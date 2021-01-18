MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriStil Önerileri Stil Rehberi: Zamansız Şıklığın Adımları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haberler >Mahmure >Moda >Stil Önerileri>Stil Rehberi: Zamansız Şıklığın Adımları
Stil Önerileri
Fotoğraflar: iStock/ Pexels/ Pixabay | MAHMURE ÖZEL

Stil Rehberi: Zamansız Şıklığın Adımları

Zamansız şıklık demek uzun yıllar sonra bile giyilebilecek parçalara sahip olmak demektir. Evden çıkamadığımız şu günlerde eşofmanlarınızdan kurtulamıyorsanız rehberimize bir göz atın. Çünkü çoğu zaman iyi giyinmenin ruh halimizi ayakta tutmada etkili olduğunu unutuyoruz. Daha az dışarı çıkıyor olmamız şıklığımızdan ödün vereceğimiz anlamına gelmemeli. Gardırobunuzdaki parçaları eşleştirerek yeni bir güncelleme yapmaya ne dersiniz?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İşte zamansız şıklığı yakalamak için stil ipuçları...

2Saç aksesuarlarına yatırım yapın
Abone Olgoogle-news

Saç aksesuarlarına yatırım yapın

Yazın trendlerde yükselişe geçen saç bantları bu yıl da etkisini sürdürüyor. Kadife ve saten kumaşlardaki dolgulu saç bantlarını paltolarınızla kombinleyerek şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.

3
Abone Olgoogle-news

Ünlü markaların bu yıl ön plana çıkardığı çıtçıtlı geniş saç tokaları, taşlı detaylarıyla dikkat çekiyor. Bu klipsli tokalardan birkaç tane aynı anda takabilir, saçınız için harika bir aksesuar yaratabilirsiniz.

4Diz altı etekler ve çizmeler
Abone Olgoogle-news

Diz altı etekler ve çizmeler

Diz altı eteklerle eşleştirilmiş renkli ve desenli çizmeler bahar aylarında sıklıkla kaşımıza çıkacak gibi görünüyor. Blazer veya trençkotla tarzınızı tamamlayabilir, bahara şık ve etkileyici bir giriş yapabilirsiniz.

5
Abone Olgoogle-news

Ayrıca yüksek bel kemerli etekler de desenli çizmelerle harika bir uyum yakalıyor. Yazın bile rahatlıkla kullanabileceğiniz bu parçalar her daim gardırobunuzun ön sıralarında yer almayı hak ediyor.

6Trençkotlar
Abone Olgoogle-news

Trençkotlar

Trençkotlar yılın uzun bir döneminde size eşlik eder. Belden bağlamalı şık bir trençkotla hemen her kombini bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Daha çok bej, siyah, hardal, krem rengi gibi temel renkleri tercih edilen bu etkileyici dış giyimi, çantalarınızla en kolay şekilde eşleştirebilirsiniz.

7Pastel tonlar
Abone Olgoogle-news

Pastel tonlar

Yapabileceğiniz en cesur hareketlerden biri, tepeden tırnağa tek bir renk giymektir. Bu bahar fıstık yeşili tonları, pudra pembesinin bir adım önüne geçebilir.

8
Abone Olgoogle-news

Tek renk giyinmenin yanında, pastel tonların bir arada toplandığı baskı elbiseleri de tercih edebilirsiniz hem rahat hem de kombini kolaydır.

9Ekru denim modası
Abone Olgoogle-news

Ekru denim modası

Bu sezon pantolon trendinde klasik indigo jean’leri bir kenara bırakıp tam boy ekru olanları tercih etmenizi öneriyoruz. Ekru kotlarınızı siyah deri ayakkabılar ve pastel bluzlarla eşleştirerek mükemmel bir görünüm yakalayabilirsiniz.

10Örgü kazaklar
Abone Olgoogle-news

Örgü kazaklar

2021’in vazgeçilmezi arasında yer almaya hazırlanan başka bir trend de dar örgü kazaklar. File veya jarse üstlerle kombinlenen örgü bluzları, önünü açık bırakarak blazer gibi farklı kombinasyonlarla kullanabilirsiniz.

11Renkli ayakkabılar
Abone Olgoogle-news

Renkli ayakkabılar

Siyah yarım botları hepimiz çok seviyoruz. Bunun yanında ayakkabılarda biraz daha canlı tonları seçmek stilinizde anında fark yaratacaktır.

12
Abone Olgoogle-news

Bu yılın trendi beyaz, ten rengi ayakkabı ve botlara biraz daha ağırlık vererek yeni bir tarz yaratabilirsiniz. Açık renk ayakkabılar sizi her zaman doğru kombine götürecektir.

13Yumuşak süetler
Abone Olgoogle-news

Yumuşak süetler

Parlak tonlar her zaman daha dikkat çekicidir. Ancak ten rengi, hardal ya da bejden daha zamansız bir şey yoktur.

14
Abone Olgoogle-news

Her parçayla eşsiz uyum yakalayan nötr renkleri istediğiniz bir süet pantolonla kombinlemeyi deneyin. Süetler bu yıl sizi bekliyor!

15Puantiyeler
Abone Olgoogle-news

Puantiyeler

Puantiye baskıların modası sonsuza kadar hayatımızın bir köşesinde yer alacak gibi görünüyor. Tül, saten, renkli, siyah, beyaz her tonuyla ayrı güzel olan bu parçalara mutlaka giysi dolabınızın bir köşesinde yer açın.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi