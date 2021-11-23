Sivilceyi ne kurutur? Sivilceleri Kurutmak İçin Hızlı Etkili Sivilce Kurutucu 12 Yöntem
Sivilceleri kurutmak için en hızlı ve etkili sivilce kurutucu 12 yöntemi sizler için bir araya getirdik. İşte sivilceyi ne kurutur ve yok eder? Detaylar..
Sivilceler hiç olmadık zamanlarda moralinizi bozacak yerlerde çıkabilirler. Bazen hızlı bir şekilde sivilceleri yok etmek hızlı ve etkili çözümler bulmak isteyebilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz 12 etkili yöntem…Kaynak Fotoğraflar: Pixabay
Limon
Yarım bir limonu yatmadan önce yüzünüze ovarak uygulayın. Durulamadan gece boyunca ciltte kalan limon aknelerin kurumasını sağlayacaktır.
Sarımsak
Bir diş sarımsağı soyun ve ezin. Kızarık ve sivilcelerinizin olduğu bölgeye uygulayın. 20 dakika kadar yüzünüzde bekleyen sarımsağı su ile durulayın.
Yumurta Beyazı
Sivilcelerin üzerine yumurta beyazını sürün ve 20 – 25 dakika kadar bunu yüzünüzde bekletin. Soğuk suyla durulayacağınız yumurta beyazı, sivilcelerden en hızlı şekilde kurtulma yöntemlerinden biridir.
Nane Suyu
Nanenin suyunu çıkardıktan sonra bir pamuk yardımı ile çıkan nane suyunu yüzünüze sürün. Sivilcelerin kurumasına yardım edecektir.
Portakal Kabuğu
Bir portakalın kabuklarını güneşte kurutun. Kurumuş portakal kabuklarını toz haline gelene kadar rendeleyin. Su ekleyerek kıvam alana kadar karıştırın. Karışım uygulandıktan 15 dakika sonra ılık su ile durulanabilir.