Yeni Diyet Modeli: Temiz Beslenme

“En ideali meyve ve sebzeleri çiğ tüketmek” Uygulanan diyete çok çeşitli besleyici sebzeler, meyveler ve baharatlar dahil etmek temiz beslenmenin önemli bir parçası… Aslında sebze ve meyveleri, tüketmek için çok az hazırlık gerekiyor. Bu nedenle de daha sağlıklı…



Meyve ve sebzeler, enflamasyonla savaşmaya ve hücrelerinizi hasardan korumaya yardımcı olan lif, vitaminler, mineraller ve mikro beslenme içerikleri ile yüklüdür. Birçok bilimsel çalışma, meyve ve sebze tüketimini kanser ve kalp hastalığı riskini azalttığını ortaya koyuyor. Taze sebze ve meyveler temiz beslenme için ideal çünkü çoğu çiğ olarak tüketilebiliyor. Organik ürünler seçmek, tarımsal ilaç riskini azaltarak, temiz beslenmeyi bir adım daha ileri götürmenize yardımcı olabilir.