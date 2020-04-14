Kuru, Karma, Yağlı, Normal... Cilt Tipinizi Biliyor Musunuz?

Karma ciltlerde alın, burun ve çene yağlıdır. Yani yüzde T şeklinde bir yağlanma görülür. Yağlı olan kısımlarda siyah nokta, yağ butonları, açık gözenekler olabilir. Yanaklardaki gözenekler ise kapalıdır.
Kuru ciltler ince bir üst deriye sahiptir, gözenekleri ufak ve kapalıdır. Ancak yağ salgılanması normalin altında olduğu için görünümü mattır ve pul pul kalkmalar meydana gelir. Cilt gergindir ama çabuk kırışır.
Yağlı cilt tipinde adından da anlaşılacağı gibi parlak ve yağlı bir görünüm, açık gözenekler vardır. Gözeneklerin içi genellikle dolu, siyah noktalı ve sivilceli olabilir. Yağlı cildin akne problemini önlemek için çok dikkatli bir günlük temizlik programı uygulanmalıdır.