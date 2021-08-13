Cumhurbaşkanı ile programın perde arkası

AK Parti 14 Ağustos Cumartesi günü 20. kuruluş yıldönümünü kutlayacak.

AK Parti ülkeye hizmette geçen bir 20 yılı geride bırakıyor. Batı dünyasındaki yüz yıllık köklü partilerin olduğu bir dünyada maalesef bizde darbelerin siyasi partileri kapatması nedeniyle CHP ve MHP haricindeki partilerimizin yaşı çok genç. Eğer AK Parti hakkında açılan dava da kapatmayla sonuçlansaydı, biz bugün başka bir partiyi, başka bir Türkiye’yi konuşuyor olurduk.

Erdoğan büyük lider. Türk demokrasisine büyük bir hizmet yaptı. Sadece AK Parti’nin kapatılmasını önlemedi, parti kapatmayı zorlaştırarak Türkiye’yi siyasi parti mezarlığı olmaktan çıkardı.

AK Parti kuruluş yıldönümlerini hep Ankara’da kutladı. Ama bu kez bir değişiklik yapıldı. Tüm illerde 20. yıla ilişkin program yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İstanbul’da Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda olacak. Saat 17.00’de başlayacak olan programda tüm iller dijital olarak salona bağlanacaklar.

Pandemi koşulları ve orman yangınları nedeniyle daha içe dönük bir program olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yerini almasıyla birlikte tüm iller dijital olarak salona bağlanacak.

1) Her ilde en genç mahalle başkanı konuşacak.

2) Her ilde kadın kollarında en uzun süre görev yapmış olan bir kadın temsilci konuşacak.

3) Her il teşkilatının kuruluşunda görev almış tecrübeli bir isim konuşacak.

20.YIL ŞARKISI