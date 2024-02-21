Kent ittifakı değil Kandil ittifakı

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Hatay’la ilgili konuya gelince bir çırpınış içindeydi. Nasıl olmasın? İnternette bir arama yapsanız Özgür Özel’in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla ilgili olarak 3 dakika önce,1 saat önce,1 gün önce, 2 gün önce, 10 gün önce, 14 gün önce yaptığı açıklamalar var.

LÜTFÜ SAVAŞ’IN RESTİ

Her defasında Lütfü Savaş’ı değiştirmek isteyen ama bir türlü başarılı olamayan bir Özgür Özel var. Lütfü Savaş’a CHP’nin tanıtım filminde yer vermediler. Ankara’ya çağrıldığı halde belediye başkan adaylarının lansmanında ismini anons etmediler. Ama sonuçta siyaset satrancında kazanan Lütfü Savaş oldu. Lütfü Savaş, bağımsız belediye başkan adayı olurum diye rest çekti, Özgür Özel geri adım atmak zorunda kaldı. Yapay zekâya değil, Hatay zekâya sorsanız bu duruma düşmezdiniz diye dalga konusu oldu. Eskişehir’de Yılmaz Büyükerşen şimdi keşke ben de bağımsız aday olurum diye rest çekseydim, adaylığımı kabul etmek zorunda kalırlardı diye dizlerini dövüyordur.

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ÖZGÜR ÖZEL’İN YENİLGİSİ

Bunun adı CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Lütfü Savaş karşısında yenilgisidir. Böylece Özgür Özel bir belediye başkan adayını dahi değiştiremeyen genel başkan konumuna düştü. İstanbul’da ilçe belediye başkan adayları Ekrem İmamoğlu’nun kendilerini çağırıp aday olmayacaklarını tebliğ ettiğini açıkladılar. Özgür Özel, İstanbul’da ilçe belediye başkan adaylarını dahi belirleyemeyen bir genel başkan pozisyonuna düştü. O nedenle İstanbul’daki aday tanıtım toplantısına katılmadı. Lütfü Savaş’ın resti karşısında geri adım atmasıyla birlikte Özgür Özel topal ördek konumuna düştü.

BİDEN’LA MI PUTİN’LE Mİ

Düşünün ki Özgür Özel ezkaza bu ülkenin başına geçmiş. Partisinin bir belediye başkanını dahi değiştiremeyen birisi, uluslararası sorunlar karşısında Biden’la mı Putin’le mi mücadele edecek? Kendi hakkını koruyamayan birisi Türkiye’nin haklarını nasıl koruyacak?

EKREM İMAMOĞLU NEDEN ÖNEMLİ

ABD Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sunduktan 24 saat sonra Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edince, İstanbul kara teslim olduğu gün Ekrem İmamoğlu ile İngiliz Büyükelçisi balık ziyafetinde buluşunca, İngiliz Büyükelçisi Türkiye’ye veda ederken Ekrem İmamoğlu’na özel bir vedada bulununca, yabancı güçler açısından Ekrem İmamoğlu’nun ne kadar önemli olduğunu anlamıştım. Ancak Kandil açısından vazgeçilmez olduğunun farkında değildim.

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HDP İLE İTTİFAK

2019 yerel seçimlerinde HDP, İstanbul’da aday göstermeyerek Ekrem İmamoğlu’nu destekledi. Ancak hem yerel seçimlerde hem 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ile HDP arasında gayri resmi bir ittifak vardı. Kılıçdaroğlu HDP’yi ziyaret etmiş, HDP cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıklamış, Kandil’den birbiri ardına Kılıçdaroğlu’na destek açıklamaları yapılmıştı.

DEM’LE GÖRÜŞMELER

Bu seçimlerde ise HDP’nin yerini alan DEM Parti açık ittifaktan yana olduğunu açıklamıştı. Özgür Özel ile DEM Parti eş genel başkanları karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret etmişlerdi. CHP, PKK gölgesi nedeniyle DEM’le açık ittifak yapmaktan çekindi. DEM Parti, Ankara ve İstanbul’da adaylarını çıkardı. Ama söz konusu Ekrem İmamoğlu olunca farklı bir sistem işlemeye başladı. DEM’de Ekrem İmamoğlu’na özel bir model geliştirildi. Bu modelin adını vermeden önce iki gelişmeyi dikkatinize sunmak istiyorum.

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BAŞAK DEMİRTAŞ ÇEKTİRİLDİ

1 Başak Demirtaş’ın adaylığı sürecinde PKK yöneticilerinden Mustafa Karasu bir açıklama yaptı. Bunun üzerine Başak Demirtaş apar topar aday olmadığını ilan etti, Selahattin Demirtaş kargaları kendine güldüren bir savunma yaptı.

PKK’LI KARASU İTTİFAK DEDİ

2 Mustafa Karasu’nun açıklamasında Başak Demirtaş’a yoğunlaşıldığı için daha önemli olan mesaj ıskalandı. Mustafa Karasu, “İttifak konusunda, ortaklaşma konusunda herkes hassas olmalı. En fazla da tabii ki Kürt halkı olmalı. Türkiye›deki demokrasi güçleriyle ortaklaşarak, ittifakları güçlendirerek, var olan ittifakları sahiplenerek, ittifaklara değer vererek bu mücadeleyi yürütmek gerekiyor. Bazı çevreler ittifakları tırtıklayabilir, ittifaklar şöyle böyle diyebilirler. Kürt halkı bunlara kulak vermemeli. İttifakları tu kaka eden, ittifakları kötüleyen anlayışlar Kürt dostu değildir” dedi.

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KENT İTTİFAKI NEREDEN ÇIKTI

3 DEM Parti 17 Aralık’ta “Kent uzlaşısı zeminini oluşturmayı öncelikli görev olarak görüyoruz” diye açıklama yaptı.

Bunun üzerine ne oldu? CHP’nin Esenyurt Belediye Başkanı adayı Ali Gökmen çekildi, DEM Parti’nin istediği Ahmet Özer ilan edildi. Doğan görünümlü şahin misali CHP görünümlü DEM Partili oldu. Belediye meclisinde ise DEM Parti’ye üyelikler ayrıldı.

MİLLİYETÇİ SEÇMENİ KAÇIRMAMAK İÇİN

Kent uzlaşısı işin ambalaj tarafı. Ekrem İmamoğlu’na oy verecek olan milliyetçi, muhafazakâr ve ulusalcı seçmeni kaçırmamak için PKK’nın siyasi kolu olan DEM Parti tarafından geliştirilmiş bir model. Bu kent ittifakı değil Kandil ittifakı...

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MERAL DANIŞ BEŞTAŞ

Hemen ‘DEM Parti İstanbul’da Meral Danış Beştaş’ı aday gösterdi’ denilecek. Bir; Başak Demirtaş aday gösterilmediği için DEM Parti oylarının yarısı Ekrem İmamoğlu’na kaydı. İki, Meral Hanım şimdiye kadar iki tweet paylaştı, bir konuşma yaptı. İstanbul’da rakibi olan Ekrem İmamoğlu’nu değil Murat Kurum’u hedef aldı. Ben Meral Danış Beştaş’ın tavşan aday olduğunu düşünmedim ama maç sırasında Ekrem İmamoğlu’nun pasörü gibi oynadığı izlenimini edindim. Muvazaalı bir aday profili çizmeye başladı.

ABD VE KANDİL’İN HESABI NE

Eğer ABD ve İngiltere başta olmak üzere küresel sistem Ekrem İmamoğlu’na yatırım yapıyorsa, eğer Kandil Ekrem İmamoğlu için ittifak modelleri oluşturuyorsa ben o insandan korkarım. Acaba küresel sistemin ve Kandil’in İmamoğlu’na yönelik hesabı ne diye düşünürüm.

ZELENSKİ

Zelenski’ler böyle bulunuyor ve bu şekilde ülkelerin başlarına geçiriliyor.