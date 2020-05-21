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GeriAstro Gündem Yeni Ayın Burçlarınız Üzerindeki Etkileri Neler?
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Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Yeni Ayın Burçlarınız Üzerindeki Etkileri Neler?
Astro Gündem

Yeni Ayın Burçlarınız Üzerindeki Etkileri Neler?

22 Mayıs'ta İkizler burcunda yeni ay var! Bu dönemde ön yargılardan ve eleştirenlerden uzak durun!

Bu yeni ayın İkizler burcunda olması demek sizlerin daha fazla yakın çevreniz, kardeşleriniz, kardeş gibi bildiğiniz dostlarınızla olan iletişim biçiminizi öncelik olarak alacak gibi görülmektedir.

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Peki bu yeni ay burçları nasıl etkileyecek? İşte Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan tek tek burçlara göre etkileri...

2KOÇ BURCU
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KOÇ BURCU

Yakın çevre ilişkilerinizi geliştirmelisiniz. Şu sıralar bu durum sizi biraz zorluyor olsa da çevrenizde uzun zamandır mesafe içinde olduğunuz insanlara karşı daha dinleyici bir tavır içinde yaklaşımlar belirlemeniz size iyi gelebilir. Kardeşleriniz ya da yakınlarınızla ilgili küslükler varsa bunları sonlandırabileceğiniz harika bir yeniay dönemi. Bu yeniay ile mutlaka kendinize yeni bir eğitim programı belirlemelisiniz. Bu size kendinizi çok güçlü hissettirecektir. Aşırı agresif ve sinirli bir hal içinde olabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanlar sizi engelliyormuş ya da yolunuzu kesiyormuş gibi gelebilir. Bu noktada sakin kalmalısınız.

3BOĞA BURCU
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BOĞA BURCU

Bu yeniay ile finansal konularda bazı çözülmeler içine çekilebilirsiniz. Hayatınızla ilgili vereceğiniz kararlar belki de finansal durumunuza yansıyabilir. Mahkemeleriniz ya da hukuksal konulardan almak istediğiniz çözümler önünüze gelebilir. Bu hafta mümkün oldukça iş ilişkilerinizi ve parasal konularınızı iyi dengelemeyi seçin. Kendi değerinizi sorgulayabilir ya da hayatınızla ilgili bazı gerçeklikler noktasına gitme kararı alabilirsiniz.

4
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Evde Bayram Tıraşı

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5İKİZLER BURCU
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İKİZLER BURCU

Bu yeni ay sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Hayatınızda gerçek değişimlerin ayak seslerini hissedeceğiniz söylenebilir. İçsel anlamda biraz huzursuz ve ne yönde gideceğinizi bilmiyor gibi hissediyorsanız hiç endişe etmemelisiniz. Aksine şu an için ne yönde gitmeniz gerektiğini bilmediğiniz için kendinizi köşeye sıkışmış hissediyorsunuz. Biraz sakin olmalı ve iletişim kurma biçiminize özen göstermelisiniz. Kimseyle gereksiz yere sorunlar yaşamamaya özen gösterin. Şu an için herkes gözünüze batıyor olabilir ya da herkes sizi çok anlaşılmaz buluyor olabilir. Bunları değerlendirerek daha sakin olmalısınız.

6YENGEÇ BURCU
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YENGEÇ BURCU

Bu yeniay ile daha fazla kendinizi korkularınızla karşılaşmış bir şekilde hissedebilirsiniz. Yalnızlığı sorguladığınız ya da içsel anlamda nedenini bilmediğiniz bir acının kurtuluşunu bulmaya çalışıyor gibi hissedebilirsiniz. Özellikle ortaklı ilişkilerinizi bitirmek ya da yeni bir iş alanı kendinize sağlamak isteyebilirsiniz. Hayatınızda belki de ilk kez korkularınızın üzerine gitme kararı alacaksınız. Cesur olun. Sevildiğiniz yeri bulacak ve gerçek benliğinize kavuşacaksınız.

7ASLAN BURCU
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ASLAN BURCU

Bu yeni ay ile sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde bazı değişimleri önünüze getirebilir. Aynı zamanda dünya üzerinde gelişen her türlü problemle yeni bir formatta başa çıkma kararları alabilirsiniz. Yeni kariyer planları ve yaratıcılık gerektiren işler içerisinde olmayı seçeceksiniz. Sürpriz veya şaşırtıcı bir haber sizleri oldukça heyecanlandırabilir. Sürpriz bir aşk ise asla şaşırtıcı olmaz.

8BAŞAK BURCU
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BAŞAK BURCU

Bu yeni ay ile büyük amaçlarınızın veya hırslarınızın daha fazla ortaya çıktığını göreceksiniz. Kariyerinizi daha fazla belirginleştirmek için sosyal olmanız gerektiğini düşünebilir ve hızlı bir ilerleme içine girebilirsiniz. Kariyeriniz ile ilgili bir konuda özel bir sorumluluk kazanabilirsiniz. Çalışma ortamınızda önemli bazı değişimler söz konusu olabilir. Kendinizi daha net ifade edebileceğiniz proje fırsatları ile karşılaşabilirsiniz. Terfi edebilirsiniz. Uzun zamandır iş bulamıyorsanız bu önümüzdeki iki hafta eski görüşmeler yaptığınız yerleri sizler arayıp sorun. Yöneticilerinizden yeni teklifler alabilirsiniz. Zamanı çok doğru yönetiyor olmalısınız.

9TERAZİ BURCU
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TERAZİ BURCU

Maddi konularınızla ilgili önemli bazı kararlar almanız gerekebilir. Farkında olmadan düşüncesizce ve aceleyle yeni bir maddi yola girişmek isteyebilirsiniz. Bu konuda şartlarınız bu döneme kadar oluşturmadıysanız acele karar vermeyin. İlişkinizde, evliliğinizde ani vereceğiniz kararlar yaşamınızı değiştirecek noktada olabilir. Yeni bir iş kurma kararı ya da gerçekten gücünüzü hissetmek isteyebilirsiniz. Finansal durumunuzu iyileştirme fırsatınızı iyi değerlendirin. Özgürleşmeyi bu şekilde daha kolay sağlayacaksınız.

10AKREP BURCU
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AKREP BURCU

Bu yeni ay ile biraz sağlığınıza bakmalı ve daha fazla fiziksel hareketler içinde olmayı seçmelisiniz. Evliliğinizde bazı yol ayrımlarına gelebilirsiniz. Gizlilik isteyen tüm konularda bazı engellerle ve gerginliklerle yüzleşebilirsiniz. Bazı ödemeleriniz ve borçlarınız gündeme gelebilir. Bazı problemlerinizi mantık çerçevesinde değerlendiremeyebilirsiniz. Özellikle finansal konularda bu duruma dikkat etmeniz gerekir. Gizli ve sakince yönettiğiniz her şeyin başarısı ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yeniay sizlere arka planda ekeceğiniz şeylerin başarı getirebileceğini söylüyor. Ya da bir bitiş yeni bir başlangıç gibide düşünebilirsiniz. Bu bir ilişki belki de bir iş ortaklığı…

11YAY BURCU
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YAY BURCU

Kariyeriniz ile ilgili şaşırtıcı bazı değişimler sizlerin yüzünüzü güldürebilir. Nitekim sizlerde başak burcunda gerçekleşen yeniay ve dolunaylara son 3 yıldır oldukça hazırlıklısınız. Sizlere yabancı gelecek bir yeniay olduğunu düşünmüyoruz. Sizi engelleyen veya baskılayan konuları artık hayatınızdan uzaklaştırıyor olabilirsiniz. Üstlerinizle olan iletişimlerinize dikkat etmeniz gereken bir süreç. İlişkilerde yeni başlangıçlar söz konusu olurken geçmişte ilişkilerinizde kafa karşılıklı yaratabilir. Kendinizi doğru ve kalıcı olmayan her türlü ilişkiden uzak tutmalısınız.

12OĞLAK BURCU
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OĞLAK BURCU

İçsel olarak yepyeni bir siz çıkıyor bu yeniay da diyebiliriz. Borçlarınız ve ortaklı gelirlerinizle ilgili bazı problemlere yeni çözümler bulabileceğiniz önemli bir süreç. Yeni bir işe başlamak isterken eskide kalan bazı defterleri de tamamen kapatıyor olabilirsiniz. İlişkilerdeki kararsızlığınız yüzünden aşırı özgür davranışlarla ilişki içinde bazı manipülasyonlar yaratabilirsiniz. Kimseye bir şey ispat etmek zorunda değilsiniz. Partnerinize “tamam, anladık sen özgürsün” dedirtmek isterken büyük yaralar açmamaya da özen göstermelisiniz. Sorumluluklarınızı üzerinize almalısınız. Sevgi ve şefkati asla içinizden uzaklaştırmayın.

13KOVA BURCU
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KOVA BURCU

Yaşam içinde yepyeni bir öğreti kazanacağınız bu yeniay sizleri bambaşka biri yapmaya ilerletiyor. Sanki içinizde bir şeyler büyüyor ve olgunluk kazanıyor olabilirsiniz. Bu olgunlukla yeni kararlar almak ve yeni adımlar atmak tabii ki çok daha güzel olacaktır. Yeni bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz ama kararsız da kalabilirsiniz. Önünüzü göremediğiniz bazı yeni yollar ve başlangıçlar hayatınızda gündem maddesi oluşturabilir. Şartlarınızı oluştururken çok dikkatli olmanızda fayda var. Geleceğe yönelik hangi noktada olmanız gerektiğine karar vermeli ve mantıklı riskler almalısınız.

14BALIK BURCU
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BALIK BURCU

Bu yeniay sizleri bambaşka biri yapmaya sürüklüyor. Âmâ bu sefer herkesten daha güçlü ve daha akıllı olduğunuzu söyleyebiliriz. Hayatınızdan bazı insanlar çıkabilir. Bir müddet sonra çıkanların aslında bir ödül olduğunu göreceksiniz. Kariyerinizde veya ilişkilerinizde yaşadığınız olayların artık çözüme ulaştığını görmeniz sizi daha motive edecek ve farklı girişimlere doğru itecektir. Bu yeniay ile terfi edebilirsiniz ya da kariyeriniz ile ilgili yeni girişimler söz konusu olabilir. Partnerinizin ilgisi ya da ilgisizliği sizi biraz düşündürtüyor ya da şüphelere sevk ediyor olsa da unutmayın ki “kim ne yaparsa kendine yapar” … Siz bu yeniayın tadını çıkartın.

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