AK Parti yeni dönemin stratejisini oluşturuyor

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Kampanyayı üstlenen Ertan Aydın başkanlığında ekip, seçim stratejisi üzerinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Ertan Aydın ve ekibi çarşamba günü AK Parti Strateji Ekibi’ne bir sunum yaptı. Numan Kurtulmuş’un başkanlığındaki strateji ekibinde geçmiş seçim kampanyalarında görev üstlenmiş isimler yer alıyor.

Anladığım, etap etap gidiliyor. İlk aşamada kullanılacak olan görseller değerlendirilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı konuşma üzerindeki çalışmalar da başlamış. Erdoğan’ın manifesto niteliğinde bir konuşma yapması bekleniyor.

Erdoğan’ın hem 20 yıllık AK Parti iktidarında yapılanları hatırlatıp hem de gelecek döneme ilişkin bir perspektif sunacağı söyleniyor, bekleniyor.

Erdoğan, “Yeni yüzyıl, Türkiye yüzyılı olacak” demişti. Erdoğan’ın ne diyeceği önemli.

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MUHALEFET DEĞERLENDİREMEDİ

Çünkü halk artık muhalefetin ne dediğine değil Erdoğan’ın ne yapacağına ilgi gösteriyor. Oysa bundan 3 ay önceye kadar millet muhalefete bir alan açmıştı. Ekonomik sıkıntıların da etkisiyle muhalefetin oyları yükselişe geçmişti. Ancak muhalefet bu fırsatı değerlendiremedi. “Erdoğan gitsin” demenin ötesine geçemedi. “Biz gelirsek Türkiye’yi daha iyi yönetiriz” izlenimini veremedi. Birbirleriyle olan kavgaları milleti ürküttü.

CHP-İYİ PARTİ KAVGASI

CHP ile İYİ Parti arasındaki HDP kavgası muhalefete olan yönelişi bıçak gibi kesti. Travmatik bir etki yaptı. Muhalefete olan güveni sarstı.

Millet, “Bunlar daha seçimi kazanmadan kavga etmeye başladı. Seçimi kazansalar kavga etmekten ülkeye yönetmeye vakitleri kalmaz” diye düşündü.

MAĞDUR ODAKLI STRATEJİ

Aynı dönemde Erdoğan tehlikenin farkına vardı. AK Parti’nin stratejisinde köklü bir değişikliğe gitti.

Mega projeleri değil, ekonomik sıkıntı altında ezilen halkı esas aldı. Mağdur odaklı bir strateji izledi. Asgari ücreti iki kez artırması, memur ve emekli maaşlarına yapılan zam, tarımda taban fiyat artışı ve hatta öğrencilere iki kez bilet imkânı hep bu tercihin sonucu oldu. İnsan odaklı siyasetini mağdur odaklı icraata dönüştürdü. Sadece konut kampanyası, AK Parti’ye 2 puanlık bir sıçrama getirdi. Bir yanda kavga eden muhalefet, diğer yanda çare üreten Erdoğan...

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Millet “Çözerse reis çözer” dedi, yeniden Erdoğan’a döndü.

Liderlik bu işte.

STRATEJİNİN İPUÇLARI

Ama bu yetmez.

AK Parti’nin yakaladığı bu ivmeyi yukarıya taşıması gerekiyor.

İlk adım 28 Ekim’de atılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı Seçim Vizyon Belgesi’ni doğrusu ben de merak ediyorum. Çünkü seçim beyannamesi de onun üzerine kurulacak. Erdoğan’ın özgürlükler, kucaklaşma, gelecek vizyonu ve helalleşme odaklı bir belge açıklaması bekleniyor. Erdoğan’ın Kürt sorunu ve Alevi meselesinde kullanacağı dil önemli olacak. Cumartesi günü Diyarbakır’da bunun ilk ipucunu verecek

Yeni yıla ise asgari ücret artışı, memur ve emekli zammıyla gireceğiz. Ondan sonra seçim kampanyası süreci başlayacak. Muhalefet kutuplaştırıcı, Erdoğan kucaklayıcı bir dil kullanacak.

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Muhalefet cumhurbaşkanlığı adaylığı, milletvekili pazarlığı ile uğraşırken Erdoğan, milletin cebini esas alacak.

HALKINA ‘CAHİL’ DİYEN KAFA

BİRİLERİNİN bu milletle, bu milletin seçtikleriyle sorunu bir türlü bitmiyor. Devirler değişiyor ama bunların kafa yapısı hiç değişmiyor.

Sadece Metin Akpınar’ı, Ayşenur Arslan’ı kastediyorum sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Onlar Metin ya da Ayşenur değil, onlar bir zihniyet. Hem bu milletin ekmeğini yerler hem de millete hakaret ederler.

Göbeğini kaşıyan adam derler.

Metin Akpınar, “Bugün Türkiye cahil bir ülkedir. Ben necip Türk milletinin kararlarından ve alleglliğinden ödü patlayan bir sanatçıyım. O yüzden onlar seçebiliyorlar. Niye? Çünkü ortalama eğitim seviyesi ilkokul beş. Daha liseden mezun bile olamadık” demiş. Kendisi ordinaryüs profesör ya...

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YA ASIYOR YA ZEHİRLİYOR

Hazret daha önce de Cumhurbaşkanı’nı ayağından asmakla tehdit etmişti.

“Belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler” demişti.

Ya asıyor ya zehirliyor. Kaçarı yok.

Böyle sanatçı olur mu?

AYŞENUR ARSLAN

Senin bu milletle derdin ne kardeşim.

Ayşenur Arslan ise, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yer sofrasında iftar yapmasına takmış. “Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin” diyor.

Kendisi koltukta oturduğu için atomun çekirdeğini parçaladı ya... O yer sofrasında oturanlar İHA’ları, SİHA’ları yaptı. Yerli helikopteri uçurdu, yerli uyduyu, yerli savaş uçağını tasarladı. Yerli otomobili yapmayı başardı.

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Ayşenur Arslan’ın kafasına göre Konfüçyüs’ün, Sokrates’in, Platon’un felsefeyi geliştirmemesi gerekiyordu. Koltukta oturmuyorlardı ya...

Herkes kendi milletiyle övünür. Bunlar kendi milletini aşağılar.

Siz bu kafayla gittiğiniz sürece bu millet sizi daha çok sandığa gömer. Siz bu kafayla gittiğiniz müddetçe Erdoğan daha çok seçim kazanır.

PUTİN’İN ÖNERİSİ ÇILDIRTTI

Avrupa bu kışı nasıl geçireceğini düşünüyor. Kimi zaman karikatürlere konu olacak önlemler gündeme geliyor. Ama Avrupa’nın önünde bu kış ciddi bir enerji sorunu duruyor. Tabii savaş kaç yıl devam edecek, Avrupa daha ne kadar doğalgaz sorunu yaşayacak belli değil.

İşte tam da bu anda Putin bir öneride bulundu. “Avrupa’ya doğalgaz tedariği için Türkiye’de büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz” dedi.

TÜRKİYE KAZANIR

Türkiye açısından yararlı bir adım değil mi?

Tahıl koridorunu kurduk, dünya bizi takdir etti. Esir değişimini yaptık, birçok ülke teşekkür etti. Hadi işin ticari tarafını bir yana bıraktım, Avrupa’nın doğalgaz krizini aşmasına katkı yapabilirsek bu Türkiye’ye prestij kazandırmaz mı? Kazandırır. Bundan bir Türk vatandaşı rahatsız olur mu? Normalde olmaz.

‘ERDOĞAN KAZANACAĞINA TÜRKİYE KAYBETSİN’ DİYENLER

Ama daha Putin açıklamasını tamamlamadan harekete geçtiler. Kimi Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için Putin AKP il başkanı gibi çalışıyor dedi, kimi Putin’den Erdoğan’a tarihi destek dedi.

Bunlar, Erdoğan düşmanlığı nedeniyle gözü dönmüş tipler. Bunlar, Erdoğan nefreti Türkiye düşmanlığına dönmüş kafalar. Bunlar, “Yeter ki Erdoğan kazanmasın, gerekirse Türkiye kaybetsin” diyenler. Bunlar, “Edirne’ye Enver gireceğine Bulgar girsin” diyen zihniyetin günümüzdeki temsilcileri.