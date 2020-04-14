Güzellik Reçeteleri MAHMURE ÖZEL

Kuru, Karma, Yağlı, Normal... Cilt Tipinizi Biliyor Musunuz?

Doğru cilt bakımının temeli cildi iyi tanımaktan geçiyor. Peki siz cilt tipinizi biliyor musunuz? Hangi cilt tipi nasıl özelliklere sahip? Cilt tipine göre bakım nasıl yapılmalı? Gelin bir bakalım.



Bu bir ilandır.