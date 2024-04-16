İsrail ne yapacak... Savaş riski ortadan kalktı mı

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Şimdi gözler İsrail’e çevrildi. İsrail’in cevabı nasıl olacak? Korkulan İran ve İsrail savaşı kapıda mı yoksa iki ülkede karşılıklı olarak hamlelerini yaptılar böylece savaş ihtimali ortadan kalktı mı?

Bu sorunun cevabını öğrenmek için Ankara kulislerini yokladım. Başkentteki hava riskin devam ettiği yönünde. Kiminle konuşsam risk ortadan kalktı diyemiyor. Peki çok ciddi bir risk söz konusu mu? Ankara, riskin büyümemesi için yoğun çaba harcıyor.

SALDIRI ÖNCESİNDE BİLGİMİZ VARDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem saldırı öncesinde hem de saldırı sonrasında İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile temas halindeydi.

İran tarafı olasılıklar konusunda önden bilgi verdi.

ABD NE İSTEDİ

ABD ile İran’ın doğrudan teması yok. Blinken bu tepkinin belirli sınırlar içinde kalması gerektiğini bizim aracılığımızla İran’a iletti.

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İran cevaben, tepkinin İsrail’in Şam’daki elçiliğine yapılan saldırıya bir yanıt teşkil edeceğini ve ötesine geçmeyeceğini aktardı.

Bu mesaj ABD’ye iletildi.

CIA Başkanı Burns de MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan arabuluculuk yapmasını talep etti.

Yani Ankara’da kimse uyumuyordu. Derin ve gizli bir diplomasi yürütülüyordu.

RİSK ORTADAN KALKMADI

Peki İran vurduktan sonra Ankara’nın yaklaşımı ne?

1- Risk ortadan kalkmış değil. Çünkü İsrailli yetkililerin İran’ın saldırılarına karşılık verileceğine dair açıklamaları var. İran da İsrail’in olası mukabelesinin cevapsız bırakılmayacağını söylüyor.

ŞİDDET SARMALINA GİREBİLİRİZ

2-Dün yapılan savaş kabinesi toplantısının ardından İsrail’den ABD’ye, “İran’a misilleme yapmaktan başka seçeneğimiz yok” yanıtının verilmesi ürkütücü.

3- Dolayısıyla daha büyük bir şiddet sarmalına girebiliriz. Bu noktada her şeyden önce tüm tarafların itidalli davranması lazım. Bölge ülkeleri daha fazla sorun istemiyor.

4- Başta ABD olmak üzere bölge dışı güçlerin yaşanan gelişmeleri soğukkanlı değerlendirmesi ve savaşın bölgeye yayılmasına izin vermemesi gerekiyor.

Bölge ülkeleri, üçüncü tarafların buraya savaşı taşımasından endişe ediyor.

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5- İran ile İsrail arasında yaşanan son gerilim bir sebep değil, bir sonuçtur.

Tüm bu yaşananların temelinde Gazze’de İsrail tarafından uygulanan şiddet ve zulüm yatıyor.

İSRAİL’İN İRAN OYUNU

6- İsrail’in gündemi çarpıtma ve İran ile yaşamakta olduğu sorunları odak noktası yapma teşebbüslerine itibar edilmemesi önemlidir.

İRAN İLE İSRAİL’İN GÖSTERİ MAÇI



İran ile İsrail arasında şimdiye kadar kontrollü bir gerilim politikası uygulanıyordu.

Ama İsrail’in 1 Nisan’da Şam’daki İran Konsolosluğu’nu vurması ve İran’ın 13 Nisan’da İsrail’e yönelik dron saldırısıyla birlikte artık “kontrollü çatışma” dönemine geçildi.

Netanyahu, savaşı bölgeye yaymak istiyor ama ABD buna engel oluyordu. Gazze’deki sivil katliamı nedeniyle Netanyahu’nun başta ABD olmak üzere Batı’da kredisi tükeniyordu.

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Netanyahu her kapıyı açan İran kartını sahaya sürdü. Şam’daki İran Konsolosluğu’nu vurdu. Sonra pusuya yatıp beklemeye başladı.

İRAN TOPRAKLARINDAN İLK SALDIRI

Kasım Süleymani’nin öldürülmesi üzerine gerekli cevabı vermeyen İran yönetimi eleştiri konusu olmuştu. Şam’da İran topraklarına yapılan saldırıya cevap verilmese tepkiye neden olacaktı.

İran’ın, İsrail’e cevap vereceğinin ilk işareti dini lider Hamaney’in, elinde silahla kürsüye çıkması oldu.

İran 13 Nisan Cumartesi günü yüze yakın dron ve balistik füzelerle saldırı başlattı. Bu İran topraklarından İsrail’e yönelik ilk saldırıydı.

ABD BİLGİLENDİRİLDİ

1- İran’ın saldırıdan önce ABD’yi bilgilendirdiği ortaya çıktı. İsrail ordu sözcüsü ise, “İran’ın saldırı türü ve zamanlamasını bile bildirdiğini ne doğrularım ne yalanlarım” dedi. Bu kadarı yetmez mi? Belli ki İsrail’in de bilgisi olmuştu.

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TRUMP: İRAN HABER VERMİŞTİ

2- ABD eski Başkanı Trump, Kasım Süleymani’nin öldürülmesinden sonra İran’la aralarında yaşananları itiraf etmişti. “İranlılar bizi aradılar. Başka çaremiz yok, itibarımızı kurtarmak için sizi vurmamız lazım. Belli bir askeri üsse 18 füze fırlatacağız ama endişelenmeyin, füzeler üsse ulaşamayacak’ diyerek garanti verdiler’’ demişti.

BIDEN ENDİŞELİ DEĞİLDİ

3- İran’ın İsrail’e yönelik saldırıları başladığı anda hafta sonu tatilini yarıda keserek Beyaz Saray’a dönüp, savaş kabinesini toplayan Biden’ın yüzünde de hiçbir endişe işareti okunmuyordu. Çünkü, İran, “Savaşı tırmandıracak bir cevap vermeyecekleri” güvencesini vermişti.

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4- İran’ın itibarını koruması için bir cevap vermesi gerekiyordu. Ama bu cevap İsrail’le savaşa yol açmamalıydı. O nedenle İran’ın saldırısı davul zurna ile geldi.

SAATLER SONRA İSRAİL’E ULAŞTI

5- İran’dan havalanan dronlar ve ateşlenen füzeler saatler sonra İsrail’e ulaştı.

6- İsrail, saat 22.56’da İran’ın hava saldırısına geçtiğini duyurdu. İran’ın füzeleri en erken 3 saatte İsrail hava sahasına ulaştı. İlk kez bir saldırı böyle yavaş yavaş ve göstere göstere yapıldı.

ABD ÜSLERİNDEN VURABİLİRDİ

7- Bu arada ABD’nin Türkiye, Suriye, Irak, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’da üsleri olmasına rağmen müdahale etmedi. İstese İran toprakları üzerinde imha edebilirdi. Sadece İsrail sınırlarına yaklaşınca İran dron ve füzelerini vurdu. Çünkü batı dünyasının İsrail’in yanında yer alması için az sayıda füzenin İsrail’e ulaşması gerekiyordu.

8- İsrail, 03.47’de İran’ın fırlattığı füze ve dronların yüzde 99’unun demir kubbe tarafından imha edildiğini duyurdu.

KAZAN KAZAN DURUMU

9- İsrail’e yapılan saldırı İran’ın ulusal onurunu tamir etti. Tek bir İsraillinin burnu kanamadı. İsrail ile İran’ın savaşmasını gerektirecek bir durum oluşmadı.

10- Bu durumdan hem molla rejimi hem deNetanyahu karlı çıktı. Tam bir kazan kazan durumu yaşandı.

NETANYAHU’YA YARADI

11- İran’ın saldırdığı gece en mutlu olan kişinin Netanyahu olduğundan şüphem yok. Çünkü bu iş ona yaradı. İran saldırısından önce koltuğu tehlikede olan Netanyahu, ABD’nin tam desteğini aldı. İçerideki konumunu güçlendirdi. Batı dünyasına İran saldırısı bir fantezi değil, gerçekmiş dedirtti.

12- Şimdi gözler İsrail’in yapacağı misillemeye çevrildi.

GÖSTERİ MAÇI

13- Eski NBA yıldızları gösteri maçına çıkarlardı. Top keserler, karşılıklı pas yaparlar, bir potadan diğerine basket atarlar, tribünleri coştururlardı. İsrail ile İran’ın yaptığı gösteri maçından farklı bir şey değil.