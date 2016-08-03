Ünlülerin İlginç Güzellik Sırları!

Dünyaca ünlü starların güzellik sırlarını sizin için araştırdık. İlginç yöntemler deneyenler var. Farklı uygulamalarla güzelleşmeye çalışan yıldızların reçetelerinden, belki siz de kendinize uygun bir şeyler bulabilirsiniz.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Angelina Jolie doğumlarından sonra vücudundaki çatlakları ve izleri yok etmek için havyar kullanmış.
2
Abone Ol
Model Cindy Crawford cildine bir sprey kutusuna koyduğu sütü püskürtüyor.
3
Abone Ol
Catherine Zeta Jones daha beyaz dişlere sahip olmak için dişlerini çilek püresiyle ovalıyormuş.
4
Abone Ol
Aktris Debra Messing içinde yılan zehri olan bir krem kullanıyor. Zehir kırışıklıkların düzelmesine yardımcı oluyormuş. Bunu botoksun bir alt versiyonu olarak da düşünebilirsiniz.
5
Abone Ol
Demi Moore'un en sevdiği detoks aracı ise sülüklermiş.
6
Abone Ol
Eva Longoria bebek cildi gibi yumuşak bir cilde kavuşmak için içinde plasenta bulunduran kremler kullanıyormuş. Bu kremleri kullanan diğer ünlüler arasında Ketie Holmes de var.
7
Abone Ol
Fergie'nin karın kaslarına hepimiz imreniyoruz. Güzel şarkıcı karın kaslarını rahatlatmak için organik elma sirkesi kullanıyormuş.
8
Abone Ol
Lady Gaga'nın bu listede olması hiçbirinizi şaşırtmadı değil mi? Ünlü şarkıcının bu listeye girmesinin nedeni ise makyaj temizleme yöntemi. Gaga'nın makyözü, yıldızın koyu göz makyajını temizlemek için selobant kullanmış.
9
Abone Ol
Gwyneth Paltrow saçlarının elektriklenmesini engellemek için saçlarını lif kabağından yapılan banyo lifleri ile tarıyormuş.
10
Abone Ol
Halle Berry, vücudundaki kan akışını hızlandırmak ve dolayısı ile daha zinde bir vücut ve düzgün bir cilde kavuşmak için duş jelinin içine öğütülmüş kahve çekirdekleri karıştırıyormuş.
11
Abone Ol
Jennifer Lopez iştahını kesmek için greyfurt yağı kokluyor.
12
Abone Ol
Jennifer Love Hewitt yüzündeki aknelerden ve kırmızı görüntülerden kurtulmak için yüzüne diş macunu maskesi uyguluyormuş.
13
Abone Ol
Zeytinyağını ne için kullanırsınız? Julia Roberts güzellik için kullanıyormuş. Manikür yaparken ellerine zeytinyağı sürerek ellerinin ve tırnaklarının kurumasını engelliyormuş.
14
Abone Ol
Jessica Simpson bir televizyon programı için balıklarla pedikür denemişti. Şöyle ki, balıklarla dolu bir havuza ayaklarınızı uzatıyorsunuz, balıklar da tırnaklarınızın kenarındaki ölü derileri yiyorlar.
15
Abone Ol
Lily Allen zayıflamak için hipnoterapi kullanıyor.
16
Abone Ol
Mariah Carey dudaklarının daha dolgun görünmesi için nanenin kan dolaşımını hızlandıran etkisinden yararlanıyormuş. Şarkıcı dudak parlatıcısının içine bir iki damla nane yağı damlatıyormuş.
17
Abone Ol
Nicole Kidman imrenilen saç rengini korumak ve saçlarının parlak görünmesini sağlamak için banyodan sonra saçlarını kızılcık suyu ile yıkıyormuş.
18
Abone Ol
Sandra Bullock, göz altlarındaki torbalanmayı ve morarmayı engellemek için hemoroid kremi kullanıyormuş. Öte yandan oyuncu, gençleşmek için çocuk derisi enjekte ettirdiğini de açıklamıştı.
19
Abone Ol
Victoria Beckham cildini mükemmelleştirmek için ne kullanıyor hiç merak ettiniz mi? Cevap veriyoruz, kuş kakası... Evet, Beckham cildi için bu eski Uzak Doğu yöntemini tercih ediyormuş.