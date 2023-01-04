Akşener, Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek mi

Haberin Devamı

İş sadece adaylığını ilan etmeye kaldı. Şurası kesin, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş iyice denklem dışı kaldı. CHP’den 6’lı Masa’ya Kılıçdaroğlu dışında bir isim önerilmeyecek. Ancak bu noktada bir soru bir de sorun var. Hem de ciddi bir sorun.

CHP-İYİ PARTİ

Kılıçdaroğlu ismi ortak cumhurbaşkanı adayı olarak masaya geldiğinde Meral Akşener’in tavrı ne olacak?

CHP Kılıçdaroğlu dışında bir isme hayır diyor. İYİ Parti ise Kılıçdaroğlu ile seçim kazanılamaz diyor. İki hayırdan bir evet çıkar mı? Çıkmaz.

AKŞENER NE YAPAR

Kılıçdaroğlu ismi masaya gelince Meral Akşener’in “Partime danışmam lazım” demesi bekleniyor. Akşener bu konuda tutarlı. Başından beri “Kazanacak aday” diyor. Akşener hemen GİK’i toplayacak. Milletvekillerinin eğilimini alacak. İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu isminin çıkması mucizelere kalmış durumda.

Haberin Devamı

Bu durumda Akşener 6’lı Masa’ya dönüp “Benim partim Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığını desteklemiyor” diyecek. Peki Akşener’in bu hamlesi CHP’ye geri adım attırır mı? Kılıçdaroğlu ekibi hiç o havada değil. Akşener’den böyle bir hamle bekliyorlar.

İBRE DÖNDÜ

O zaman iş nereye gider?

Çoklu adaya gider.

İki gündür “Akşener, Kılıçdaroğlu’nu destekler mi?” sorusuna yanıt arıyorum. “Hayır” yanıtını alıyorum. “Bu durumda Akşener, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’ı aday gösterir mi?” diye soruyorum. Ona da net bir cevap alamıyorum.

Ama görünen o ki İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu’na rakip olmayı göze alamazlarsa İYİ Parti bir aday çıkaracak. Peki bu kim olur? Orasını daha öğrenemedim. Çünkü belli değil. Akşener mi olur, başka bir isim mi olur o tartışılıyor.

SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU MU

MUHALEFET 6 Nisan’dan önce yapılacak seçime destek vereceğini ilan etti. 6 Nisan’dan önce seçime gidilirse, muhalefete yarayan eski yasa geçerli olacak. İktidar da buna yanaşmıyor. Yeni seçim yasasını niye çıkardık diyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli, “İster zamanında yapılsın, ister öne alınsın. Biz ikisine de varız” dedi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, “Tarihin az geriye çekilmesi için değerlendirme yapılıyor” diye konuştu.

Haberin Devamı

SEÇİM TARİHİYLE İLGİLİ SUNUM

AK Parti MYK toplantısında Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, muhtemel seçim tarihleri üzerinde bir sunum yapıyor. Eski seçim yasası değil, yeni seçim yasasıyla gidilecek olan seçim tarihleri esas alınıyor.

9 Nisan, 30 Nisan, 7 Mayıs, 14 Mayıs ve 18 Haziran tarihleri üzerinde duruluyor. Nisan ayında gidilecek seçimde kış şartları nedeniyle seçim propagandası nasıl yürütülür, Ramazan ayı nedeniyle oruçta kampanya nasıl olur gibi ihtimal üzerinde duruluyor. 18 Haziran’da bilindiği gibi hacca gidecekler ile üniversite sınavları var.

İKİ SEÇENEK VAR

18 Haziran haricinde seçimlerin öne alınmasının iki yolu var.

1- Ya 360 milletvekilinin desteğiyle seçimler öne alınacak

Haberin Devamı

2- Ya da Cumhurbaşkanı Meclis’i fesih edip seçime götürecek.

KARAR ÇIKTI MI

Muhalefet, 6 Nisan’dan sonraki bir tarihe destek vermezse geriye Cumhurbaşkanı’nın seçime götürmesi seçeneği kalıyor. CHP ve İYİ Parti ile konuştum. 6 Nisan öncesine destek veririz, 6 Nisan’dan sonraki bir tarihe destek vermeyiz diyorlar.

AK Parti MYK toplantısına dönecek olursak... Peki bir karar alınmış mı, bir seçim tarihi belirlenmiş mi? Hayır. Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil sunumu izlemişler ama bir değerlendirme yapmamışlar.

Eğer önümüzdeki günlerde bir Erdoğan-Bahçeli görüşmesi olursa seçim tarihi orada belirlenebilir.

BAŞÖRTÜSÜYLE İLGİLİ SÜREÇ

BAŞÖRTÜSÜ serbestiyetini Anayasal güvence altına alan Anayasa değişikliğiyle ilgili olarak ocak ayının ikinci yarısında adım atılıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Anayasa değişikliği görüşmeleri başlamadan önce HDP dahil, Meclis’te grubu bulunan partileri ziyaret edeceklerini açıklamıştı.

Peki Meclis’teki tablo nasıl?

Haberin Devamı

Başörtüsüyle ilgili çağrıyı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yaptı. İYİ Parti’deki genel eğilim destek verilmesi yönünde. İYİ Parti başkanlık divanı ile milletvekillerinin ortak toplantısından da Anayasa değişikliğine destek verilmesi kararı çıktı. CHP ve İYİ Parti destek verdiği takdirde Anayasa değişikliği konusunda bir risk gözükmüyor.

SARAÇHANE’NİN RÖVANŞI

Riskli iki nokta var.

1- CHP, Meral Akşener’den Saraçhane’nin rövanşını almak için oylamaya katılmamayı tartışıyor. “İYİ Parti’yi iktidarla başbaşa bırakalım. Böylece referanduma gidecek bir sonuç çıksın. Bunun sorumlusu Akşener olsun” diyorlar.

2- Meral Akşener ise 6’lı Masa’nın Anayasa değişikliğine destek vermesi gerektiğini savunuyor. Kılıçdaroğlu ile Ahlatlıbel’deki yemekte üzerinde durduğu ikinci konu bu olmuş. Akşener, Erdoğan’ın eline başörtüsü kozunu vermemek için 400 milletvekili üzerinden bir destekle Meclis’ten geçirilmesini istiyor.

Haberin Devamı

GÜVENCE İSTİYOR

3- Ancak Akşener’in iktidardan beklediği bir güvence var. O da 400 milletvekilinin üzerindeki bir sayıyla Meclis’ten geçerse, cumhurbaşkanı yine referanduma götürür mü? Akşener, referanduma götürülmeyeceği konusunda güvence istiyor.

GÜVENCE VERECEK Mİ

4- Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce 400’ün üzerinde bir sayıyla geçerse referanduma götürmeyeceklerini söylemişti. Erdoğan’ın bugünkü grup konuşmasında bu yönde bir güvence vermesi bekleniyor.

REFERANDUM OLURSA

Eğer CHP destek vermez, Anayasa değişikliği AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin desteğiyle referanduma gidecek bir sayıyla kabul edilirse ne olur?

İYİ Parti, “Biz millete gideriz, destek verdik deriz. Bundan hayır oyu veren CHP zararlı çıkar” görüşünde. İYİ Parti, referandumu da göze almış durumda. Siyasi geçmişi itibarıyla Akşener, doğru yerde duruyor.

DEĞİŞİKLİK OLACAK MI

Başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği metninde yer alan, “Hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı...” ibaresiyle ilgili CHP ve İYİ Parti’nin bir bölümünde oluşmuş bir hassasiyet var. Bunu laiklik ilkesine aykırı buluyorlar. Meclis’teki görüşmeler sırasında değiştirilmesini öneriyorlar. AK Parti böyle bir değişikliğe açık mı? Orasını Meclis’te göreceğiz.