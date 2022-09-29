Akşener’in çıkışı Kılıçdaroğlu’nu vazgeçirecek mi

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Akşener’in çıkışından sonra 6’lı masa dağılır mı? Bunu söylemek için erken ama 6’lı masa şimdiden Türkiye’ye umut olma özelliğini kaybetti. Daha seçimi kazanmadan saç saça baş başa kavga eden, birbirine medya üzerinden parmak sallayan 6’lı masa Türkiye’ye nasıl umut verecek? Kendilerine umut olamıyorlar ki. Koalisyon hükümetleri döneminde birbirine operasyon çeken ortaklar vardı. Onlar bunu seçimden sonra yapardı. 6’lı masa daha seçime gitmeden birbirine operasyon çekmeye başladı. Düşünsenize, bunlar bir de ülkeyi yönetmişler. Memleketin vay haline.

AĞIR SÖZLER

Akşener’in çıkışı dedim. Aslında eksik ifade etmişim. Akşener resmen bombaladı. Akşener daha ne desin?

“Kemal Bey dedi ki, ‘Bu 6’lı masa cumhurbaşkanı adayını tespit edecek’. Bu masaya bu görevi verip kendini bağlayan Sayın Kılıçdaroğlu. O masanın bir noter olma görevi yok” dedi.

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Bu yenilir, yutulur bir laf değil. Demirel, hükümeti kurma görevini kendisine değil Ecevit’e verdiği için cumhurbaşkanı Fahri Korutürk için “Çankaya noteri” deyişini kullanmıştı. Ecevit hükümeti kuramayıp başbakanlık görevini tekrar Demirel’e verirken, Korütürk, “Ben Çankaya noteri” diye tepki göstermişti.

Akşener aynı söyleşide iki yerde “noter” çıkışını yaptı. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı mesajının 6’lı masaya olup olmadığı sorusuna, “6’lı masaya böyle bir mesajın verilmesi doğru değil. Çünkü o masa noter değil” dedi.

Bunun siyasetteki okuması nedir? Akşener CHP’ye, siz 6’lı masaya Kılıçdaroğlu mesajını verdiniz ama biz noter değiliz dedi. Bir şey daha söyledi. Kılıçdaroğlu’nun adaylığını onaylamıyoruz dedi.

CHP’YE MEYDAN OKUMA

Koalisyon ortakları önce masanın altında birbirlerinin ayağına basardı. 6’lı masa ise tam aksine açıktan ve medya üzerinden savaşmayı tercih ediyor.

Meral Akşener’i DYP’den beri tanırım. Yiğit bir kadındır. Hani CHP’li Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır diye tehdit etti ya, Akşener reste restle karşılık verdi. “O masada CHP, ’Tamam ben kalkıyorum’ diyebilir. Buna da saygı duyulur” diye konuştu.

HDP MASADAYSA

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HDP, İYİ Parti’nin kırmızı çizgisi. Akşener daha önce HDP’yi PKK’nın uzantısı olarak tanımlamıştı. HDP de, Akşener ya da Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde destekleyemeyeceklerini açıkladı. HDP, Kılıçdaroğlu ya da Ekrem İmamoğlu’nu istiyor. Hep söylüyorum İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu ile HDP arasında gizli bir anlaşma olduğu kuşkusu hâkim. Ama bir yandan da 6’lı masaya HDP olmazsa cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamazsınız havası pompalanıyor. Cumhurbaşkanı adaylığının belirlenme sürecinde HDP ile masaya oturulması isteniyor. Mithat Sancar, “açık müzakere ve doğrudan diyalog”la mutabakat sağlanması durumunda 6’lı masanın adayını destekleyeceklerini açıkladı. Yoksa ayrı bir adayla seçime girmeyi de gündemlerine aldıklarını ifade etti. Dikkat edin Sancar, gizli kapaklı bir görüşme istemiyor. “Açık bir müzakere ve doğrudan diyalog” istiyor.

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İYİ Parti’nin yumuşak karnı HDP. O nedenle, “HDP’nin masada olmasını isteyen bir kesim var. İYİ Parti’nin bu sistemin engeli olduğunu düşünüyorlar ise, onu da o masa kabul ediyorsa dolayısıyla biz kalkarız, HDP’yi oraya oturtabilirler” dedi.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU’NUN ADAYLIĞI

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı çıkışına ilk destek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan gelmişti. Bu gelişme “İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı iddiasından vazgeçti, Kılıçdaroğlu’na biat ettiler” diye yorumlanmıştı. Ancak kapanan o defteri Akşener yeniden açtı. “İster Mansur Bey, ister Ekrem Bey aday gösterilecekse biz varız, itirazımız yok dedim. Aday olurlar, olmazlar, aslolan kazanmaktır” dedi.

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Akşener’in bu çıkışıyla birlikte masada kartlar yeniden dağıtıldı, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yeniden denkleme girdi.

KILIÇDAROĞLU NE YAPAR

Peki Akşener’in bu çıkışı Kılıçdaroğlu’nun geri adım atmasına neden olur mu? Akşener’in açıklamaları CHP’de nasıl karşılandı?

1- Meral Akşener’in bir çıkış yapması bekleniyordu ama bu kadar erken beklenmiyordu.

2- Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığından geri adım atmıyor. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı CHP’nin kırmızı çizgisi oldu.

3- Akşener doğrudan mesajları 2 Ekim toplantısı nedeniyle 6’lı masaya verdi. O nedenle Kılıçdaroğlu, veto edilmemek için 2 Ekim’deki toplantıya cumhurbaşkanı adaylığı konusunu getirmeyecek.

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4- Akşener’in yeniden denkleme sokmasına rağmen Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu’na rağmen cumhurbaşkanı adayı olamaz. Olurlarsa CHP’de kalamazlar.

5- Cumhurbaşkanı adayının açıklanması konusunda acele edilmeyecek. Akşener ne zaman isterse o zaman açıklanacak.

Edindiğim izlenim Akşener’in çıkışından sonra cumhurbaşkanı adaylığı konusu soğumaya bırakılacak. Seçim kararı alındıktan sonra masaya gelecek.

NE OLUR

Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunu neredeyse halletmişti. İş sadece 6’lı masa tarafından ilan edilmeye kalmıştı. En azından öyle görünüyordu. Ama Akşener sahneye çıktı ve planları altüst etti. Bu durumda ne olur? Kılıçdaroğlu adaylıktan vazgeçer mi? Akşener masayı dağıtıp kendisi aday olur mu?

Bir soru daha, Akşener 2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün adaylığını engelledi. Bu kez de Kılıçdaroğlu’nun önüne keser mi?

Kılıçdaroğlu artık cumhurbaşkanı adaylığı konusunu prestij meselesi haline getirmiş durumda. Bu noktadan sonra geri adım atarsa karizmayı çizdirir. Zaten Kılıçdaroğlu’nun geri adım atmak gibi bir düşüncesi yok. Bu durumda Akşener aday olur mu? Madem Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını düşünüyorsun 6’lı masanın ikinci büyük partisinin lideri olarak senin aday olman lazım denilebilir. Ama Akşener’in aday olması beklenmiyor. Çünkü 2018 seçimlerinde aday oldu, partisinden daha az oy aldı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu aday gösterir mi? Göstermek ister ama onlar bu iradeyi gösterebilir mi?

ÇOKLU ADAY SEÇENEĞİ

Bunların her biri 6’lı masanın kaderini tayin edecek ve cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarını etkileyecek çapta büyük olaylar.

Bu aşamadan sonra 6’lı masadan ortak aday çıkması şansı zayıfladı, çoklu aday yeniden güç kazandı. İlk turda HDP’nin kendi adayını çıkarması bu aşamadan sonra sürpriz olmaz.

6’lı masa sallandıkça bir gün önce ön plana çıkan isim bir gün sonra şansını kaybediyor. Top bir o sahaya düşüyor bir bu sahaya.