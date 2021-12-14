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Tarhun Nedir, Nasıl Kullanılır? İşte, Tarhun Otu Faydaları
Oldukça değerli bir bitki olan tarhun, yeşil altın olarak tanımlanır. Genellikle boyu 12-150 cm arasında değişen Tarhun, 2-8 cm uzunluğunda yaprak uzunluğuna sahiptir. Genelde baharat olarak kullanılan Tarhun, faydaları ile de popülerdir. Peki, tarhun nedir, nasıl kullanılır? İşte tarhun otunun mucizevi faydaları...
Tarhun; lezzetli aroması ve keskin kokusuyla beraber Fransız mutfağında çok sık kullanılan bir baharattır. Ülkemiz çapında yeşil altın, ejder otu ve dargun olarak da isimlendirilmektedir. Mineral ve vitamin bakımından çok zengin olan tarhunun, insan sağlığı açısından birçok faydası bulunmaktadır.
Tarhun nedir?
Tarhun, papatyagiller familyasına ait olan bir bitkidir. Bununla beraber Fransız ve Rus tarhunu oldukça popüler tarhun türleridir. Fransız mutfağında vazgeçilmeyen bir baharat olan tarhun içerisinde; omega 3 ve 6, riboflavin, protein, A ve C vitamini, potasyum, demir, niasin, manganez, magnezyum, potasyum gibi birden fazla mineral bulunmaktadır.
Tarhun nerede yetişir?
Kuzey yarım kürede yaygın olarak yetişir. Boyu 120–150 cm.'dir. Yaprakları 2–8 cm. uzunluğunda, 2–10 mm genişliğindedir. Kökeni Sibirya'dır, buradan tüm Avrasya'ya yayılmıştır.
Tarhun nasıl kullanılır?
Baharat olarak Fransız yemeklerinde çok sık kullanılır. Anadolu'da da kesme çorbası, salata gibi yemeklere konur. Makarnalarda dolmalarda, Bayburt'un yöresel yemeği galacoşda ve böreklerde, Ayrıca Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Rusya'da Tarhun isimli gazlı içeceğe tat vermesi için kullanılır.
Tarhun otu faydaları nelerdir?
Hazımsızlığa iyi gelir.
Sindirimi kolaylaştırdığı için de midede oluşan ağrıların önüne geçmede etkili olur.
Sinir sisteminin sağlıklı işlemesine destek olduğu için stres, uykusuzluk gibi sorunların çözümünde yardımcı olur.
İştah açıcı bir etki gösterdiğinden kilo alamayanlara yardımcı olur.
İdrar söktürücü özelliği vardır.
Sindirimi kolaylaştırdığı için de midede oluşan ağrıların önüne geçmede etkili olur.
Sinir sisteminin sağlıklı işlemesine destek olduğu için stres, uykusuzluk gibi sorunların çözümünde yardımcı olur.
İştah açıcı bir etki gösterdiğinden kilo alamayanlara yardımcı olur.
İdrar söktürücü özelliği vardır.
Gaz söktürücü özelliği sayesinde gaz sorunu yaşayanlara destek olur.
Antiseptik bir özelliği bulunduğu için bağışıklığı güçlendirir.
Hoş ve keskin kokusu sayesinde ağız kokusunu önlemeye yardımcı olur.
Antiseptik özelliği sayesinde düzenli bir şekilde çay olarak içildiğinde diş ya da diş etlerinde oluşabilecek iltihapların önüne geçer.
Antiseptik bir özelliği bulunduğu için bağışıklığı güçlendirir.
Hoş ve keskin kokusu sayesinde ağız kokusunu önlemeye yardımcı olur.
Antiseptik özelliği sayesinde düzenli bir şekilde çay olarak içildiğinde diş ya da diş etlerinde oluşabilecek iltihapların önüne geçer.