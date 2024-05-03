Erdoğan: En kısa sürede CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etmek istiyorum

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Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 8 yıl önce görüştüğü dikkate alındığında bu görüşmenin neden heyecan uyandırdığı daha iyi anlaşılır.

Erdoğan ile Özgür Özel arasında sağlanan diyalog siyasette yeni bir iklimin oluşması beklentisini doğurduğu için bu kadar ilgi gördü.

SICAK DİYALOG

Erdoğan, Özgür Özel görüşmesine gelince 1 saat 35 dakika süren görüşme beklenenden de öte olumlu bir havada geçiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuğunu asansörün kapısında karşılıyor.

İkili arasında kameralara da yansıyan şu diyalog yaşanıyor:

-Hoşgeldiniz.

-Merhabalar hoş bulduk efendim.

-Nasılsınız?

-Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.

CUMHURİYET ATEŞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuğuna çay, bitki çayı ve çikolata ikram ediyor. Özgür Özel de Erdoğan’a kaidesi Toros mermerinden olan camdan ‘Cumhuriyet Ateşi’ biblosu ve Manisa’nın ünlü Mesir macununu ikram ediyor.

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BOŞ KOLTUK ESPRİSİ

Görüşmede ‘boş koltuk’ ilgi odağı olmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boş koltuğu göstererek espri yaptığı öğrenildi. Özgür Özel’in oturma düzenine itiraz etmesi üzerine MHP Lideri Bahçeli ile görüşmede de aynı düzenin uygulandığının anlatıldığı ifade edildi. Erdoğan’ın CHP’yi ziyaret ederek bu durumu telafi etmeyi önerdiği öğrenildi.

ERDOĞAN’DAN CHP’Yİ ZİYARET

Görüşmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memnun kaldığı ve “En kısa sürede CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etmek isterim” dediği öğrenildi. Özgür Özel’in de buna “Memnuniyetle, bekleriz” diye yanıt verdiği ifade edildi.

GEZİ VE 28 ŞUBATÇILAR

Görüşmede Özgür Özel’in Çetin Doğan’ın sağlık durumu üzerinden 28 Şubatçıların durumunu gündeme getirdiği ifade edildi. Özgür Özel’in sağlık durumu kötü olan 28 Şubat mahkumlarının affedilmesini gündeme getirdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise“Değerlendirelim” diye karşılık verdiği ifade edildi.

GEZİ MAHKUMLARI

Özgür Özel’in, Can Atalay ve Osman Kavala üzerinden Gezi mahkumlarının yeniden yargılama konusunu gündeme getirdiği öğrenildi. Özgür Özel’in AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması ve yeniden yargılama talep ettiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne yanıt verdiği ise öğrenilemedi. Erdoğan, Özgür Özel’le görüşmeden sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u AK Parti Genel Merkezi’ne çağırarak kısa bir görüşme yaptı.

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15 TEMMUZ’A TİYATRO DEMEDİM

Görüşme sırasında 15 Temmuz darbe girişiminin de gündeme geldiği öğrenildi. Özgür Özel’in, “Ben hiçbir zaman 15 Temmuz’a tiyatro demedim” dediği ifade edildi. Özgür Özel 15 Temmuz gecesi Meclise gelerek darbeye karşı direnen milletvekillerinden biriydi. 15 Temmuz’a “kontrollü darbe” diyen Kılıçdaroğlu’ydu.

DİYALOG İÇİNDE OLALIM

Görüşmenin sonunda iki lider “Diyaloğu koparmayalım. Ülkenin lehine olan iç ve dış meselelerde diyalog içinde olalım” diyor.

ANAYASA İÇİN NE DEDİ

Görüşmede yeni anayasa konusunun da gündeme geldiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa yapılması konusundaki teklifine Özgür Özel’in, “Biz yeni anayasayı öncelikli mesele olarak görmüyoruz. Türkiye’nin daha öncelikli meseleleri var. Türkiye’nin daha temel meseleleri var. Öncelikli olarak onlara eğilmek gerektiğine inanıyoruz” diye karşılık verdiği öğrenildi.

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EKREM İMAMOĞLU, ÖZGÜR ÖZEL’E OPERASYON ÇEKİYOR

"YEREL seçimlerden önce CHP’nin tek lideri vardı; o da Ekrem İmamoğlu. Seçimlerden sonra üç lider adayımız oldu. Bizi Ekrem İmamoğlu’na mahkûm olmaktan kurtardı. Seçimler Özgür Özel’in konumunu pekiştirdi, denkleme kattı. Artık Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel gibi üç alternatifimiz oluştu...”

Seçimlerden sonra CHP’de buna benzer analizler yapıldı.

KILIÇDAROĞLU’NUN HIRÇINLIĞI

Özgür Özel’in seçimlerden önce aktivist gibi bir havası vardı. Seçim başarısından sonra ise o gitti, devlet adamı kimliği ağır basan bir Özgür Özel geldi. Hırçın aktivist kimliğine ise Kemal Kılıçdaroğlu döndü.Kılıçdaroğlu tecrübeli bir politikacı olmasına rağmen ergen psikolojisiyle yanlış üstüne yanlış yapmaya devam ediyor.

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İMAMOĞLU’NU TEDİRGİN ETTİ

Burada Kılıçdaroğlu’nun hatalar zincirini yazıp dökecek değilim. Özgür Özel’in diyaloğa açık bir liderlik sergilemesi onu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a göre bir adım daha ileriye çıkardı.

Bu durumun en çok Ekrem İmamoğlu’nu tedirgin ettiği gözleniyor. Belli ki Özgür Özel’i hafife almış. Onun güçlü bir liderlik göstereceğini düşünmemiş.

PENALTIYI KİM ATACAK

Özgür Özel de adımlarını ona göre attı. 5 Nisan tarihinde, “Maç 2-2 berabere, dakika 90+2, 3 dakika uzatma verilmiş, takım penaltı kazanmış, penaltıyı kim atacak? O kararı kim verecek? Teknik direktör verecek” demişti.

Çünkü o takım kaptanı olarak sahaya çıkıp, gol atması için tüm takımın kendisine çalışmasını beklerken, penaltıyı ben atacağım havasına girmişken Özgür Özel’in penaltıyı Ekrem İmamoğlu atacak demek yerine bu takımın teknik direktörü benim, penaltıyı kimin atacağına ben karar vereceğim mesajı İmamoğlu’nu rahatsız etti.

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Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel’i seçtirdiği için ondan “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu” diye açıklama yapmasını bekliyordu. Ancak Özgür Özel’in, 8 Nisan’da Yavuz Donat’a cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaptığı açıklama ise Ekrem İmamoğlu’nun tüylerini diken diken etmeye yetti. Özgür Özel, “Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Teknik direktör, ‘Penaltıyı ben atacağım’ demez. En formda oyuncusuna attırır. Günü geldiğinde arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak” dedi.

Böylece Ekrem İmamoğlu’na tek forvet sen değilsin bir de Mansur Yavaş var hatırlatmasında bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL’İ SABOTE ETTİ

Tüm planlarını 2028’de cumhurbaşkanı adaylığı üzerine kuran Ekrem İmamoğlu’nun Özgür Özel’in tavrındaki değişiklikten dolayı rahatsız olduğu bir sır değil.

Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diyalog kurarak bir adım öne çıkması Ekrem İmamoğlu’nun harekete geçmesi için yetti.

1- Erdoğan- Özgür Özel görüşmesi öncesinde CNN International’a röportaj vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı.

GENEL BAŞKANA TALİMAT

2- Erdoğan-Özel görüşmesinden 24 saat önce Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerden CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP’ye yakın bir kanalda yayına çıkarak “Genel Başkan’a Erdoğan’la görüşmeye giderken yanına diplomat kökenli birini almasını söyledim. Görüşmede notları tutması için” dedi. Eski Büyükelçi Namık Tan, Özgür Özel’e eşlik etti.

GÜVENMİYORUZ MESAJI

Grup Başkanvekili, Genel Başkanı’na talimat veriyor. Bu ne demek? Biz sana güvenmiyoruz. Konuştuklarınızı yazılı olarak kayıt altına alın. Biz de ne konuştuğunuzu kontrol edelim demektir.