Kuru, Karma, Yağlı, Normal... Cilt Tipinizi Biliyor Musunuz?

Normal cilt tipi

Normal ciltlerin görünümü şeffaf, gözenekleri kapalı, lekesiz ve problemsiz olur. Hafif bir bakımla doğal güzelliğini korur.

Normal cilt tipine sahipseniz süt tipi temizleyici, alkol oranı normal bir tonik ve su içerikli hafif bir nemlendirici kullanabilirsiniz.

Karma cilt tipi

Karma ciltlerde alın, burun ve çene yağlıdır. Yani yüzde T şeklinde bir yağlanma görülür. Yağlı olan kısımlarda siyah nokta, yağ butonları, açık gözenekler olabilir. Yanaklardaki gözenekler ise kapalıdır.

Karma cilt tipine sahipseniz süt tipi temizleyici, düşük alkollü tonik, cildin durumuna göre nemlendirici ve eğer gerekiyorsa göz çevresi için krem kullanabilirsiniz.

Kuru cilt tipi

Kuru ciltler ince bir üst deriye sahiptir, gözenekleri ufak ve kapalıdır. Ancak yağ salgılanması normalin altında olduğu için görünümü mattır ve pul pul kalkmalar meydana gelir. Cilt gergindir ama çabuk kırışır.

Kuru cilt tipine sahipseniz süt tipi temizleyici, alkolsüz tonik, yağ içerikli nemlendirici, besleyici gece kremi, göz çevresi kremi ve nemle yağ depo edici maskeler kullanabilirsiniz.

Yağlı cilt tipi

Yağlı cilt tipinde adından da anlaşılacağı gibi parlak ve yağlı bir görünüm, açık gözenekler vardır. Gözeneklerin içi genellikle dolu, siyah noktalı ve sivilceli olabilir. Yağlı cildin akne problemini önlemek için çok dikkatli bir günlük temizlik programı uygulanmalıdır.

Yağlı cilt tipine sahipseniz jel tipi temizleyici, alkollü tonik, su içerikli nemlendirici ve sarkmayı önlemek için temizleyici ve sıkıştırıcı maskeler kullanabilirsiniz.