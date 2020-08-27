Yemeğinizi Afrodizyak Haline Getirmenin 8 Basit Yolu
Libidonuzu yükseltmek için evde hazır olan ya da sipariş verdiğiniz favori yemeklerinize bazı malzemeler ekleyebilirsiniz. Yemeklerinize ekleyeceğiniz afrodizyak etkili yiyecekler partnerinizle aranızda uçuşan kıvılcımlara neden olabilir. İşte afrodizyakları düzenli olarak öğünlerinize eklemenin en kolay yolları...
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1
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1-SMOOTHİEYE İNCİR EKLEYİN
Bu dolgun meyve, kan damarlarını gevşeten ve cinsel organlara kan akışını artıran nitrik oksit üretiminde rol oynayan amino asitlerle doludur. Smoothie'nize iki ila üç incir eklemek, onu ferahlatıcı bir içecekten erotik bir içeceğe dönüştürebilir. İki doz afrodizyak için ballı bir süt-muz-incir kombinasyonunu deneyin.
2
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2-SARIMSAKLARI SEBZELİ TAVADA KIZARTIN
Sarımsak, nitrik oksit sentaz adı verilen bir enzim aracılığıyla dolaşımı artırıyor ve daha fazla kan akışını teşvik ediyor. Üstelik bazı insanlar sarımsağın sertleşme bozukluğuna bir çare olduğunu düşünüyor! En sevdiğiniz sebzeleri ve birkaç yemek kaşığı kıyılmış sarımsağı bir tavaya atın ve bir ziyafet çekin.
3
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3-HAMBURGERİNİZE ISPANAK KOYUN
Marul yerine köftenizin üzerine ıspanak koyun. Ispanak damarları rahatlatan ve cinsel organlara kan akışını destekleyen mineral magnezyum sunan bir besleyici güç merkezidir. Optimal kan akışı, daha fazla uyarılma ve daha güçlü ereksiyon anlamına gelir. Magnezyum ayrıca vücudu sakinleştirir ve enerjinizi yükseltir. Yani başarılı bir seks için iki temel bileşen içerir.
4
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4-SALATA ÜZERİNE CEVİZ SERPİN
Ceviz kalp sağlığına uygun omega-3 yağ asitleri için harika bir kaynaktır ve iyi kalp fonksiyonu, harika seks ve işleyen kasları teşvik eder. Bunlar doğal anti-depresanlardır, sizi iyi seks için iyi bir ruh halinde tutar. 2.500 mg'dan fazla omega-3 içeren bir avuç ceviz bol miktarda bulunur.
5
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5-FESLEĞENİ KÖFTE İLE PİŞİRİN
Fesleğen içindeki flavonoidler anti-inflamatuar özelliği vardır ve erektil disfonksiyon ve düşük libido ile mücadele eder. Fesleğen enflamasyonu azaltır, kan dolaşımını artırır, bu da ereksiyona yardımcı olur. Standart köfte tarifinize ek olarak sadece bir fincan taze, doğranmış fesleğen yeterlidir.
6
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6-PUL BİBER EKLEYİN
Bileşik kapsaisin sayesinde vücut ısısını birden artırabilirler. Hızlı bir nabız, daha iyi dolaşım, terleme ve orgazmlarla ilişkili iyi hissettiren kimyasallar olan endorfin salınımı gibi cinsel uyarılmayı taklit eden etkiler üretebilir. Kapsaisinin sinir hassasiyetini artırarak seks sırasında zevki yoğunlaştırır.
7
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7-NAR TANELERİ SERPİN
Tahıllarınızı daha sağlıklı hale getirin. Nar; beyne, kalbe ve cinsel organlara arteriyel kan akışını artıran antioksidanlarla doludur. Pirinç pilavınıza, kinoaya ya da tahıllara hem lezzet hem de afrodizyak için nar ekleyin.
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8-KAHVEYE VANİLYA DÖKÜN
Vanilyanın sakinleştirici, hoş kokusu kortizol seviyelerini düşürebilir ve sinir sisteminizi rahatlatabilir, bu da ruh halinize girmek için çok önemlidir. Vanilya kokusu sizi cinsel olarak da canlandırabilir. Ayrıca kahvenin enerji artırıcı özellikleri onu kendi başına bir libido güçlendirici yapar. Bu sabah sevişmeniz için ikisi bir arada harika bir destektir.