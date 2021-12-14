Tarhun Nedir, Nasıl Kullanılır? İşte, Tarhun Otu Faydaları

Tarhun; lezzetli aroması ve keskin kokusuyla beraber Fransız mutfağında çok sık kullanılan bir baharattır. Ülkemiz çapında yeşil altın, ejder otu ve dargun olarak da isimlendirilmektedir. Mineral ve vitamin bakımından çok zengin olan tarhunun, insan sağlığı açısından birçok faydası bulunmaktadır.