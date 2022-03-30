Barış görüşmeleri ve Erdoğan’ın küresel liderliği

Hem de pozitif bir şekilde. Barış için çaba gösteren lider olarak sunulmuş.
Savaş halindeki Rusya ve Ukrayna’nın, üzerinde mutabık kaldığı ülkenin adı Türkiye, Putin ile Zelenski’nin aynı anda görüştüğü liderin adı ise Erdoğan.
Dünya bunun farkında. Hatta savaş halindeki ülkeler de bunun farkında. Bir tek farkında olmayan bizim muhalefet liderleri. Ama Rusya ve Ukrayna Savaşı’nda Türkiye’nin tarafsızlığına ve Erdoğan’ın aktif arabuluculuğuna halkımızın desteği çok büyük. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna arasında ortaya koyduğu liderliği nasıl buluyorsunuz?” sorusuna halkımızın yüzde 80.5’inin başarılı buluyorum yanıtını vermesi de bunu gösteriyor.
BARIŞIN ADRESİ
Türkiye artık barışın adresi olarak görülüyor. Erdoğan ise küresel liderliğini dünyaya kabul ettirmiş durumda. Kılıçdaroğlu ile Akşener kabul etmese ne olur?
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesi nedeniyle dünyanın gözü dün İstanbul’daydı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması iki ülkenin delegasyonu tarafından ayakta alkışlandı. Bunu ABD ya da Fransa cumhurbaşkanı sağlayamadı.
ÇAVUŞOĞLU VE KALIN
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün sağlandı” dedi.
Bu vesile ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın başarılı performansının da altını çizmek gerekiyor.
KISMİ ATEŞKES
İstanbul’da müzakereler sürerken, kısmı ateşkesin sağlanması ve Rusya’nın Kiev ve Çernişev’den askerlerini kısmi olarak çekeceğini açıklaması önemliydi. Bu bilgi daha heyetler dağılmadan Ukrayna’daki kaynaklar tarafından doğrulandı.
Ama barışa hem çok yakınız hem de çok uzak. Yakınız çünkü Rusya ve Ukrayna savaşın kazananının olmadığını gördü. Bu savaşın tek kazananı ABD oldu. Kaybedenleri ise Rusya ve Ukrayna... Savaşın bedelini ise Ukraynalı kadınlar ve çocuklar ödüyor.
KADEMELİ BİR SÜREÇ
Ukrayna ve Rusya heyetinin yaptığı açıklamalar gazetemizin sayfalarında yer aldığı için onları tekrar etmeyeceğim.
Barışı sağlamak kolay olmayacak. Şundan emin olun ABD barışı engellemek için her türlü provokasyonu yapacak. Çünkü savaş ona yarıyor. O nedenle önümüzde çok çetin bir yol var. O nedenle hemen yarın barış sağlanacakmış gibi bir hava oluşturulmasını doğru bulmuyorum.
Kademeli bir süreç yaşanacak.
Eğer müzakere zemini güçlenerek devam ederse ikinci aşamada dışişleri bakanları bir araya gelecek. Lavrov ve Kuleba liderin görüşebilecekleri şartları hazırlayacaklar. Barışı ancak Putin ve Zelenski’nin görüşmesi sağlayacak.
Eğer Erdoğan, Putin’le Zelenski’yi bir araya getirip savaşı bitirecek imzaları attırabilirse o zaman 2023 seçimlerinde değil 6 parti 60 parti de bir araya gelse yıkamaz.
CHP, DEMİRTAŞ’LA NEYİ MÜZAKERE EDİYOR?
2023 seçimlerinde CHP’nin en önemli önceliği, Erdoğan’ın karşısına ortak bir cumhurbaşkanı adayı ile çıkmak. Mümkün olursa bu adayın Kılıçdaroğlu olması için çaba gösteriyorlar.
6’lı masada ortak aday fikrinin kabul edildiği söyleniyor. Böylece CHP istediğini elde etmiş durumda.
6 liderin buluşmasında ilk tur seçimlere ortak adayla girilmesi konusunda bir mutabakat sağlanmış. Bu CHP’nin isteğiydi. Ama milletvekili listeleri konusunda henüz verilmiş bir karar yok. Oysa yeni Seçim Yasası’yla birlikte bu konu küçük partiler açısından hayati derecede önemli. Belli ki CHP ve İYİ Parti, milletvekili listeleri konusunu küçük partilerin başında demoklesin kılıcı gibi tutmayı tercih ettiler.
KILIÇDAROĞLU’NU RAHATLATAN GELİŞME
Yeni Seçim Yasası’ndan önce küçük partiler avantajlıydı. Öyle ki ittifakın yeniden kurgulanmasını teklif edecek kadar ellerini yükseltmişlerdi. Ama yeni seçim teklifiyle birlikte o avantajlarını kaybettiler. Varlık ya da yokluk durumu ile karşı karşıya kaldılar. Bu durum Kılıçdaroğlu ve Akşener’in elini güçlendirdi. Öyle ki komisyondaki görüşmeler sırasında CHP bu yönde önerge dahi vermedi.
6 liderin, ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda uzlaşmaya varması Kılıçdaroğlu’nu rahatlatmış durumda. Ama bir de HDP faktörü var. Kılıçdaroğlu bir yandan da HDP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmadan, ortak cumhurbaşkanı adayını desteklemesi için çaba gösteriyor.
Çünkü 6 lider ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda mutabakata varırken, ilk tura ortak adayla girilmesi konusunda da mutabakata vardı.
HDP, CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇIKARACAK MI
HDP’nin, ittifakta yer alması istenmiyor. HDP’den tek istenen cumhurbaşkanı adayı çıkarmayıp Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi.
HDP bu öneriye kapalı değil. HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, ilkeler konusunda anlaşmaya varıldığı takdirde ortak cumhurbaşkanı adayına destek verebileceklerini aylar önceden deklare ettiler.
Ama CHP işi garantiye almak için bir yandan da Selahattin Demirtaş’la görüşüyor. Demirtaş iki seçimde de HDP’nin cumhurbaşkanı adayıydı. Terör propagandasından dolayı aldığı 4 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandığı için cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Ama Selahattin Demirtaş, cezaevinden HDP’yi yönetiyor. HDP ile Türk solunun yürüttüğü ittifak görüşmelerinin akıl hocalığını yapıyor. HDP ile Türk solunun birlikteliğini dizayn ediyor.
CHP’NİN DEMİRTAŞ İLGİSİ
CHP, Demirtaş’ın gücünün farkında. O nedenle CHP’nin Selahattin Demirtaş’ı ziyaret trafiğinde bir artış gözleniyor. Şimdiye kadar Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret eden CHP milletvekillerinin sayısı HDP’lilerin üç katına ulaşmış durumda.
Ama bu ziyaretler arasında biri var ki oldukça önemli.
SALICI-DEMİRTAŞ GÖRÜŞMESİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın ziyaretini kastediyorum. Salıcı, Kılıçdaroğlu’nun en önemli kurmaylarından. Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapmak için ilk olarak yola çıkanlardan birisi. Ayrıca örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak Doğu masasını oluşturup CHP’yi Kürtlerle barıştırma çalışmalarını başlattı. Bunda da kısmen başarılı olduğu söylenebilir. Daha önce Sivas’ın doğusuna geçmeyen Kılıçdaroğlu şimdi Diyarbakır ve Urfa’dan çıkmıyor. CHP’nin bölgede oylarında bir kıpırdanma hissediliyor.
10 Aralık Hareketi’nden gelme olduğu için Oğuz Kaan Salıcı’nın bir özelliği de solun diğer renkleriyle de ilişkisinin olması.
Oğuz Kaan Salıcı 23 Şubat günü Edirne Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmiş. 2023 seçimlerini konuşmuşlar. Demirtaş, Eşber Yağmurdereli gibi Türk solunun önde gelen isimlerine milletvekili listelerinde yer verilmesini önermiş. Ama asıl cumhurbaşkanı adaylığı konusu müzakere edilmiş.
ERDOĞAN İTTİFAKI
Demirtaş ile Salıcı, Erdoğan’ı tasfiye edebilmek için ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunu görüşmüşler. Edindiğim izlenim, tarafların birbirine uzak olmadığı yönünde.
Bu Erdoğan neymiş böyle.
CHP ile Saadet, Türk milliyetçisi İYİ Parti ile PKK’nın uzantısı olan HDP, Erdoğan’ın elinden tutarak başbakan yaptığı Davutoğlu, bakan yaptığı Ali Babacan, Erdoğan’ı devirmek için işbirliği yapabiliyorlar.
Barış görüşmeleri ve Erdoğan’ın küresel liderliği
Ukrayna Savaşı’ndan bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya televizyonlarında ABD Başkanı Biden’in dört katı haber olmuş.
Hem de pozitif bir şekilde. Barış için çaba gösteren lider olarak sunulmuş.
Savaş halindeki Rusya ve Ukrayna’nın, üzerinde mutabık kaldığı ülkenin adı Türkiye, Putin ile Zelenski’nin aynı anda görüştüğü liderin adı ise Erdoğan.
Dünya bunun farkında. Hatta savaş halindeki ülkeler de bunun farkında. Bir tek farkında olmayan bizim muhalefet liderleri. Ama Rusya ve Ukrayna Savaşı’nda Türkiye’nin tarafsızlığına ve Erdoğan’ın aktif arabuluculuğuna halkımızın desteği çok büyük. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna arasında ortaya koyduğu liderliği nasıl buluyorsunuz?” sorusuna halkımızın yüzde 80.5’inin başarılı buluyorum yanıtını vermesi de bunu gösteriyor.
BARIŞIN ADRESİ
Türkiye artık barışın adresi olarak görülüyor. Erdoğan ise küresel liderliğini dünyaya kabul ettirmiş durumda. Kılıçdaroğlu ile Akşener kabul etmese ne olur?
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesi nedeniyle dünyanın gözü dün İstanbul’daydı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması iki ülkenin delegasyonu tarafından ayakta alkışlandı. Bunu ABD ya da Fransa cumhurbaşkanı sağlayamadı.
ÇAVUŞOĞLU VE KALIN
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün sağlandı” dedi.
Bu vesile ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın başarılı performansının da altını çizmek gerekiyor.
KISMİ ATEŞKES
İstanbul’da müzakereler sürerken, kısmı ateşkesin sağlanması ve Rusya’nın Kiev ve Çernişev’den askerlerini kısmi olarak çekeceğini açıklaması önemliydi. Bu bilgi daha heyetler dağılmadan Ukrayna’daki kaynaklar tarafından doğrulandı.
Ama barışa hem çok yakınız hem de çok uzak. Yakınız çünkü Rusya ve Ukrayna savaşın kazananının olmadığını gördü. Bu savaşın tek kazananı ABD oldu. Kaybedenleri ise Rusya ve Ukrayna... Savaşın bedelini ise Ukraynalı kadınlar ve çocuklar ödüyor.
KADEMELİ BİR SÜREÇ
Ukrayna ve Rusya heyetinin yaptığı açıklamalar gazetemizin sayfalarında yer aldığı için onları tekrar etmeyeceğim.
Barışı sağlamak kolay olmayacak. Şundan emin olun ABD barışı engellemek için her türlü provokasyonu yapacak. Çünkü savaş ona yarıyor. O nedenle önümüzde çok çetin bir yol var. O nedenle hemen yarın barış sağlanacakmış gibi bir hava oluşturulmasını doğru bulmuyorum.
Kademeli bir süreç yaşanacak.
Eğer müzakere zemini güçlenerek devam ederse ikinci aşamada dışişleri bakanları bir araya gelecek. Lavrov ve Kuleba liderin görüşebilecekleri şartları hazırlayacaklar. Barışı ancak Putin ve Zelenski’nin görüşmesi sağlayacak.
Eğer Erdoğan, Putin’le Zelenski’yi bir araya getirip savaşı bitirecek imzaları attırabilirse o zaman 2023 seçimlerinde değil 6 parti 60 parti de bir araya gelse yıkamaz.
CHP, DEMİRTAŞ’LA NEYİ MÜZAKERE EDİYOR?
2023 seçimlerinde CHP’nin en önemli önceliği, Erdoğan’ın karşısına ortak bir cumhurbaşkanı adayı ile çıkmak. Mümkün olursa bu adayın Kılıçdaroğlu olması için çaba gösteriyorlar.
6’lı masada ortak aday fikrinin kabul edildiği söyleniyor. Böylece CHP istediğini elde etmiş durumda.
6 liderin buluşmasında ilk tur seçimlere ortak adayla girilmesi konusunda bir mutabakat sağlanmış. Bu CHP’nin isteğiydi. Ama milletvekili listeleri konusunda henüz verilmiş bir karar yok. Oysa yeni Seçim Yasası’yla birlikte bu konu küçük partiler açısından hayati derecede önemli. Belli ki CHP ve İYİ Parti, milletvekili listeleri konusunu küçük partilerin başında demoklesin kılıcı gibi tutmayı tercih ettiler.
KILIÇDAROĞLU’NU RAHATLATAN GELİŞME
Yeni Seçim Yasası’ndan önce küçük partiler avantajlıydı. Öyle ki ittifakın yeniden kurgulanmasını teklif edecek kadar ellerini yükseltmişlerdi. Ama yeni seçim teklifiyle birlikte o avantajlarını kaybettiler. Varlık ya da yokluk durumu ile karşı karşıya kaldılar. Bu durum Kılıçdaroğlu ve Akşener’in elini güçlendirdi. Öyle ki komisyondaki görüşmeler sırasında CHP bu yönde önerge dahi vermedi.
6 liderin, ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda uzlaşmaya varması Kılıçdaroğlu’nu rahatlatmış durumda. Ama bir de HDP faktörü var. Kılıçdaroğlu bir yandan da HDP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmadan, ortak cumhurbaşkanı adayını desteklemesi için çaba gösteriyor.
Çünkü 6 lider ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda mutabakata varırken, ilk tura ortak adayla girilmesi konusunda da mutabakata vardı.
HDP, CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇIKARACAK MI
HDP’nin, ittifakta yer alması istenmiyor. HDP’den tek istenen cumhurbaşkanı adayı çıkarmayıp Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi.
HDP bu öneriye kapalı değil. HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, ilkeler konusunda anlaşmaya varıldığı takdirde ortak cumhurbaşkanı adayına destek verebileceklerini aylar önceden deklare ettiler.
Ama CHP işi garantiye almak için bir yandan da Selahattin Demirtaş’la görüşüyor. Demirtaş iki seçimde de HDP’nin cumhurbaşkanı adayıydı. Terör propagandasından dolayı aldığı 4 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandığı için cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Ama Selahattin Demirtaş, cezaevinden HDP’yi yönetiyor. HDP ile Türk solunun yürüttüğü ittifak görüşmelerinin akıl hocalığını yapıyor. HDP ile Türk solunun birlikteliğini dizayn ediyor.
CHP’NİN DEMİRTAŞ İLGİSİ
CHP, Demirtaş’ın gücünün farkında. O nedenle CHP’nin Selahattin Demirtaş’ı ziyaret trafiğinde bir artış gözleniyor. Şimdiye kadar Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret eden CHP milletvekillerinin sayısı HDP’lilerin üç katına ulaşmış durumda.
Ama bu ziyaretler arasında biri var ki oldukça önemli.
SALICI-DEMİRTAŞ GÖRÜŞMESİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın ziyaretini kastediyorum. Salıcı, Kılıçdaroğlu’nun en önemli kurmaylarından. Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapmak için ilk olarak yola çıkanlardan birisi. Ayrıca örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak Doğu masasını oluşturup CHP’yi Kürtlerle barıştırma çalışmalarını başlattı. Bunda da kısmen başarılı olduğu söylenebilir. Daha önce Sivas’ın doğusuna geçmeyen Kılıçdaroğlu şimdi Diyarbakır ve Urfa’dan çıkmıyor. CHP’nin bölgede oylarında bir kıpırdanma hissediliyor.
10 Aralık Hareketi’nden gelme olduğu için Oğuz Kaan Salıcı’nın bir özelliği de solun diğer renkleriyle de ilişkisinin olması.
Oğuz Kaan Salıcı 23 Şubat günü Edirne Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmiş. 2023 seçimlerini konuşmuşlar. Demirtaş, Eşber Yağmurdereli gibi Türk solunun önde gelen isimlerine milletvekili listelerinde yer verilmesini önermiş. Ama asıl cumhurbaşkanı adaylığı konusu müzakere edilmiş.
ERDOĞAN İTTİFAKI
Demirtaş ile Salıcı, Erdoğan’ı tasfiye edebilmek için ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunu görüşmüşler. Edindiğim izlenim, tarafların birbirine uzak olmadığı yönünde.
Bu Erdoğan neymiş böyle.
CHP ile Saadet, Türk milliyetçisi İYİ Parti ile PKK’nın uzantısı olan HDP, Erdoğan’ın elinden tutarak başbakan yaptığı Davutoğlu, bakan yaptığı Ali Babacan, Erdoğan’ı devirmek için işbirliği yapabiliyorlar.