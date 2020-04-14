MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriGüzellik Reçeteleri Kuru, Karma, Yağlı, Normal... Cilt Tipinizi Biliyor Musunuz?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Kuru, Karma, Yağlı, Normal... Cilt Tipinizi Biliyor Musunuz?
Güzellik Reçeteleri
MAHMURE ÖZEL

Kuru, Karma, Yağlı, Normal... Cilt Tipinizi Biliyor Musunuz?

Doğru cilt bakımının temeli cildi iyi tanımaktan geçiyor. Peki siz cilt tipinizi biliyor musunuz? Hangi cilt tipi nasıl özelliklere sahip? Cilt tipine göre bakım nasıl yapılmalı? Gelin bir bakalım.

Bu bir ilandır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Normal cilt tipi
Abone Olgoogle-news

Normal cilt tipi

Normal ciltlerin görünümü şeffaf, gözenekleri kapalı, lekesiz ve problemsiz olur. Hafif bir bakımla doğal güzelliğini korur.

En iyi cilt bakım ürünleri için tıklayın!
2
Abone Olgoogle-news

Normal cilt tipine sahipseniz süt tipi temizleyici, alkol oranı normal bir tonik ve su içerikli hafif bir nemlendirici kullanabilirsiniz.

Uygun fiyatlı cilt temizleyiciler için hemen tıklayın!
3Karma cilt tipi
Abone Olgoogle-news

Karma cilt tipi

Karma ciltlerde alın, burun ve çene yağlıdır. Yani yüzde T şeklinde bir yağlanma görülür. Yağlı olan kısımlarda siyah nokta, yağ butonları, açık gözenekler olabilir. Yanaklardaki gözenekler ise kapalıdır.

Yüz bakım kiti satın almak için tıklayın!
4
Abone Olgoogle-news

Karma cilt tipine sahipseniz süt tipi temizleyici, düşük alkollü tonik, cildin durumuna göre nemlendirici ve eğer gerekiyorsa göz çevresi için krem kullanabilirsiniz.

En iyi cilt bakım ürünleri için tıklayın!
5Kuru cilt tipi
Abone Olgoogle-news

Kuru cilt tipi

Kuru ciltler ince bir üst deriye sahiptir, gözenekleri ufak ve kapalıdır. Ancak yağ salgılanması normalin altında olduğu için görünümü mattır ve pul pul kalkmalar meydana gelir. Cilt gergindir ama çabuk kırışır.

Uygun fiyatlı cilt bakım ürünleri için tıklayın!
6
Abone Olgoogle-news

Kuru cilt tipine sahipseniz süt tipi temizleyici, alkolsüz tonik, yağ içerikli nemlendirici, besleyici gece kremi, göz çevresi kremi ve nemle yağ depo edici maskeler kullanabilirsiniz.

En iyi cilt bakım ürünleri için tıklayın!
7Yağlı cilt tipi
Abone Olgoogle-news

Yağlı cilt tipi

Yağlı cilt tipinde adından da anlaşılacağı gibi parlak ve yağlı bir görünüm, açık gözenekler vardır. Gözeneklerin içi genellikle dolu, siyah noktalı ve sivilceli olabilir. Yağlı cildin akne problemini önlemek için çok dikkatli bir günlük temizlik programı uygulanmalıdır.

Cilt temizleyici almak için hemen tıklayın!
8
Abone Olgoogle-news

Yağlı cilt tipine sahipseniz jel tipi temizleyici, alkollü tonik, su içerikli nemlendirici ve sarkmayı önlemek için temizleyici ve sıkıştırıcı maskeler kullanabilirsiniz.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

Uygun fiyatlı cilt bakım ürünleri için tıklayın!
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi