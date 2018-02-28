Turunçgillerin En Miniği: Kamkat
Hem faydalı hem sevimli hem de süslü! Turunçgiller ailesinin tek lokmalık mücevheri olan kamkat; halk arasında kumkuat, kumkat, süs mandalinası ve altın portakal gibi isimlerle anılır. Bu turuncu minik şifa deposunu diğer turunçgillerden ayıran özelliği kabuğuyla yenmesidir. Kokusu bergamotu andırıyor ve elinizde tuttuğunuzda kokusu uzun süre gitmiyor!
İşte antioksidan bakımından zengin ve sindirim sistemine destek olan kamkatın bitmek bilmeyen faydaları…
Bağışıklık sistemi zayıf ve kolay hastalanan kişilerinin bolca kamkat tüketmesi gerekir. Vücudun savunma mekanizmasını korumak için oldukça gerekli bir besindir. Kabuğuyla birlikte tüketmek en doğru olanıdır.
2. SİNDİRİM SİSTEMİNE DESTEKÇİ!
Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olarak mide bulantısı, iştahsızlık ve hazımsızlık gibi sindirim sistemi sorunlarına birebir çözüm sağlıyor. 8 adet kamkat 10 gram lif ile eşdeğerdir. Lif içeriği sayesinde gastrointestinal sistemi hareketli tutmaya yardımcı olur. Böylelikle sağlıklı bir düzeyde sindirimi düzenler. Ayrıca kabızlık, aşırı gaz, şişkinlik, kramp gibi durumlara karşı doğal bir kalkandır.
3. CİLT SAĞLIĞINI DESTEKLER!
Kamkatta bol miktarda antioksidan ve vitamin bulunur. Bu ikili; kırışıklıklar, yaşlılık lekeleri ve güneşin serbest radikallerinin olumsuz etkilerinden korunmak için son derece ideal bir turunçgildir. Birçok turunçgiller gibi vücudun en büyük organı olan cilde mucizevi etkiler kazandırır. Ayrıca sivilce sorunlarını en aza indirir.
Yeterli miktardaki flavonoidler sayesinde, sistem kansere neden olan maddelerle savaşır. Vücudu yıkıcı mikroplarla savaşacak kadar dayanıklı hale getirir.
Kalsiyum sadece süt ve süt ürünlerinde bulunmaz! Kamkat önemli miktarda kalsiyum içerir. Bu sebeple kemik sağlığını en doğru şekilde korur.
KUMKUAT NASIL YENİR?
Diğer kabuklu meyvelerin aksine kumkuat kabuğu ve çekirdekleriyle yenilen bir besindir. Ancak çekirdekler bir nebze daha ekşi ve acı bir tada sahip olduğundan çekirdekleri çıkarılarak da tüketilebilir.
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