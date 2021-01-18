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Stil Rehberi: Zamansız Şıklığın Adımları

Zamansız şıklık demek uzun yıllar sonra bile giyilebilecek parçalara sahip olmak demektir. Evden çıkamadığımız şu günlerde eşofmanlarınızdan kurtulamıyorsanız rehberimize bir göz atın. Çünkü çoğu zaman iyi giyinmenin ruh halimizi ayakta tutmada etkili olduğunu unutuyoruz. Daha az dışarı çıkıyor olmamız şıklığımızdan ödün vereceğimiz anlamına gelmemeli. Gardırobunuzdaki parçaları eşleştirerek yeni bir güncelleme yapmaya ne dersiniz?