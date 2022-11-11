An itibarıyla liderlerin durumu

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- RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Son dönemde öyle bir hız yaptı ki sanırsın seçime beş gün var. Sağlı sollu ataklarla ilerledi. Bunu şimdilik yeterli bulmuş olacak ki an itibarıyla hafifçe frene basmaya başladı.

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- KEMAL KILIÇDAROĞLU: An itibarıyla bir imaj toparlaması yapması gerekiyor. Ama bu toparlamanın, kendisine video çektiren ekiple olmayacağını anlaması gerekiyor. Almanya’ya gitmekten vaz mı geçse acaba?

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- MERAL AKŞENER: Kemal Bey’i gerçekten istemiyor mu? Mansur Bey’i gerçekten istiyor mu? Ekrem Bey’den gerçekten vaz mı geçti? Son anda “Adayım” diyerek çıkabilir mi? An itibarıyla hepsi birer muamma.

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- DEVLET BAHÇELİ: Cumhur İttifakı’nın en zayıf tarafı olduğunu düşünenleri, her geçen gün duvara toslatıyor. An itibarıyla Cumhur İttifakı’nın tutkalı haline geldi.

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- MANSUR YAVAŞ: ‘Aday olup kazanamazsam Ankara elimden gitmiş olur. Adaylığı elimin tersiyle itersem cumhurbaşkanı olma fırsatını kaçırırım.’ An itibarıyla böyle bir ikilemde. Kara kara düşünüyor.

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- EKREM İMAMOĞLU: Kendisine siyasi yasak gelme ihtimalinin doğurduğu rüzgârı aldı arkasına. Kemal Bey’in bozulan imajından da kendisine alan açıldığını düşündü. An itibarıyla yeniden oyunda yani.

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- ALİ BABACAN: An itibarıyla içinden şöyle geçiriyor olabilir: ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı yenmenin kolay olacağını düşünerek biraz fazla mı iyimser davrandık acaba?’

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- TEMEL KARAMOLLAOĞLU: An itibarıyla hiçbir şey elde edemese de CHP seçmenine kendini benimsettiğini düşünüyor olabilir. Düşünsenize: “Sivas yangını” denince adı artık kimsenin aklına gelmiyor.

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- AHMET DAVUTOĞLU: “Bir hışımla masadan kalktı/Davutoğlu Ahmet Hoca/Hey hey hey.” An itibarıyla dikkatleri üzerine çekmek için böyle bir atak yapabilir.

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- HÜSEYİN BAŞ: An itibarıyla hiç sevmediği üç isim: Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Ali Babacan. Kendisinin masaya alınmasına bu üç ismin engel olduğundan adı gibi emindir.

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- MUHARREM İNCE: Kemal Kılıçdaroğlu Altılı Masa’nın adayı olursa... “Kılıçdaroğlu ile kazanamayız” diye düşünen muhalifler, kendisine oy verir mi acaba? An itibarıyla bu türden hesaplar yapıyor olabilir.

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‘RUS KADINLAR NEDEN TÜRK ERKEKLERİ SEVİYOR’ VİDEOSU



ÜÇ genç Rus kadın, bir video çekmişler. Videoda “Rus kadınlar, neden Türk erkekleri seviyor?” sorusuna yanıt veriyorlar.

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Gerekçeleri şunlar:

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- Rus kadınlara ihanet etmezler.







- İşten gelip ev işlerine yardımcı olurlar.

- Cimri değiller, pahalı hediye alırlar.

*

Videoyu izleyince yaptığım ilk yorum şu oldu:

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Bu Rus kadınlar...

Ya Türk erkeklerini tanımıyorlar ya da bu video Türk erkeklerinin finanse ettiği bir proje.

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Çünkü Türk erkekleri...

Rus mus hiç aldırmazlar, bal gibi de ihanet ederler. İşten gelip ev işlerine yardım etmeleri asla söz konusu olmaz. Pahalı hediyeyi, ancak işin başında hedefe ulaşmak için feda ederler.

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Sorry sevgili hemcinslerim. Maalesef biz biraz böyleyiz.

DURUP DURURKEN HEZİMET YAŞATTI



NAGEHAN, İTO seçimleriyle ilgili Twitter’da paylaşım yapmış.

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“Seçimi CHP kazandı. AK Parti büyük hezimet yaşadı. CHP sandıkları patlattı. Kemal Kılıçdaroğlu kazandı. AK Parti çöktü” falan türü ifadeler.







*

Beş dakika sonra yazdıklarının tümünün baştan sona yalan olduğu ortaya çıktı.

*

İTO’da yaşanan tam tersiydi.

Hezimeti yaşayan AK Parti değil, CHP idi.

Sandıkları patlatan CHP değil, AK Parti idi.

*

Minicik bir komplo teorim var:

*

Acaba Nagehan, bu saçmalığı...

Sanılanın aksine...

CHP’ye yaranmak için değil de AK Parti’nin gizli ajanı olduğu için yapmış olabilir mi?

*

Durup dururken yaptığı yalan paylaşımla CHP’nin İTO’da yaşadığı hezimete dikkat çekmiş oldu ya...

O açıdan dedim.