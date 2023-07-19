Ankette ‘Erdoğan neden kazandı’, ‘Kılıçdaroğlu neden kaybetti’ diye soruldu

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Seçim sürecinde yaptığı anketleri sık sık paylaştığım Optimar, temmuz ayı araştırmasında bu sorulara yanıt verince sıcağı sıcağına paylaşmak istedim.

Bir de bizde başarılı olana hakkını teslim etme alışkanlığı pek yoktur. Optimar hem bu seçimlerde hem önceki seçimlerde hata payı içinde nokta atışı isabetli araştırmalara imza attı. O nedenle Hilmi Daşdemir ve ekibini kutluyorum.

ANKET FİRMALARI YANILTTI

Bu seçimlere anket firmaları damgasını vurdu. Kemal Kılıçdaroğlu, anketlerin açık ara farkla kazanacaklarını gösterdiğini söyledi. Ali Babacan, anketlerde öyle büyük bir farkla kazanacaklarının gösterildiğini söyledi ki, o nedenle kaybedersek ne yaparız diye bir B planı yapmaya ihtiyaç duymadıklarını söyledi. Muhalif anket firmaları Kılıçdaroğlu’nun ilk turda yüzde 60’la kazanacağını iddia ediyorlardı. O dönemde bu anket firmaları en büyük zararı Kılıçdaroğlu’na verecekler diye uyarmıştım.

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O firmalar şimdilik sahneden çekildiler. Şimdi buraya yazıyorum, yerel seçimlerle birlikte o firmalar yine ortaya çıkacak ve muhalefetin 10 puan farkla kazandığını gösteren anketlere imza atacaklar.

ERDOĞAN’A NEDEN OY VERDİLER

Şimdi gelelim Optimar’ın 10-14 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde 2 bin 350 kişi üzerinde yaptığı araştırmadan çıkan sonuçlara.

Optimar’ın “28 Mayıs seçimlerinde Erdoğan’a neden oy verdiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 21.6’sı güvenilir olması yanıtını vermiş. İlk sırada Erdoğan’ın güvenilirliği geliyor. “Başarılı liderlik göstermesi” diyenler ise yüzde 17.7 ile ikinci sırada geliyor.

“İstikrarı sağlaması” diyenler yüzde 17.3’le üçüncü sırada gelirken onu yüzde 9.6 ile CHP-HDP ilişkisini desteklememesi takip ediyor.

HİZMET ODAKLI OLMASI

“Hizmet odaklı olması” diyenler yüzde 9.1’le önemli bir oranı tutarken, onu yüzde 6.3’le “Geleceğe yönelik projeler üretmesi” diyenler takip ediyor. İstikrar ve iktidarın devam etmesini isteme ise yüzde 5.0’la önemli bir oranda. Dini görüşe uygun politikaları ve uygulamaları benimsemesi ise oy tercihinde yüzde 4.2 oranında çıkıyor. Diğer başlıklar küçük oranları gösterdiği için yazıyı uzatmadan Kılıçdaroğlu’yla ilgili verilere geçmek istiyorum.

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KILIÇDAROĞLU’NA NEDEN OY VERDİLER

Kılıçdaroğlu’na oy verenlerde ilk sırada iktidarın değişimi geliyor. Ankete katılanların yüzde 16’sı Kılıçdaroğlu’na mevcut iktidarın değişmesini desteklemesi için oy verdiğini söylüyor. Yüzde 14.2’yle ikinci sırada ise ekonomik durumun düzelmesine yönelik politikalar geliyor. Suriyeli sorununun çözümüne odaklanması yüzde 9.9’la üçüncü sırada gelirken, onu yüzde 9.5’le dürüst ve güvenilir siyasetçi seçeneği izliyor.

ATATÜRK İLKELERİ

CHP seçmeni açısından çok önemli olan Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığı yüzde 7.9’la beşinci sırada yer alırken onu barış, huzur ve adaletin sağlanacağına olan inanç takip ediyor.

FARK VAR

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Optimar anketi incelendiğinde Erdoğan’a oy verenlerin ezici çoğunluğu onun liderlik özellikleri nedeniyle oy verirken Kılıçdaroğlu’na oy verenlerin önemli bir kısmı mevcut iktidarın değişmesi için desteklediğini ifade ediyor.

MUHALEFET NEDEN KAYBETTİ

Optimar’ın anketini muhalefetin mercek altına alıp incelemesinde fayda var. Çünkü ankette “Muhalefetin başarısızlığının sebebi ne?” diye ayrıntılı sorular sorulmuş.

Ankete katılanların yüzde 25.1’i muhalefetin etkili bir vizyon ve politika ortaya koyamadığını söylüyor. Bu sonuca dikkat edin. Ekrem İmamoğlu’nun seçimlerden hemen sonra değişim diye ortaya çıkmasının altında da bu veri yatıyor. Ankete katılanların yüzde 19.3’ü başarısızlığın nedeni olarak Kılıçdaroğlu’nun aday gösterilmesini işaret ediyor. Çok ezici bir sonuç değil ama başarısızlıkta Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ikinci sırada gelmesi önemli.

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Üçüncü sırada yüzde 12.6’yla halkın değişime direnci deniliyor. Onu hükümetin başarılı ekonomi politikaları ve refahı artırma çabaları izliyor. Demek ki her boş tencere iktidarı götürmüyormuş. Halk, iktidarın tencerenin içini doldurma ve refahı artırma çabalarının da farkındaymış.

MUHALİF MEDYA KAZANDIRDI MI

Beşinci sırada yüzde 10.5’le halkın güvenlik ve istikrar ihtiyacının hükümet tarafından karşılanması gelirken, son sırayı yüzde 8’le seçim sürecindeki propoganda ve medya stratejilerinin muhalefette eksik olması gösterilmiş.

Şimdiye kadar birçok seçim takip etmiş bir gazeteci olarak buraya bir ek yapmak istiyorum. Muhalif medyanın kullandığı dil, Kılıçdaroğlu’na zarar verdi.

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SADECE KILIÇDAROĞLU MU KAYBETTİ

Optimar, anketinde “Muhalefetin kaybetmesinde en büyük pay kime ait?” diye sormuş.

Yüzde 44.6 gibi ezici bir çoğunlukla ilk sırada Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Doğrudur, seçimi lider kazandırır, lider kaybettirir. Ama bir ittifak halinde girildiği için diğer isimler de sorulmuş.

Kılıçdaroğlu’nu yüzde 19.2’le Meral Akşener takip ediyor. Akşener, kumar masası diyerek kalktığı 6’lı Masa’ya tekrar oturdu ama bu arada oy oranını aşağıya çekmiş oldu. Ekrem İmamoğlu başarısızlıktan sadece Kılıçdaroğlu’nu sorumlu tutuyor ama seçmenler aynı fikirde değil. Üçüncü sırada başarısızlıktan Ekrem İmamoğlu sorumlu tutuluyor. İmamoğlu başarısız diyenlerin oranı yüzde 17 olurken, Mansur Yavaş diyenler yüzde 12.1’le dördüncü sırada geliyor.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ’A ZARAR VERDİ

Meral Akşener bir operasyonla Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı da cumhurbaşkanı yardımcısı olarak vitrine yerleştirdi ama seçim kaybedilince onlar da kaybetmiş oldu. Akşener, İmamoğlu ve Yavaş hamlesiyle siyaseten darbe yemelerine neden oldu. Muharrem İnce yürütülen ahlaksız bir kampanya sonucunda cumhurbaşkanı adaylığından çekildi ama buna rağmen ankete katılanların yüzde 7’si Muharrem İnce’yi sorumlu tutuyor. Demek ki çekilmeseydi başarısızlığın faturası Muharrem İnce’ye kesilecekti.