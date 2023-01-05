Seçim için iki tarih konuşuluyor

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Gazeteciler bir anda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un etrafını sardılar. Ali İhsan Yavuz seçim işleri başkanı olduğu için, seçim tarihi konusunda bilgi almaya çalışıyorlardı.

KARAR VERİLMEDİ

“MYK toplantısında muhtemel seçim tarihleriyle ilgili sunum yaptım. 9 Nisan, 30 Nisan, 7 Mayıs, 14 Mayıs, 18 Haziran dahil olmak üzere 10 ayrı tarihe göre bir simülasyon yaptık. Hepsinin gerekçelerini anlattım. Ama bir karar verilmedi, Sayın Cumhurbaşkanı’nın da bu tarih olsun diye bana bir talimatı olmadı” dedi.

Gazeteciler iyi hazırlanmıştı. Sağdan girdiler, soldan sordular ama Ali İhsan Yavuz onlardan daha sıkı çıktı. “Şu anda kesin olan tek tarih var, o da 18 Haziran” demekle yetindi.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME

Notlarımızı cebimize koyup Cumhurbaşkanı’nın açıklamasını beklemeye başladık. AK Parti grubu başladı. Erdoğan seçim tarihini ilan edecek diye bekleyenler teyakkuza geçti. Bizim gibi henüz karar verilmemiş, Sayın Cumhurbaşkanı, Bahçeli ile konuşmadan tarih açıklamaz diye düşünenler ise rahattı. Ama yine de söz konusu seçim olunca Erdoğan’ın ne diyeceğini merak ediyorduk.

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SEÇİMLERİ ÖNE ALMA

AK Parti grubu bitti. Erdoğan yine etrafında kalabalık bir heyetle kulise çıktı. Bu kez gazeteciler Cumhurbaşkanı’nın etrafını sardı. İlk ve tek soru vardı. O da seçim tarihi. Cumhurbaşkanı, “Seçim tarihinin öne alınmasıyla ilgili değerlendirmemiz var” dedi. Ama şu kararı aldık ya da şu tarihi belirledik demedi. Belli ki henüz değerlendirme aşamasında. Ayrıca Erdoğan, “Seçim tarihinin öne alınması” dedi. Erken seçim demedi. Belli ki haziran ayından bir önceki ayı kastetti. Bu değerlendirme 14 Mayıs tarihini öne çıkardı. Tabii gerek duyarlarsa. Yoksa ver elini 18 Haziran.

6’LI MASA’YA MESAJ



DÜN Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mesaj bekleyen çoktu. Başta memurlar ve emekliler geliyordu. İkinci sırada ise 6’lı Masa. Önce bugün toplanacağı için 6’lı Masa’yı anlatayım. Meral Akşener bugün yapılacak toplantıya başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliğini getirecek. İYİ Parti destekleme eğiliminde ama Akşener, 6’lı Masa olarak destek kararı alınmasını istiyor. Kılıçdaroğlu ile Ahlatlıbel’deki yemekte de bu konuyu konuşmuşlar. Ancak Kılıçdaroğlu, 400 milletvekilinin desteğiyle çıkarsak da Erdoğan referanduma götürür diye çekince ileri sürmüş.

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REFERANDUM GÜVENCESİ

AK Parti’nin MYK toplantısında muhalefetin güvence talep ettiği Erdoğan’a iletilmişti. Cumhurbaşkanı doğrudan 6’lı Masa’ya mesaj verdi. “Şayet bu teklif Meclis Genel Kurulu’nda 400’ün üzerinde bir sayıyla kabul edilirse önümüze gelen değişikliği onaylarız. Ama 400’ün altında bir sayıyla çıkarsa referanduma götürmemiz gerekiyor. Böyle bir durum oluşursa milletimizin hakemliğine gitmekten çekinmeyiz” dedi.

MESAJ ANLAŞILDI

Mesaj doğrudan 6’lı Masa’yaydı. Mektup adresine ulaştı. Çünkü AK Parti grubundan çıktıktan sonra arayan CHP ve İYİ Parti yöneticilerinden, “Doğru mu anladık, 400’ü geçerse referanduma götürmeyeceğini mi söyledi?” diye teyit almaya çalışanlar oldu.

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ERDOĞAN SAMİMİ

Erdoğan bu konuda samimi. Niyeti bağcıyı dövmek değil üzüm yemek. Eğer muhalefet destek verirse referanduma gitmeden sorun çözülmüş olur. Ama yok muhalefet Ali Cengiz oyunlarına girerse Erdoğan seçim meydanlarında tepe tepe kullanır.

MAAŞ ZAMMI



3 Ocak’ı 4 Ocak’a bağlayan gece AK Partililer açısından herhalde en zor gecelerden biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli maaşlarına yapılan artışı yüzde 25 olarak açıkladığı andan itibaren bir burukluk oluştu. Milletvekillerinin telefonları susmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne anlatsa herkesin kafasında yüzde 25’lik zam vardı. Ne zaman ki Erdoğan, “Memur buluşmasına giderken bakanlarımıza bu oranı daha da yukarı çıkaracak formüller bulmaları talimatını vermiştik” diye söze başladı...

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GELİYOR GELMEKTE OLAN

Milletvekillerinde bir kıpırdanma başladı. Kılıçdaroğlu’nun ünlü sloganıyla, “Geliyor, gelmekte olan” dedik. Ne zaman ki Erdoğan, “Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30’a çıkaracak imkânlar sağladık. Buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdelerini veriyoruz” dedi... Milletvekilleri ayağa kalktı. Salonda bir alkış patlaması yaşandı.

ALKIŞLAR, ALKIŞLAR

Erdoğan’ın yüzde 30 zam kararı alkışlandı. Ama ne zaman ki, “Bunların ilk 6 aya ait artışlar olduğunu, tekrar artışlar yapacağımızı hatırlatmak istiyorum. Temmuz ayında bunun telafisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi, alkış tufanı koptu. Milletvekili seçim bölgesine gidince ne diyeceğini düşünür. Şimdi diyecek ki, asgari ücreti artırdık. Memur maaş zammını yükselttik, EYT’yi çözdük. Bize oy verirseniz temmuz ayında da yeni bir artış yapacağız. Sözümüz söz. Yaptığımız, yapacağımızın teminatı. Vatandaş da bunu anlar.

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BİR DÜZELTME



Düzeltmeyi ben yapmadım, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Erdoğan, 2023’te son kez oy istiyorum deyince siyaseti bırakacağını anlayanlar olmuştu. AK Parti kadrolarında bir burukluk oluşmuştu. Çünkü bu sözün izaha muhtaç bir tarafı vardı. Erdoğan dün bu düzeltmeyi yaptı.

“Tüm milletimizden 2023’te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Bu son defa ifademizi birileri yanlış anlıyor, ben bu seçimle ilgili söylüyorum. ‘Start’ değil bu ‘finish’, bunu bu şekilde başaracağız” dedi.

AK Partililer endişe etmeyin. 2028 seçimlerinde de Erdoğan, sizin başınızda olacak.

2023’TE DE AYNI FİLM

Muhalefete kalsak Erdoğan 2023’ten sonra yok ama ben 2028’de de AK Parti’nin başında olacak diyorum. Neden? Yukarıda sıraladığım başlıklar neler? Memur ve emekli zammından EYT’liye, başörtüsü sorunundan temmuz ayında yapılacak ikinci düzeltmeye kadar, bunlar halkın gerçek sorunları. Muhalefetin gündeminde ne var? Sen mi cumhurbaşkanı olacaksın, ben mi?

Erdoğan birebir halkın sorunlarını çözüyor. Samimi bir siyaset yapıyor, muhalefet ise daha seçimi kazanmadan post kavgasına tutuşmuş vaziyette. İkbal peşinde koşuyorlar. Yapay gündemlerle uğraşıyorlar. Haliyle seçimi Erdoğan kazanıyor. 2023’te de aynı film tekrar izlenecek.