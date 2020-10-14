Yumurta Dondurma İşlemi Kimlere Yapılır?

Yumurta dondurma yöntemi kimlere öneriliyor? Yumurta dondurma, kadınların üreme potansiyellerini korumak için önerilen bir işlemdir. Bu işlem özellikle, ileri yaşlarda çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara öneriliyor. Yumurta kalitesi ve sayısı ilerleyen yaşla orantılı olarak azalmaktadır. Daha erken yaşlarda dondurulan yumurtalar kalite bakımından daha iyi durumdadır ve bu yumurtaları sonraki yıllarda kullanmak mümkündür.