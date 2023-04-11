Yeni anket çıktı... Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biter mi?

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Çünkü seçmenler hangi adaya oy vereceklerini, hangi partiyi destekleyeceklerini netleştirmeye başlayacaklar. Kararsızların oranı azalacak, kararlı seçmenin sayısı artacak. Tam anlamıyla seçim iklimine gireceğiz.

Cumhurbaşkanlığı için 4 adayın yarıştığı seçimlerde merak edilenlerin başında “Seçim ilk turda biter mi, ikinci tura kalır mı?” sorusu geliyor. Özellikle de Muharrem İnce’nin beklenmeyen çıkışı muhalif seçmende bu sorunun daha çok sorulmasına yol açtı.

Bu sorulara yanıt verebilmek için bu tarihten itibaren daha çok kamuoyu araştırması yayınlamaya çalışacağım.

OPTİMAR’IN ANKETİ

Düzenli olarak takip ettiğim Optimar’ın 1-7 Nisan tarihleri arasında 4 bin 745 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle yaptığı araştırma bu sorulara ışık tutuyor. Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın araştırması, hem bu sorulara cevap vermesi açısından önemli hem de 4 bin 745 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle yapılması açısından dikkate değer.

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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ KİM KAZANIR?

Anket sonuçlarını vermeye en çok merak edilen soru ile başlamak istiyorum.

Ankete katılanların yüzde 53.4’ü seçimi Erdoğan kazanır diyor. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 42.1 çıkıyor. Muharrem İnce kazanır diyenlerin oranı yüzde 3.6’yla üçüncü sırada gelirken Sinan Oğan diyenler yüzde 0.9’da kalıyor.

KİME OY VERECEKSİNİZ?

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz?” sorusuna ise ankete katılanların yüzde 45.9’u Erdoğan yanıtını veriyor. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 43.9 çıkıyor. Muharrem İnce diyenler yüzde 8.3 olurken, Sinan Oğan’a destek yüzde 1.7 çıkıyor.

GENÇLER ERDOĞAN’A OY VERİYOR MU?

Bu seçime gençler damgasını vuracak. Peki iddia edildiği gibi gençler Erdoğan’a oy vermiyor mu?

18-24 yaş aralığında Erdoğan’a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 13.6 çıkarken, Kılıçdaroğlu diyenler yüzde 15.2, Muharrem İnce’yi destekleyenlerin oranı yüzde 19.5, Sinan Oğan diyenler ise yüzde 15.3 çıkıyor.

Anket sonuçlarının da gösterdiği gibi gençler bir blok halinde hareket etmiyor ve Erdoğan her dört gençten birinin oyunu almayı başarıyor.

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KARARSIZLARIN ORANI

Cumhurbaşkanı adaylarının belli olması ve seçim ortamına girilmesiyle birlikte kararsızların oranı da azalıyor. Ama kararsızım, oy kullanmayacağım ve cevapsız diyenlerin oranı hâlâ 15.5’e ulaşıyor.

O nedenle cumhurbaşkanı adaylarının öncelikli hedefi kararsızlar olmalı. Optimar, kararsızlara özel bir ilgi göstermiş. “Oy verecek olsanız kimi desteklersiniz?” diye sormuş. Kararsızlarda Erdoğan ilk sırada çıkıyor.

KARARSIZLARDA KİM ÖNDE

Kararsızlara “Oy kullanmak durumunda kalsanız kime oy verirsiniz?” diye sorulduğunda Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 41.5 çıkarken, Kılıçdaroğlu diyenler yüzde 31.3 oluyor. Muharrem İnce diyenler yüzde 20.9 olurken, Sinan Oğan diyenlerin oranı yüzde 6.3 çıkıyor.

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Sadece bir noktaya dikkatinizi çekip başka verileri paylaşmaya devam edeceğim.

Muharrem İnce’ye oy vereceğini belirtenlerle Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler arasında blok halinde bir geçiş yok. Tayyip Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’na neredeyse eşit olarak dağılıyorlar.

İNCE ÇEKİLİRSE OYLARI KILIÇDAROĞLU’NA GİDER Mİ?

Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı olduğu andan itibaren müthiş bir mahalle baskısı ile karşı karşıya kaldı. İnce çekilirse oylarının Kılıçdaroğlu’na gideceğini düşünenler İnce üzerinde baskı kurdu. Peki Muharrem İnce adaylıktan çekilirse oylarının tamamı Kılıçdaroğlu’na gidiyor mu?

“Muharrem İnce çekilirse Kılıçdaroğlu’nu desteklerim” diyenlerin oranı yüzde 54.3 çıkarken “Hayır oy kullanmam” diyenlerin oranı yüzde 30.7’ye ulaşıyor. “Hayır, başka adaya oy veririm” diyenler ise yüzde 15 çıkıyor. Oy kullanmam diyenlerle başka bir adaya oy veririm diyenleri topladığımızda ise yüzde 45.7 çıkıyor. İnce çekilse de oylarının yarısını Kılıçdaroğlu’na götüremiyor.

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HİLMİ DAŞDEMİR’İN YORUMU

Bu veriyi Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir’e sordum.

Daşdemir, “Muharrem İnce’ye gidenler, Kılıçdaroğlu’na oy vermediği için giden seçmenlerdir. Kılıçdaroğlu’na oy verecek olsalar İnce’ye neden gitsinler? Buradaki verileri toplayarak ‘İnce çekilirse bu oyların tamamı Kılıçdaroğlu’na gider, bu durumda Erdoğan kaybeder’ diye hesap yapmak bizi doğru bir sonuca götürmez. Kandil’in Kılıçdaroğlu’na açık desteği nedeniyle CHP ve İYİ Parti seçmeninin bir bölümü Muharrem İnce’yi destekliyor. İnce çekilse dahi bu seçmenin ancak yarısı Kılıçdaroğlu’na yöneliyor, diğer kısmı PKK karşısındaki kararlı tutumu ve milliyetçi söylemi nedeniyle Erdoğan’ı tercih ediyor” dedi.

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HDP’NİN KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLEMESİ

OPTİMAR’ın anketinde HDP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmayıp Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi de sorulmuş.

Olumlu bulanların oranı yüzde 49.1 çıkarken, olumsuz diyenlerin oranı yüzde 34.3. Fikrim yok ve cevap yok diyenlerin oranı ise 16.6’ya ulaşıyor.

AK Partililerin yüzde 50.5’i, CHP’lilerin yüzde 47’si, MHP’lilerin yüzde 57.1’i, İYİ Partililerin yüzde 49.5’i, Saadet Partililerin yüzde 36.4’ü, HDP’lilerin ise yüzde 40.8’i olumsuz buluyor.

PARTİLERİN OY ORANI

Anket yayınlayıp partilerin oy oranını vermemek olmaz.

Kararsızlar dağıtıldığında AK Parti yüzde 38 çıkarken, CHP Kılıçdaroğlu’nun adaylığının etkisiyle yüzde 28.2’ye ulaşıyor. HDP yüzde 9.2 çıkarken İYİ Parti hızlı bir gerileme ile yüzde 6.8’e inmiş durumda. MHP yüzde 6.6 çıkarken, Memleket Partisi sıçrama yaparak yüzde 3.8’e yükseliyor, TİP de yüzde 1.9 çıkıyor.

SECCADE ETKİSİ

Kılıçdaroğlu’nun seccadenin üzerine basarak CHP’li milletvekili aday adaylarıyla çektirdiği fotoğraf tartışma konusu olmuştu.

Optimar seccade olayını da sormuş. Ankete katılanların yüzde 48’i Kılıçdaroğlu’nun seccadeye kasıtlı olarak basmadığı düşüncesinde. “Bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum” diyenler ise yüzde 28.1 çıkıyor. Üçte birlik bir kesim dahi olsa seccade işi Kılıçdaroğlu’na zarar vermiş durumda.