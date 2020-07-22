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Türk Kahvesi Spor Performansını Nasıl Etkiliyor?

Kahve, dünyada en çok tüketilen gıdalar arasında yer alıyor. Diyet yapanlar için harika bir ara öğün olan kahve, spor yapanların da kurtarıcılarından. Kahvenin kafein oranı en yüksek çeşidi olan Türk kahvesinin spor antremanlarına pek çok faydası bulunuyor.