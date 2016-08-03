MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriGüzellik Bakım Ünlülerin İlginç Güzellik Sırları!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım>Ünlülerin İlginç Güzellik Sırları!
Güzellik Bakım

Ünlülerin İlginç Güzellik Sırları!

Dünyaca ünlü starların güzellik sırlarını sizin için araştırdık. İlginç yöntemler deneyenler var. Farklı uygulamalarla güzelleşmeye çalışan yıldızların reçetelerinden, belki siz de kendinize uygun bir şeyler bulabilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Angelina Jolie doğumlarından sonra vücudundaki çatlakları ve izleri yok etmek için havyar kullanmış.

2
Abone Olgoogle-news

Model Cindy Crawford cildine bir sprey kutusuna koyduğu sütü püskürtüyor.

3
Abone Olgoogle-news

Catherine Zeta Jones daha beyaz dişlere sahip olmak için dişlerini çilek püresiyle ovalıyormuş.

4
Abone Olgoogle-news

Aktris Debra Messing içinde yılan zehri olan bir krem kullanıyor. Zehir kırışıklıkların düzelmesine yardımcı oluyormuş. Bunu botoksun bir alt versiyonu olarak da düşünebilirsiniz.

5
Abone Olgoogle-news

Demi Moore'un en sevdiği detoks aracı ise sülüklermiş.

6
Abone Olgoogle-news

Eva Longoria bebek cildi gibi yumuşak bir cilde kavuşmak için içinde plasenta bulunduran kremler kullanıyormuş. Bu kremleri kullanan diğer ünlüler arasında Ketie Holmes de var.

7
Abone Olgoogle-news

Fergie'nin karın kaslarına hepimiz imreniyoruz. Güzel şarkıcı karın kaslarını rahatlatmak için organik elma sirkesi kullanıyormuş.

8
Abone Olgoogle-news

Lady Gaga'nın bu listede olması hiçbirinizi şaşırtmadı değil mi? Ünlü şarkıcının bu listeye girmesinin nedeni ise makyaj temizleme yöntemi. Gaga'nın makyözü, yıldızın koyu göz makyajını temizlemek için selobant kullanmış.

9
Abone Olgoogle-news

Gwyneth Paltrow saçlarının elektriklenmesini engellemek için saçlarını lif kabağından yapılan banyo lifleri ile tarıyormuş.

10
Abone Olgoogle-news

Halle Berry, vücudundaki kan akışını hızlandırmak ve dolayısı ile daha zinde bir vücut ve düzgün bir cilde kavuşmak için duş jelinin içine öğütülmüş kahve çekirdekleri karıştırıyormuş.

11
Abone Olgoogle-news

Jennifer Lopez iştahını kesmek için greyfurt yağı kokluyor.

12
Abone Olgoogle-news

Jennifer Love Hewitt yüzündeki aknelerden ve kırmızı görüntülerden kurtulmak için yüzüne diş macunu maskesi uyguluyormuş.

13
Abone Olgoogle-news

Zeytinyağını ne için kullanırsınız? Julia Roberts güzellik için kullanıyormuş. Manikür yaparken ellerine zeytinyağı sürerek ellerinin ve tırnaklarının kurumasını engelliyormuş.

14
Abone Olgoogle-news

Jessica Simpson bir televizyon programı için balıklarla pedikür denemişti. Şöyle ki, balıklarla dolu bir havuza ayaklarınızı uzatıyorsunuz, balıklar da tırnaklarınızın kenarındaki ölü derileri yiyorlar.

15
Abone Olgoogle-news

Lily Allen zayıflamak için hipnoterapi kullanıyor.

16
Abone Olgoogle-news

Mariah Carey dudaklarının daha dolgun görünmesi için nanenin kan dolaşımını hızlandıran etkisinden yararlanıyormuş. Şarkıcı dudak parlatıcısının içine bir iki damla nane yağı damlatıyormuş.

17
Abone Olgoogle-news

Nicole Kidman imrenilen saç rengini korumak ve saçlarının parlak görünmesini sağlamak için banyodan sonra saçlarını kızılcık suyu ile yıkıyormuş.

18
Abone Olgoogle-news

Sandra Bullock, göz altlarındaki torbalanmayı ve morarmayı engellemek için hemoroid kremi kullanıyormuş. Öte yandan oyuncu, gençleşmek için çocuk derisi enjekte ettirdiğini de açıklamıştı.

19
Abone Olgoogle-news

Victoria Beckham cildini mükemmelleştirmek için ne kullanıyor hiç merak ettiniz mi? Cevap veriyoruz, kuş kakası... Evet, Beckham cildi için bu eski Uzak Doğu yöntemini tercih ediyormuş.

Kaynak Fotoğraflar: Depophotos

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi