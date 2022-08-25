Kılıçdaroğlu’nun nefesi Yavaş’ın ensesinde, Erdoğan açık ara önde

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Tüketici Güven Endeksi son iki ayda yükselişe geçti. Haziranda yüzde 63.4’ken temmuz ayında yüzde 68 oldu. Ağustosta ise yüzde 72.2’ye yükseldi. Bu iyi bir gösterge ama yetmez.

Aynı şekilde anketler de AK Parti ve Erdoğan’ın oylarında son 2 ayda yükseliş olduğunu gösteriyor. Ama bu 2023 seçimlerinin sonucunu tayin etmeye yeter mi, orasını bilemiyorum. Bu yükseliş eğiliminin devam etmesi lazım. En azından zorlu kış koşullarında düşmemeli.

OPTİMAR ANKETİ NE DİYOR

Şimdi sizinle analizi dün akşam saatlerinde tamamlanan Optimar’ın ağustos ayı anketini paylaşmak istiyorum. Yazımı yetiştirmek için verileri yeni gördüm. Yani sıcağı sıcağına tamamlanmış bir araştırma.

Televizyon programlarında gündemi yorumlayan Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın araştırması 12-15 Ağustos’ta Türkiye genelinde 2 bin kişi üzerinde yapılmış.

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‘EKONOMİ’ BİRİNCİLİK TAHTINDA

Optimar’ın “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna cevap verenler yüzde 64 oranında ekonomi demiş. Onu yüzde 9.7 oranında işsizlik takip ediyor. İki veriyi topladığımızda ise ekonomi ve işsizlik yüzde 73.7’ye yükseliyor.

Bu sürpriz bir sonuç değil. Uzun bir süredir ekonomi birinci gündem maddesi olma özelliğini koruyor. Ekonomi, hayat pahalılığı ve işsizliğin oranı düşmedikçe, açık ara birincilik kürsüsünden inmedikçe seçim sonuçlarını tayin edecek demektir.

O nedenle diyorum ki Erdoğan’ın rakibi Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu değil, ekonomi. İktidar 2023 seçimlerinde muhalefetle değil ekonomi ile yarışacak. Çünkü muhalefet güven vermiyor ama ekonomi halkımızın en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Ekonomiyi Suriyeliler takip ediyor. AK Parti 2023 seçimlerine giderken ekonomiyi raya oturtmak ve Suriyeliler konusundaki toplumdaki tepkiyi gidermek zorunda.

HANGİ PARTİ ÇÖZER

Bunca sorun varken halkımızın “muhalefet partileri bunu çözer” dememesini 6’lı masanın liderleri iyi değerlendirmeli. Ekonomi birinci sorun çıkarken halkımıza, “Bu sorunu kim çözer?” denildiğinde AK Parti diyorsa 6 liderin “Biz topluma neden güven veremiyoruz” diye düşünmesi lazım.

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“Bu sorunları hangi parti çözer?” diye sorulduğunda ankete katılanların yüzde 32.1’i AK Parti diyor. “Neden AK Parti?” diye sorduğunuzda ise ankete katılanlar, “Çözüm odaklı” yanıtını veriyor. “CHP çözer” diyenlerin oranı ise yüzde 21.1’de kalıyor. CHP’nin oy oranı yüzde 25 olarak anıldığında demek ki her 5 CHP’liden biri “Bizim parti bu sorunları çözer” diye düşünmüyor.

“HDP” diyenlerin oranı yüzde 8.2 olurken “MHP” diyenler yüzde 7.7, “İYİ Parti çözer” diyenler ise yüzde 7.6 çıkıyor. Küçük partiler ise çözüm odaklı olarak görülmüyor.

EN BEĞENİLEN SİYASETÇİ

En beğenilen siyasetçi anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara birinciliğini sürdürüyor.

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Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 30.8 olurken, Mansur Yavaş’ı işaret edenlerin oranı yüzde 13.6 çıkıyor.

Onu yüzde 10.5’le Kemal Kılıçdaroğlu takip ediyor. Kılıçdaroğlu yükselirken, Ekrem İmamoğlu ise yüzde 3.6’yla yedinci sıraya gerilemiş durumda.

HANGİ PARTİ BİRİNCİ

Optimar “Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” diye de sormuş.

Ankete katılanların yüzde 37.2’si “AK Parti” diyor. “CHP” diyenlerin oranı ise yüzde 26 çıkıyor. Onu yüzde 10’la İYİ Parti, yüzde 9.9’la HDP takip ediyor. MHP’ye ise yüzde 9.5 oranında oy çıkıyor. İYİ Parti konusundaki çekincemi hatırlatmama gerek yoktur. İYİ Parti’yi bu oranın üstünde bekliyorum.

Küçük partilerin durumu ise bir salıncak gibi. Bir ay önce Zafer Partisi yükselişteydi, bu kez Yeniden Refah Partisi yüzde 1.5’le 6’ncı sıraya yükselmiş durumda.

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Onu aynı oranla Zafer Partisi takip ediyor. DEVA Partisi yüzde 1, Saadet Partisi ise yüzde 0.7 çıkarken Davutoğlu’nun partisi yüzde 0.6 oranında çıkıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE KİM ÖNDE

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Erdoğan yüzde 36.48’le birinci sırada gelirken onu yüzde 14.67’yle Mansur Yavaş takip ediyor. İYİ Parti’li Buğra Kavuncu’nun önerisi yeni olduğu için ankete yansımamış ama Yavaş oyunu biraz daha artırarak ikinciliğini sürdürüyor. Kılıçdaroğlu’nun nefesi ise Yavaş’ın ensesinde. Üçüncü sıraya yerleşen “Kemal Kılıçdaroğlu”nu diyenlerin oranı yüzde 14.57 çıkarken Ekrem İmamoğlu yedinci sıraya kadar gerilemiş durumda. İmamoğlu diyenlerin oranı 3.73 çıkıyor. Dördüncü sırada yüzde 9.52’yle Demirtaş, beşinci sırada ise yüzde 8.30’la Devlet Bahçeli geliyor. Onu yüzde 7.62 oranıyla Meral Akşener takip ediyor. Devlet Bahçeli cumhurbaşkanı adayı değil, Akşener ise cumhurbaşkanı adayı olmayacağını sık sık deklare etmesine rağmen partilileri onları iyi bir yere taşıyor.