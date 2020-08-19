Uzmanlar Uyardı: Domates Konservesinde 'Botulizm' Tehlikesi

Bakterinin oluştuğu koşullardan bir diğeri de hijyenik olmayan koşullardır. Cam olmayan kaplar, kapakların temiz olmaması, bazı durumlarda geçmiş yıllarda kullanılan ve sağlam olduğu düşünülen kapakların tekrar kullanılması bakteriyi ortaya çıkarabilir.



Temiz olmadığını düşünüyorsanız, kapakları çok iyi kaynatmalısınız. Ya da her defasında yeni alınmış kapakları kaynatarak, kullanmalısınız.