Turunçgillerin En Miniği: Kamkat

3. CİLT SAĞLIĞINI DESTEKLER! Kamkatta bol miktarda antioksidan ve vitamin bulunur. Bu ikili; kırışıklıklar, yaşlılık lekeleri ve güneşin serbest radikallerinin olumsuz etkilerinden korunmak için son derece ideal bir turunçgildir. Birçok turunçgiller gibi vücudun en büyük organı olan cilde mucizevi etkiler kazandırır. Ayrıca sivilce sorunlarını en aza indirir.