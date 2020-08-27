Yemeğinizi Afrodizyak Haline Getirmenin 8 Basit Yolu

8-KAHVEYE VANİLYA DÖKÜN Vanilyanın sakinleştirici, hoş kokusu kortizol seviyelerini düşürebilir ve sinir sisteminizi rahatlatabilir, bu da ruh halinize girmek için çok önemlidir. Vanilya kokusu sizi cinsel olarak da canlandırabilir. Ayrıca kahvenin enerji artırıcı özellikleri onu kendi başına bir libido güçlendirici yapar. Bu sabah sevişmeniz için ikisi bir arada harika bir destektir.



Fotoğraflar: İngimage