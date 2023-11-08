Türkiye yüz binlerce Filistinli mülteciyi alacak mı

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Gazze’de öldürülen 10 bini aşkın insan, katledilen 4 bin çocuk bunların umurunda değil. Bir de Türkiye bunun karşılığında 30 milyar Euro alacakmış.

YALAN VE MAKSATLI

Türkiye, Filistinlileri getirecek iddiasının tümü yalan. Tümü maksatlı. Türkiye’nin çözüm bulma çabalarını sabote etmekten başka bir şey değil. Ayrıca Türkiye tam tersine Filistinlilerin, Filistin’de kalmasını istiyor. Gazzelilerin Gazze’den çıkarılmaması için çalışıyor. Gazze’yi boşaltıp, Filistinlileri Mısır’daki Sina Çölü’ne sürmek, Ürdün’e göndermek İsrail’in planı.

Mısır Devlet Başkanı Sisi, bu formüle şiddetle karşı çıktı. Savaşın Mısır’a sıçramasına neden olacağını savundu. Ürdün Başbakanı Khasawneh, “Ürdün, Filistinlilere yönelik sürgün girişimini savaş ilanı sayacaktır” diye açıklama yaptı.

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Filistinlilerin Gazze’den çıkarılması İsrail’in amacı, ama Türkiye’nin, Mısır’ın, Ürdün’ün kırmızı çizgisi. Bu durumda milyonlarca Filistinli mülteci nasıl gelecek?

FİDAN-BLINKEN GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’la görüşmesinde bunu net bir şekilde ifade ediyor. Gazze’nin kuzey ve güney diye ikiye bölünmesine ve Gazzelilerin yerlerinden edilmesine karşı olduğumuzu ifade ediyor. Blinken da Gazze’nin ikiye bölünmesine karşı olduklarını söylüyor.

‘İNSANİ ARA’ FORMÜLÜ

Gazze’deki katliamın bir an önce durması için acilen ateşkesin sağlanması gerekiyor. Türkiye başından itibaren acil ateşkes taraftarı. Ancak İsrail ve ABD buna karşı çıkıyor. İsrail, ateşkesin Hamas’a yarayacağını savunuyor. ABD’nin mesajları ise karışık.

Şimdi de “insani ara” diye bir formül ortaya attılar. Blinken da Ankara’ya gelince ifade etmişti. Bu formül, ateşkese karşı olan İsrail’in önerdiği bir formül. “20, 48 ya da en fazla 72 saat ‘insani ara’ verilebilir” diyorlar. ABD şimdi bu ipe sarılmış durumda. Ama İsrail’in bir şartı var; insani ara verildiği zaman Hamas’ın elinde olan rehinelerin bırakılmasını istiyor. Ondan sonra katliama kaldıkları yerden devam edecekler. Hamas’ın en büyük kozu ise rehineler. Bu formül ancak rehine takası sağlanarak uygulanabilir.

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GAZZE’Yİ İKİYE BÖLME PLANI

İsrail’e bıraksanız Gazze’nin tamamını işgal edecekler. Filistinlilerin tamamını Gazze’den çıkarıp Mısır’ın Sina Çölü’ne sürecekler. Netanyahu, “Savaştan sonra Gazze’nin güvenlik kontrolü İsrail’de olacak” diye açıklama yaptı. Peki bu nasıl olacak?

‘Gazze’nin kuzey ve güney diye ikiye bölünmesi; insandan arındırılmış olan kuzeyde İsrail’in bir tampon bölge kuracağı, buradan Gazze’nin tamamını kontrol edeceği’ şeklinde modeller konuşuluyor. Gazze’nin Barış Gücü’ne terk edilmesi ya da Mahmut Abbas yönetimine bağlanması gibi formüllerde havada uçuşuyor.

ABD DE SICAK BAKMIYORMUŞ

Hakan Fidan, Blinken’la görüşmede buna benzer modellerin çözüm olamayacağını, tam aksine huzursuzluğun büyümesine neden olacağını anlatıyor. Blinken, ABD’nin de buna sıcak bakmadığı mesajını veriyor.

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Bu makul bir tavır ama ABD’nin sorunu şu: ABD’nin nereye baktığı belli değil. ABD, İsrail politikalarının savunuculuğundan öteye geçemedi. Dünyanın süper gücü ama bir çözüm üretemiyor. O nedenle de ABD’nin neye sıcak bakıp neye bakmadığı önem arz etmiyor.

GÜNDEMDE DEĞİL

Ama Türkiye’deki izlenim, İsrail’deki radikal uçların istediği bu modelin şu anda masada olmadığı yönünde. Hele hele yüz binlerce Filistinlinin, Türkiye’ye getirilmesi gibi bir şey söz konusu değil.

HEDEP, CHP VE İYİ PARTİ İTTİFAKININ NERESİNDE OLACAK

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay konuşmasında “Seçime sırtımda hançerlerle girdim” sözünün üzerinde duruldu. Meral Akşener’i kastettiği söylendi. Ama Kılıçdaroğlu’nun bir sözü daha vardı ki yeterince ilgi görmedi. Kılıçdaroğlu, “Başka partilerin CHP’yi dizayn etmesine izin vermeyeceksiniz. Kimlerin, neyi beklediğini çok iyi biliyorum” diye seslenmişti.

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CHP’Yİ DİZAYN EDİYORLAR MI

Peki Kılıçdaroğlu hangi partiyi kastetmişti?

‘Kılıçdaroğlu olduğu sürece CHP ile ittifak yapmayız. Ama değişim olursa değerlendiririz’ diye bekleyen partiyi kastediyordu. Yani İYİ Parti’yi işaret ediyordu. Şimdi o süreç başladı. Özgür Özel’in seçilmesiyle birlikte muhalefette yeni bir denge oluştu.Muhalefete yeni bir sayfa açma imkânı doğdu. Yeni bir başlangıç için fırsat oluştu.

İTTİFAKLARA YEŞİL IŞIK

Muhalefette ittifak 6’lı Masa ile kurulmuştu. Ama seçimden sonra yaşananlar ittifak zeminini ortadan kaldırmıştı. Meral Akşener’in ‘ittifaksız siyaset’ önerisi ile yeni bir yola girilmişti. Özgür Özel’in seçilmesiyle birlikte yeni bir denge oluştu. Demirel’in, “Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir” sözünün ne denli doğru olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

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İYİ PARTİ SOĞUK DEĞİL

Dün İYİ Parti cephesinin havasını yansıtmıştım. Meral Akşener’in ittifaklara karşı olduğunu açıklamasına rağmen İYİ Parti, Özgür Özel’in kendilerini ziyaret etmesini ve CHP’nin teklif getirmesini bekliyor. Benim anladığım Kılıçdaroğlu ile bir daha ittifak yapmama kararı alınmış ama Özgür Özel’e bir kredi tanınabilir. Tabii anlaşabilirlerse.

ÖZGÜR ÖZEL SICAK MESAJ GÖNDERDİ

Özgür Özel yerel seçimlerde başarılı olarak ilk sınavını geçmek istiyor. Ancak seçimi kazanmak için İYİ Parti ve HEDEP’le ittifak yapmaktan başka şansı yok. O da bunun farkında. O nedenle genel başkan seçildikten sonraki ilk açıklamasında ittifaklara yeşil ışık yaktı. “Meral Hanım’ın kapısını çalacak mısınız?” sorusuna, “Şüphesiz” yanıtını verdi. Özgür Özel, “Hem Meral Hanım’la hem de yerel seçimlerde ittifak yapmamız gereken ve örgütümüzden alacağımız bildirimlerle tüm siyasi partilerle görüşeceğiz. Kapılar açık” dedi.

Özgür Özel parti yönetimini oluşturduktan sonra ittifaklar için kolları sıvayacak.

İMAMOĞLU DİPNOT DÜŞTÜ

Ekrem İmamoğlu başından beri ‘Değişim olursa ittifak kapısı açılır’ diyordu. Dün de “Akılcı bir siyasi ittifakın olabileceği ihtimalinin altına dipnot düşünüyorum” dedi. Sadece İYİ Parti olarak düşünmeyin. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in ittifak yapmak istediği diğer parti HEDEP. Ekrem İmamoğlu için HEDEP’in desteği hayati derecede önemli.

MODEL

Henüz yolun başındayız. Ancak siyasette her şeyin formülü bulunur. İYİ Parti’nin HEDEP konusundaki hassasiyeti nedeniyle CHP ve İYİ Parti arasında ittifak kurulur. Ama HEDEP, İstanbul’da İmamoğlu’nu destekler. Nasıl model ama..