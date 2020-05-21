Yeni Ayın Burçlarınız Üzerindeki Etkileri Neler?
22 Mayıs'ta İkizler burcunda yeni ay var! Bu dönemde ön yargılardan ve eleştirenlerden uzak durun!
Bu yeni ayın İkizler burcunda olması demek sizlerin daha fazla yakın çevreniz, kardeşleriniz, kardeş gibi bildiğiniz dostlarınızla olan iletişim biçiminizi öncelik olarak alacak gibi görülmektedir.
Peki bu yeni ay burçları nasıl etkileyecek? İşte Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan tek tek burçlara göre etkileri...
KOÇ BURCU
Yakın çevre ilişkilerinizi geliştirmelisiniz. Şu sıralar bu durum sizi biraz zorluyor olsa da çevrenizde uzun zamandır mesafe içinde olduğunuz insanlara karşı daha dinleyici bir tavır içinde yaklaşımlar belirlemeniz size iyi gelebilir. Kardeşleriniz ya da yakınlarınızla ilgili küslükler varsa bunları sonlandırabileceğiniz harika bir yeniay dönemi. Bu yeniay ile mutlaka kendinize yeni bir eğitim programı belirlemelisiniz. Bu size kendinizi çok güçlü hissettirecektir. Aşırı agresif ve sinirli bir hal içinde olabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanlar sizi engelliyormuş ya da yolunuzu kesiyormuş gibi gelebilir. Bu noktada sakin kalmalısınız.
BOĞA BURCU
Bu yeniay ile finansal konularda bazı çözülmeler içine çekilebilirsiniz. Hayatınızla ilgili vereceğiniz kararlar belki de finansal durumunuza yansıyabilir. Mahkemeleriniz ya da hukuksal konulardan almak istediğiniz çözümler önünüze gelebilir. Bu hafta mümkün oldukça iş ilişkilerinizi ve parasal konularınızı iyi dengelemeyi seçin. Kendi değerinizi sorgulayabilir ya da hayatınızla ilgili bazı gerçeklikler noktasına gitme kararı alabilirsiniz.
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