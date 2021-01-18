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Stil Rehberi: Zamansız Şıklığın Adımları
Zamansız şıklık demek uzun yıllar sonra bile giyilebilecek parçalara sahip olmak demektir. Evden çıkamadığımız şu günlerde eşofmanlarınızdan kurtulamıyorsanız rehberimize bir göz atın. Çünkü çoğu zaman iyi giyinmenin ruh halimizi ayakta tutmada etkili olduğunu unutuyoruz. Daha az dışarı çıkıyor olmamız şıklığımızdan ödün vereceğimiz anlamına gelmemeli. Gardırobunuzdaki parçaları eşleştirerek yeni bir güncelleme yapmaya ne dersiniz?
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İşte zamansız şıklığı yakalamak için stil ipuçları...
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Saç aksesuarlarına yatırım yapın
Yazın trendlerde yükselişe geçen saç bantları bu yıl da etkisini sürdürüyor. Kadife ve saten kumaşlardaki dolgulu saç bantlarını paltolarınızla kombinleyerek şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.
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Ünlü markaların bu yıl ön plana çıkardığı çıtçıtlı geniş saç tokaları, taşlı detaylarıyla dikkat çekiyor. Bu klipsli tokalardan birkaç tane aynı anda takabilir, saçınız için harika bir aksesuar yaratabilirsiniz.
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Diz altı etekler ve çizmeler
Diz altı eteklerle eşleştirilmiş renkli ve desenli çizmeler bahar aylarında sıklıkla kaşımıza çıkacak gibi görünüyor. Blazer veya trençkotla tarzınızı tamamlayabilir, bahara şık ve etkileyici bir giriş yapabilirsiniz.
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Ayrıca yüksek bel kemerli etekler de desenli çizmelerle harika bir uyum yakalıyor. Yazın bile rahatlıkla kullanabileceğiniz bu parçalar her daim gardırobunuzun ön sıralarında yer almayı hak ediyor.
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Trençkotlar
Trençkotlar yılın uzun bir döneminde size eşlik eder. Belden bağlamalı şık bir trençkotla hemen her kombini bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Daha çok bej, siyah, hardal, krem rengi gibi temel renkleri tercih edilen bu etkileyici dış giyimi, çantalarınızla en kolay şekilde eşleştirebilirsiniz.
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Pastel tonlar
Yapabileceğiniz en cesur hareketlerden biri, tepeden tırnağa tek bir renk giymektir. Bu bahar fıstık yeşili tonları, pudra pembesinin bir adım önüne geçebilir.
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Tek renk giyinmenin yanında, pastel tonların bir arada toplandığı baskı elbiseleri de tercih edebilirsiniz hem rahat hem de kombini kolaydır.
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Ekru denim modası
Bu sezon pantolon trendinde klasik indigo jean’leri bir kenara bırakıp tam boy ekru olanları tercih etmenizi öneriyoruz. Ekru kotlarınızı siyah deri ayakkabılar ve pastel bluzlarla eşleştirerek mükemmel bir görünüm yakalayabilirsiniz.
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Örgü kazaklar
2021’in vazgeçilmezi arasında yer almaya hazırlanan başka bir trend de dar örgü kazaklar. File veya jarse üstlerle kombinlenen örgü bluzları, önünü açık bırakarak blazer gibi farklı kombinasyonlarla kullanabilirsiniz.
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Renkli ayakkabılar
Siyah yarım botları hepimiz çok seviyoruz. Bunun yanında ayakkabılarda biraz daha canlı tonları seçmek stilinizde anında fark yaratacaktır.
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Bu yılın trendi beyaz, ten rengi ayakkabı ve botlara biraz daha ağırlık vererek yeni bir tarz yaratabilirsiniz. Açık renk ayakkabılar sizi her zaman doğru kombine götürecektir.
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Yumuşak süetler
Parlak tonlar her zaman daha dikkat çekicidir. Ancak ten rengi, hardal ya da bejden daha zamansız bir şey yoktur.
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Her parçayla eşsiz uyum yakalayan nötr renkleri istediğiniz bir süet pantolonla kombinlemeyi deneyin. Süetler bu yıl sizi bekliyor!
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Puantiyeler
Puantiye baskıların modası sonsuza kadar hayatımızın bir köşesinde yer alacak gibi görünüyor. Tül, saten, renkli, siyah, beyaz her tonuyla ayrı güzel olan bu parçalara mutlaka giysi dolabınızın bir köşesinde yer açın.