Türk Kahvesi Spor Performansını Nasıl Etkiliyor?

Kahve, dünyada en çok tüketilen gıdalar arasında yer alıyor. Diyet yapanlar için harika bir ara öğün olan kahve, spor yapanların da kurtarıcılarından. Kahvenin kafein oranı en yüksek çeşidi olan Türk kahvesinin spor antremanlarına pek çok faydası bulunuyor.
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1
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Kahve karbonhidratlar, lipidler, azotlu bileşikler, vitaminler, mineraller, alkoloidler (kafein) ve fenolik bileşiklerin de dahil olduğu binden fazla kimyasal bileşik içeren kompleks bir içecektir.
2
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Köpük ve telveden oluşan, cezvede ağır ağır pişirilen Türk kahvesi ise en sevilen kahve çeşitleri arasında yer alıyor. Telvesi ile servis edilen tek kahve çeşidi olan Türk kahvesi, kaynatılarak içilebilen tek kahve olarak kabul ediliyor.
3
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Kafein, antrenmanlarınızı daha verimli yapmanıza yardımcı olur mu?
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA- European Food Safety Authority) sağlıklı yetişkin bireylerde orta düzey kafein alımının (400 mg) güvenli olduğunu belirtiyor. Bu miktar da genel olarak günde 3-4 fincan kahve tüketimine denk geliyor.
4
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Türk kahvesindeki kafein miktarı kendine özel hazırlama, pişirme yöntemi sebebiyle diğer kahvelerden fazla. Türk kahvesiyle alınan kafeinin ılımlı miktarları uyanıklık, kendini enerjik hissetme, motivasyon artışı gibi olumlu faydalar sağlıyor.
5
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Yakın zamanda yapılan çalışmalar, bisiklet sürmek veya kürek çekmek gibi uzun süreye yayılan düşük yoğunluklu egzersizlerde, kafeinin belirli bir uzaklığı tamamlamak için gereken zamanı iyileştirdiğini, yorulma süresini uzattığını ve ayrıca kas ağrısını azaltabileceğini ortaya koydu.
6
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Kısa süreli, yüksek yoğunluklu egzersizlerde kafein kısa mesafe sprint ve atlama performansını korumaya ve geliştirmeye yardımcı olabiliyor. Futbol gibi aktivitelerde de benzer aktivitelerde yararlı sağlıyor. Kafeinin etkisi, tüketilmesinin ardından yaklaşık 20 dakika sonra ortaya çıkıyor.
7
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Vücut kafeini parçaladıkça, etkiler de kademeli olarak geçiyor. Spor antremanınız öncesi tüketeceğiniz bir fincan Türk kahvesi, yoğun kafein oranı sebebiyle antreman sırasında enerjinizi yukarıda tutarak, performansınızın düşmesine engel oluyor.