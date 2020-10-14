Yumurta Dondurma İşlemi Kimlere Yapılır?

Kariyer hedeflerinden vazgeçmeyen, erken menopoz riski taşıyan ve çeşitli sağlık problemlerinden ötürü anne olmayı erteleyen kadınlar, yumurtalarını dondurup ileride bu yumurtaları kullanarak çocuk sahibi olabilmektedir. Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, yumurta dondurma işlemi hakkında merak edilenleri anlatıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Çocuk sahibi olmanın önündeki engellerin başında kadınlarda ilerleyen yaşla birlikte yumurta sayısının ve kalitesinin azalması gelmektedir. Kariyer hedeflerinden vazgeçmeyen, erken menopoz riski taşıyan ve çeşitli sağlık problemlerinden ötürü anne olmayı erteleyen kadınlar, yumurtalarını dondurup ileride bu yumurtaları kullanarak çocuk sahibi olabiliyor. Bu yöntemi tercih eden kadınlar diledikleri yaşta anne olma şanslarını korumuş oluyorlar.
2
Abone Ol
Yumurta dondurma yöntemi kimlere öneriliyor?
Yumurta dondurma, kadınların üreme potansiyellerini korumak için önerilen bir işlemdir. Bu işlem özellikle, ileri yaşlarda çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara öneriliyor. Yumurta kalitesi ve sayısı ilerleyen yaşla orantılı olarak azalmaktadır. Daha erken yaşlarda dondurulan yumurtalar kalite bakımından daha iyi durumdadır ve bu yumurtaları sonraki yıllarda kullanmak mümkündür.
3
Abone Ol
Bu yüzden yumurta dondurma işlemini isteyen kadınların bu işlemi 35 yaşından önce yaptırmaları daha doğru olacaktır. Çünkü 35 yaşından sonra yumurtalık rezervi ve yumurta kalitesi hızlı bir şekilde azalmaya başlar. Burada şunu belirtmeliyim ki; bu durum yumurta dondurma işlemi 35 yaşından sonra yapılamaz anlamına gelmiyor.
4
Abone Ol
Kimler yumurta dondurabilir?
Yumurtalık rezervi ve kalitesi kadından kadına farklılık gösterir. Bu yüzden; kadının yumurta dondurma işlemi için uygun aday olup olmadığı birçok faktöre bağlıdır. Yumurtalarını dondurmak isteyen kadınların öncelikle bir tüp bebek uzmanı tarafından değerlendirilmeleri doğru olacaktır.
5
Abone Ol
Yumurta dondurma işleminin sadece bekar kadınlara uygulandığını belirtmekte fayda var. Evli kadınlar için embriyo dondurma işlemi uygulanmaktadır. Günümüzde teknolojik ve bilimsel ilerlemeler sayesinde kadının yumurtalık rezervi doğru bir şekilde değerlendirilmektedir. Biliyoruz ki; bazı kadınlarda yumurtalık rezervi beklenenden daha erken yaşlarda azalmaktadır.
6
Abone Ol
Düşük yumurtalık rezervi tanısı konmuş kadınlar yumurta dondurabilirler. Bazen tıbbi gereklilik durumlarında da yumurta dondurma işlemi önerilmektedir. Ne yazık ki; kadınların bir kısmına erken yaşlarda kanser tanısı konulmaktadır.
7
Abone Ol
Kanser tedavisi için kullanılan radyoterapi ve kemoterapi kadının yumurtalık rezervi üzerine olumsuz etkiler oluşturabilir. Bu kadınlarda kanser tedavisi öncesi yumurta dondurma işlemi yapıldığı takdirde tedavi sonrası çocuk sahibi olma şansları önemli ölçüde artırılır.
8
Abone Ol
Yumurta dondurma işlemi için hastalara yaklaşık 10-12 gün boyunca tedavi veriliyor
Hasta belirli aralıkla takibe gelmekte ve ultrasonografi ve hormon testleri ile takip yapılmaktadır. Tedavinin bitiminde büyüyen yumurtaları anestezi altında topluyoruz. Toplanan yumurtalar mikroskop altında inceleniyor ve olgun olan yumurtalar donduruluyor. Hastanın yaşına ve yumurtalık rezervine göre tedavi sayısı ve protokolü belirlenir.