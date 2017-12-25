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GeriBeslenme Önerileri Siyah Sarımsak Yağının Faydaları Nelerdir?
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Siyah Sarımsak Yağının Faydaları Nelerdir?
Beslenme Önerileri

Siyah Sarımsak Yağının Faydaları Nelerdir?

Siyah sarımsak yeni bilinen bir sarımsak türü olup yurt dışında kullanımı oldukça fazla olan bir bitkidir. Ülkemizde de yavaş yavaş tanınmaya başlayan siyah sarımsaktan elde edilen yağ birden çok faydasıyla bilinmekte.

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Siyah sarımsak içerisinde birçok vitamin ve mineral madde içerir. Siyah sarımsak yağı 17 tür amino asit içermesinin yanında, B vitamini de ihtiva eder. Kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor, demir, çinko ve manganez gibi mineral maddeler de bulundurur.

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İşte güzellikten sağlığa siyah sarımsak ve siyah sarımsak yağının faydaları...

3Hastalıklara karşı koruyor

Hastalıklara karşı koruyor

Hastalıklara karşı koruma sağlar. Siyah sarımsağın içindeki antioksidan maddelerin normal sarımsağa göre iki kat daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır.

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Antioksidan maddeler hücreleri hastalıklara karşı korur, birçok kronik hastalıkları engeller. Antioksidan maddeler sayesinde kalp hastalıkları, Alzheimer, romatoid artrit gibi rahatsızlıklara karşı vücut korunur.

5Şeker Hastalığına Karşı İyi Gelir

Şeker Hastalığına Karşı İyi Gelir

Şeker hastalığı, kalp hastalığı, böbrek rahatsızlığı, görme bozuklukları, sinir hasarı gibi farklı rahatsızlıklara sebep olabilir.

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Siyah sarımsak yağındaki güçlü antioksidanlar diyabete karşı koruma sağlar.

7Kolesterolü Dengeler

Kolesterolü Dengeler

Kolesterolü düşürücü etkisiyle kalp hastalıklarına karşı da korur.

8Alerjik Reaksiyonlara, Virüslere Ve Enfeksiyonlara Karşı Koruma

Alerjik Reaksiyonlara, Virüslere Ve Enfeksiyonlara Karşı Koruma

Ciltteki alerjik reaksiyonlar için rahatlama sağlar. Doğal bir antibiyotik olarak kabul edilir ve enfeksiyonlara, virüslere karşı korunmaya yardım eder.

9Karaciğeri İyileştirir

Karaciğeri İyileştirir

Karaciğerdeki iltihaplanmayı ve alkol hasarını geçirmeye yardım etmesi siyah sarımsak yağının faydaları arasındadır.

10Kabızlığı Engeller

Kabızlığı Engeller

İçerdiği bakteriyel hücreler sayesinde kabızlığı önleyici bir etkisi vardır.

11Soğuk Algınlığı

Soğuk Algınlığı

Kışın getirdiği sorunlardan biri olan soğuk algınlıkları için de doğal bir antibiyotik görevi gören siyah sarımsak yağı, bu konuda çok etkilidir.

12Alzheimer Rahatsızlığına Karşı Koruma Sağlar

Alzheimer Rahatsızlığına Karşı Koruma Sağlar

Yaşlılığın getirdiği en büyük sorunlardan biri de akli dengenin yavaş yavaş bozulmasıdır. Siyah sarımsak yağı sayesinde bu hastalığın bir adım önüne geçebilirsiniz.

13Yaşlanmayı Giderici Etkisi Vardır

Yaşlanmayı Giderici Etkisi Vardır

Güzellik ve kozmetik sektöründe de içerik bölümlerinde yer alan siyah sarımsak yağı cildi gençleştirmekle kalmayıp kırışıklıkların da önüne geçiyor.

14Kan Basıncını Dengeler

Kan Basıncını Dengeler

Siyah sarımsak yağı, kan basıncını dengeleyerek daha sağlıklı bir gün geçirmemize yardımcı oluyor.

15Saç

Saç

Saçların bakımında da kullanılan siyah sarımsak yağı, kepek oluşumunu engelleyerek saçların yumuşak olmasını da sağlıyor.

Kaynak Fotoğraflar: Pixabay, iStock

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