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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Tarhun Nedir, Nasıl Kullanılır? İşte, Tarhun Otu Faydaları
İyi Yaşam
Fotoğraflar: iStock

Tarhun Nedir, Nasıl Kullanılır? İşte, Tarhun Otu Faydaları

Oldukça değerli bir bitki olan tarhun, yeşil altın olarak tanımlanır. Genellikle boyu 12-150 cm arasında değişen Tarhun, 2-8 cm uzunluğunda yaprak uzunluğuna sahiptir. Genelde baharat olarak kullanılan Tarhun, faydaları ile de popülerdir. Peki, tarhun nedir, nasıl kullanılır? İşte tarhun otunun mucizevi faydaları...

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Tarhun; lezzetli aroması ve keskin kokusuyla beraber Fransız mutfağında çok sık kullanılan bir baharattır. Ülkemiz çapında yeşil altın, ejder otu ve dargun olarak da isimlendirilmektedir. Mineral ve vitamin bakımından çok zengin olan tarhunun, insan sağlığı açısından birçok faydası bulunmaktadır.
2Tarhun nedir

Tarhun nedir?

Tarhun, papatyagiller familyasına ait olan bir bitkidir. Bununla beraber Fransız ve Rus tarhunu oldukça popüler tarhun türleridir. Fransız mutfağında vazgeçilmeyen bir baharat olan tarhun içerisinde; omega 3 ve 6, riboflavin, protein, A ve C vitamini, potasyum, demir, niasin, manganez, magnezyum, potasyum gibi birden fazla mineral bulunmaktadır.
3Tarhun nerede yetişir

Tarhun nerede yetişir?

Kuzey yarım kürede yaygın olarak yetişir. Boyu 120–150 cm.'dir. Yaprakları 2–8 cm. uzunluğunda, 2–10 mm genişliğindedir. Kökeni Sibirya'dır, buradan tüm Avrasya'ya yayılmıştır.
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Türkiye'de Bayburt'un yedigözeler köyünde aroma bakımından zengin olarak yetişir. Yörede "dargun" olarak isimlenmiştir. Ayrıca ekonomik getirisinden dolayı "yeşil altın" olarak da anılmaktadır.
5Tarhun nasıl kullanılır

Tarhun nasıl kullanılır?

Baharat olarak Fransız yemeklerinde çok sık kullanılır. Anadolu'da da kesme çorbası, salata gibi yemeklere konur. Makarnalarda dolmalarda, Bayburt'un yöresel yemeği galacoşda ve böreklerde, Ayrıca Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Rusya'da Tarhun isimli gazlı içeceğe tat vermesi için kullanılır.
6Tarhun otu faydaları nelerdir

Tarhun otu faydaları nelerdir?

Hazımsızlığa iyi gelir.

Sindirimi kolaylaştırdığı için de midede oluşan ağrıların önüne geçmede etkili olur.

Sinir sisteminin sağlıklı işlemesine destek olduğu için stres, uykusuzluk gibi sorunların çözümünde yardımcı olur.

İştah açıcı bir etki gösterdiğinden kilo alamayanlara yardımcı olur.

İdrar söktürücü özelliği vardır.
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Gaz söktürücü özelliği sayesinde gaz sorunu yaşayanlara destek olur.

Antiseptik bir özelliği bulunduğu için bağışıklığı güçlendirir.

Hoş ve keskin kokusu sayesinde ağız kokusunu önlemeye yardımcı olur.

Antiseptik özelliği sayesinde düzenli bir şekilde çay olarak içildiğinde diş ya da diş etlerinde oluşabilecek iltihapların önüne geçer.
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