TEKNE: Ne kadar konforlu olursa olsun su üstünde sallanan daracık bir alan. İnsanın ayağı toprağa basacak abi.

*

- BODRUM: Sonbaharı ve kışı doyumsuz olan, yaz aylarında ise tam bir işkence merkezi haline gelen şirin ilçemiz.

*

- AVRUPA: Sakın sürekli Euro’yu Türk Lirası’na çevirmeye çalışmayın. Avrupa cehennemi neymiş anlarsınız.

*

- CHP: Tatilde konuşulacak en zevkli konu: CHP... Vaktin nasıl geçtiğini anlamazsınız. Entrika var, dedikodu var.

*

- HAVUZ: Yanı başında uçsuz bucaksız deniz varken insanlar neden otelin daracık havuzunun başında toplanmaya meraklı olurlar? Var mı cevabı bilen?

*

- PİDE: Bir tatil yiyeceği... Deniz acıktırınca akla ilk gelen lezzet. Pizza değil, lahmacun değil pide... Bilhassa Bafra pidesi.

*

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- ASSOS: Her yaz mutlaka gidilmesi gereken bölge. Özellikle civardaki köyler. Henüz şehirliler tarafından tam olarak istila edilmeden görmek lazım.

*

- KİTAP: Bir plaj aksesuarı... Gerektiğinde arkasına saklanılan, gerektiğinde gösteriş malzemesi olarak kullanılan...

*

- KRUVAZİYER: Emekli çiftler için bulunmaz bir nimet... Başka emeklilerle şahane bir sosyalleşme alanı... Bir emekli cenneti...

Çipras Kaptan ile Kemal Kaptan arasındaki fark

#Aleksis Çipras#Kemal Kılıçdaroğlu#Fransa
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