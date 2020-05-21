Yeni Ayın Burçlarınız Üzerindeki Etkileri Neler?

AKREP BURCU Bu yeni ay ile biraz sağlığınıza bakmalı ve daha fazla fiziksel hareketler içinde olmayı seçmelisiniz. Evliliğinizde bazı yol ayrımlarına gelebilirsiniz. Gizlilik isteyen tüm konularda bazı engellerle ve gerginliklerle yüzleşebilirsiniz. Bazı ödemeleriniz ve borçlarınız gündeme gelebilir. Bazı problemlerinizi mantık çerçevesinde değerlendiremeyebilirsiniz. Özellikle finansal konularda bu duruma dikkat etmeniz gerekir. Gizli ve sakince yönettiğiniz her şeyin başarısı ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yeniay sizlere arka planda ekeceğiniz şeylerin başarı getirebileceğini söylüyor. Ya da bir bitiş yeni bir başlangıç gibide düşünebilirsiniz. Bu bir ilişki belki de bir iş ortaklığı…