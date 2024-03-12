CHP’nin İstanbul anketi kaybetme telaşını mı gösteriyor

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu, yüzde 60’la geliyor havasını veriyorlardı. Ancak bu veriler ciddi anket firmalarının araştırmalarıyla örtüşmüyordu. O zaman, ‘muhalif seçmeni bu kadar gaza getirmeyin, büyük beklentiler büyük hayal kırıklıklarına dönüşür’ diye uyarmıştım. Ama gözleri öyle dönmüştü ki kendilerini uyaran yazarları, işini düzgün yapan anket firmalarını sosyal medyada linç etmeyi tercih ediyorlardı. Yayınlara bağlanıp hakaret ediyorlardı. Sonuç ne oldu?

ANKETLER HÜSRAN GETİRDİ

Büyük bir hüsran. Yüzde 60’la kazanacağına inandırılan muhalif seçmen büyük bir travma yaşadı. Seçim zaferini kutlamak için saatler öncesinden CHP Genel Merkezi’nin önünde toplanan kalabalığın gece yarısı nasıl dağıldığını unutamıyorum.

Peki ne yaptılar? Anket firmalarına bir şey olmadı. Onlar hâlâ CHP ile iş yapmaya devam ediyor. Başarısızlığın faturası kime kesildi? ‘Pirom, Dedem, Kemal’im geliyor’ diye ilan ettikleri Kılıçdaroğlu bedel ödedi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ağzını açacak olsa bu kez de sosyal medyadan onu linç ediyorlar.

YİNE ANKETLER

Haberin Devamı

Bütün bunları niye hatırlattım?

Çünkü seçim yaklaştıkça eski huyları tekrar depreşmiş. Yine anketler üzerinden algı operasyonuna girişmişler. CHP Genel Merkezi tarafından yapılan ankete göre Ekrem İmamoğlu 5 puan öndeymiş.



GEÇMİŞ ANKETLERE BAK



Demirel siyasi yasaklıyken “Gözlerimin içine bak, ne dediğimi anlarsın” derdi. Ben de geçmiş anketlere bakın, gelecekte ne olacağını anlarsınız diyorum.

O nedenle önce cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazanacağını gösteren anketleri hatırlatmak istiyorum. Yüzde oranını her biri için tek tek yazmayacağım.

Avrasya- Kılıçdaroğlu 51.3 - Erdoğan 44.2

Yöneylem- Kılıçdaroğlu 49.5- Erdoğan 44.4

ORC-Kılıçdaroğlu 51.7- Erdoğan 44.2

Gezici-Kılıçdaroğlu 53.4- Erdoğan 39.2

MAK-Kılıçdaroğlu 50.9- Erdoğan 45.4

Aksoy-Kılıçdaroğlu 55.6- Erdoğan 44.4

PİAR-Kılıçdaroğlu 57.1- Erdoğan 42.9

Alf-Kılıçdaroğlu 55.1 - Erdoğan 44.9

Peki sonuç ne oldu?

ÖNCE KONDA

Dikkat ederseniz burada iki firmanın sonuçları yer almıyor.

Biri Konda diğeri ise Metropoll. Peki onları neden sona bıraktım, çünkü iki firma yeni anket yayımlamışlar.

Haberin Devamı

Konda’nın anketine göre Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 46.1 olurken, Murat Kurum diyenlerin oranı yüzde 38.8 çıkıyor. Konda’ya göre İmamoğlu 7 puan önde.

Aynı Konda, cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Kılıçdaroğlu’nu 5.6 puan önde çıkarmıştı. Oranlar şöyleydi; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49.3, Erdoğan yüzde 43.7. Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, “Kılıçdaroğlu ilk turda kazanıyor. Kutlamalara hazır olun” diyordu.

Metropoll’ün 9-10 Mayıs tarihleri arasında yaptığı ankette ise Kılıçdaroğlu yüzde 49.1, Erdoğan ise yüzde 46.9 çıkıyordu.

VE METROPOLL

Metropoll’ün 21-22 Şubat tarihleri arasında yaptığı İstanbul anketine göre ise Ekrem İmamoğlu yüzde 43.5 alırken, Murat Kurum’un oyu ise yüzde 40.2 çıkıyor.

Haberin Devamı

Özer Sencar verdiği bir röportajda, 14 Mayıs öncesi Kılıçdaroğlu’nun yüzde 45’i bile göremediğini söylemişti. Oysa Metropoll’ün 14 Mayıs öncesi anketinde Kılıçdaroğlu yüzde 49.1 çıkıyordu. Özer Sencar yerel seçimlerden sonra da acaba Ekrem İmamoğlu için aynı değerlendirmeyi yapar mı?

KAYBETME TELAŞI MI SARDI

Seçim tarihi yaklaştıkça CHP Genel Merkezi İstanbul için anket sonuçları yayımlamaya başlayınca, Ekrem İmamoğlu’nu kaybetme telaşı mı sardı diye düşünmeden edemedim. Çünkü aynı anket firmaları ve benzer sonuçlarla yine algı mühendisliğine soyunmuşlar. Ama belli ki cumhurbaşkanlığı seçiminden ders çıkarmamışlar. Çünkü seçim anketlerde değil, sandıkta kazanılıyor.

Haberin Devamı

ANKARA’DA ‘KENT UZLAŞISI’ YAPTINIZ MI YAPMADINIZ MI



CHP Genel Başkanı için yalan söylüyor demeyi şık bulmadım. O nedenle ortaya bir soru işareti atmayı tercih ettim.

CHP ile DEM Parti, bazı şehirlerde “kent uzlaşısı” yaptılar. Bunu hem DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan hem CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilan ettiler.

DEM’LİLER İÇLERİNE NASIL SİNDİRİYOR

Buna rağmen CHP’de DEM Parti ile birlikte gözükmemek için olağanüstü bir çaba var. Bunda CHP’nin suçu yok. Geçen seçimlerde de HDP ile ittifak yapmışlardı ama adından söz etmemişlerdi. Seçimden sonra HDP’liler, “Bize cüzzamlı muamelesi yapıldı. Ayıplı bir partiymişiz gibi bizimle birlikte gözükmek istemediler” diye tepki göstermişlerdi. Ama tablo değişmedi.

Haberin Devamı

Afyon Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, DEM’lileri belediyeden içeri sokmayacağını ilan etti. DEM’liler onu hazmetti. Geçmişte Kılıçdaroğlu’nun, Ümit Özdağ ile yaptığı protokolü içlerine sindirdikleri gibi. Şimdi de hem DEM’in oyunu alıp hem de DEM’le yaptıkları ittifakları inkâr ediyorlar. DEM Partililer de bunu sineye çekiyorlar. Yapacak bir şey yok.

ANKARA’DA ÜÇ İLÇEDE

DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Öztürk Türkdoğan, Ankara’nın 27 ilçesinin 24’ünde eş belediye başkan adayı gösterdiklerini ancak üç ilçede aday çıkarmadıklarını açıkladı. “Yenimahalle, Bala ve Polatlı’da kent uzlaşısı temelinde eşbaşkan adayları çıkarmadık. Ankara’da da sınırlı da olsa bir kent uzlaşısı olduğunu vurgulamak isterim” diye açıklama yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL YALANLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kesin bir dille yalanlıyor. “Kesin bir dille söylüyorum, öyle bir şey yok. Kent uzlaşısı yapacak olsak Polatlı’da mı yaparım? Orada açık ara kazanılan bir seçim var. E şimdi ben kent uzlaşısını Etimesgut’ta yapmamışım, dünya kadar Kürt seçmen var, onların oyu belirleyici olacak. Mamak’ta kent uzlaşısı yapmamışım Alevilerin, Kürtlerin dünya kadar yaşadığı ve HDP’nin adayının çok ciddi oy alma potansiyeli olan bir yer” diyor.

Ben de bu durumda hangisi doğruyu söylüyor diyorum, başka bir şey demiyorum.