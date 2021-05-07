Apple AirTag ile kayıp eşya kabusu biter mi?

Geçtiğimiz günlerde satışa sunulan Returnal, uzun zamandır beklediğim bir oyundu. Oyunla ilgili gelişmeleri ilk günden bu yana takip eden biri olarak Returnal'ın gelişi elbette benim için önemliydi. Her ne kadar oynanış süresiyle beni pek tatmin etmese de genel hatlarıyla başarılı bir yapım var karşımızda...

Selene, bizim baş kahramanımız ve uzay aracıyla birlikte bir gezegene çakılıyoruz. Ama yara almadan da bu kazadan kurtulmayı biliyoruz. Vardığımız gezegenin ismi ise Atropos... Düşen uzay aracından çıkıp maceraya başladığımda şunu fark etmem çok fazla vaktimi almadı: Her öldüğümde başa sardım. Yani bu oyunda check-point sistemi biraz farklı işlenmiş.

Oyun da bu konuda sizi yönlendiriyor. Herhangi bir uçurumdan düştüğünüzde gücünüzün bir kısmı gidiyor ve yine düştüğünüz noktanın yanı başında oyuna devam edebiliyorsunuz. Ancak gücünüz tamamen yok olduğunda oyun sizi en başa atıyor. Yani her öldüğünüzde uzay aracının tekrar düştüğünü ve yeniden silahsız bir şekilde ayağa kalkıp oyuna başladığınızı görüyorsunuz.



Öyle ya, her yeni başlangıcınızda elinizde sadece basit bir silah oluyor ve bu silahın üstüne aldığınız her şey sıfırlanıyor. Yani aldığınız her şey gidiveriyor ve tekrar bunları toplamak durumunda kalıyorsunuz. Adını hak eden bir sistem kurmuşlar...

Başlangıçta umursamam da bir noktadan sonra sinir bozucu hale gelen bir durum bu. İstiyorum ki öldüğüm noktanın yakın bir yerinde başlayayım. Ama yok, en başına dönüyor ve her şeye yeniden başlıyorsunuz.

Ancak oyun, bu sistem çerçevesinde oyuncuya ödül vermeyi de ihmal etmiyor. Bu özellikler genel olarak haritada çok daha rahat hareket etmenizi sağlarken, bazen de daha önceden ulaşamadığınız alanlara erişmenizi sağlıyor. Karakteriniz her ayağa kalktığında 'bu sefer başaracağım' dediğini görüyorsunuz.



