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GeriGüzellik Reçeteleri Kuru, Karma, Yağlı, Normal... Cilt Tipinizi Biliyor Musunuz?
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Kuru, Karma, Yağlı, Normal... Cilt Tipinizi Biliyor Musunuz?
Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Kuru, Karma, Yağlı, Normal... Cilt Tipinizi Biliyor Musunuz?

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Kuru, Karma, Yağlı, Normal... Cilt Tipinizi Biliyor Musunuz?
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"Doğru cilt bakımının temeli cildi iyi tanımaktan geçiyor. Peki siz cilt tipinizi biliyor musunuz? Hangi cilt tipi nasıl özelliklere sahip? Cilt tipine göre bakım nasıl yapılmalı? Gelin bir bakalım."

Normal cilt tipi

Normal ciltlerin görünümü şeffaf, gözenekleri kapalı, lekesiz ve problemsiz olur. Hafif bir bakımla doğal güzelliğini korur.

Normal cilt tipine sahipseniz süt tipi temizleyici, alkol oranı normal bir tonik ve su içerikli hafif bir nemlendirici kullanabilirsiniz.

Karma cilt tipi

Karma ciltlerde alın, burun ve çene yağlıdır. Yani yüzde T şeklinde bir yağlanma görülür. Yağlı olan kısımlarda siyah nokta, yağ butonları, açık gözenekler olabilir. Yanaklardaki gözenekler ise kapalıdır.

Karma cilt tipine sahipseniz süt tipi temizleyici, düşük alkollü tonik, cildin durumuna göre nemlendirici ve eğer gerekiyorsa göz çevresi için krem kullanabilirsiniz.

Kuru cilt tipi

Kuru ciltler ince bir üst deriye sahiptir, gözenekleri ufak ve kapalıdır. Ancak yağ salgılanması normalin altında olduğu için görünümü mattır ve pul pul kalkmalar meydana gelir. Cilt gergindir ama çabuk kırışır.

Kuru cilt tipine sahipseniz süt tipi temizleyici, alkolsüz tonik, yağ içerikli nemlendirici, besleyici gece kremi, göz çevresi kremi ve nemle yağ depo edici maskeler kullanabilirsiniz.

Yağlı cilt tipi

Yağlı cilt tipinde adından da anlaşılacağı gibi parlak ve yağlı bir görünüm, açık gözenekler vardır. Gözeneklerin içi genellikle dolu, siyah noktalı ve sivilceli olabilir. Yağlı cildin akne problemini önlemek için çok dikkatli bir günlük temizlik programı uygulanmalıdır.

Yağlı cilt tipine sahipseniz jel tipi temizleyici, alkollü tonik, su içerikli nemlendirici ve sarkmayı önlemek için temizleyici ve sıkıştırıcı maskeler kullanabilirsiniz.

Kolajen üretimini artıran muhteşem besinlerCilde ışıltı, pürüzsüzlük, nem ve esneklik kazandırıyor… Saç köklerini güçlendirerek saçların sağlıklı ve gür olmasını sağlıyor… Diş ve tırnakları besliyor… Kornea tabakasını güçlendirerek pek çok göz hastalıklarının gelişme riskini azaltıyor… Damarlarda kan dolaşımının hızlanmasını sağlarken, atardamarlarda tehlikeli plak oluşma riskini düşürüyor… Bir diğer önemli görevi, eklem dejenerasyonlarını ve ağrılarını hafifletmek, eklemleri onarmak… Sağlığımız ve güzelliğimiz üzerinde böylesine önemli faydaları sağlayan proteinin adı; kolajen!
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