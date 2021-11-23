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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım>Sivilceyi ne kurutur? Sivilceleri Kurutmak İçin Hızlı Etkili Sivilce Kurutucu 12 Yöntem
Güzellik Bakım

Sivilceyi ne kurutur? Sivilceleri Kurutmak İçin Hızlı Etkili Sivilce Kurutucu 12 Yöntem

Sivilceleri kurutmak için en hızlı ve etkili sivilce kurutucu 12 yöntemi sizler için bir araya getirdik. İşte sivilceyi ne kurutur ve yok eder? Detaylar..

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Sivilceler hiç olmadık zamanlarda moralinizi bozacak yerlerde çıkabilirler. Bazen hızlı bir şekilde sivilceleri yok etmek hızlı ve etkili çözümler bulmak isteyebilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz 12 etkili yöntem…Kaynak Fotoğraflar: Pixabay
2Diş Macunu

Diş Macunu

Parmağınıza alacağınız ufak bir parça diş macununu sivilcenin üzerine yedirdiğinizde sivilcenin dışarı çıkarak daha hızlı kurumasına yardımcı olursunuz.
3Limon

Limon

Yarım bir limonu yatmadan önce yüzünüze ovarak uygulayın. Durulamadan gece boyunca ciltte kalan limon aknelerin kurumasını sağlayacaktır.
4Beyaz Sirke

Beyaz Sirke

Bir pamuk topuna biraz beyaz sirke damlatın. Pamuğu yavaşça sivilcenizin üzerinde gezdirin. Bu işlem sivilcedeki iltihabın daha kolay atılmasını sağlayacaktır.
5Sarımsak

Sarımsak

Bir diş sarımsağı soyun ve ezin. Kızarık ve sivilcelerinizin olduğu bölgeye uygulayın. 20 dakika kadar yüzünüzde bekleyen sarımsağı su ile durulayın.
6Üzüm

Üzüm

Buzdolabında soğutulmuş üzümler bu işlem için daha etkili olacaktır. Üzümleri ikiye böldükten sonra yüzünüzü üzümlerle ovalayın. 10 -15 dakika beklettikten sonra yüzünüzü soğuk suyla yıkayın.
7Yumurta Beyazı

Yumurta Beyazı

Sivilcelerin üzerine yumurta beyazını sürün ve 20 – 25 dakika kadar bunu yüzünüzde bekletin. Soğuk suyla durulayacağınız yumurta beyazı, sivilcelerden en hızlı şekilde kurtulma yöntemlerinden biridir.
8Papatya Çayı

Papatya Çayı

Papatya çayına bir tutam kuru maya ekleyerek karıştırın. Bu karışımı yüzünüze sürün ve kuruyana kadar bekleyin. Ilık suyla durulayın.
9Nane Suyu

Nane Suyu

Nanenin suyunu çıkardıktan sonra bir pamuk yardımı ile çıkan nane suyunu yüzünüze sürün. Sivilcelerin kurumasına yardım edecektir.
10Karbonat

Karbonat

Karbonat ve suyu karıştırarak krem kıvamında bir karışım elde edin. Gece yatmadan önce bu karışımı yüzünüze sürün ve gece boyu böyle kalmasını sağlayın Kalktığınızda ılık su ile durulayın.
11Portakal Kabuğu

Portakal Kabuğu

Bir portakalın kabuklarını güneşte kurutun. Kurumuş portakal kabuklarını toz haline gelene kadar rendeleyin. Su ekleyerek kıvam alana kadar karıştırın. Karışım uygulandıktan 15 dakika sonra ılık su ile durulanabilir.
12Çilek

Çilek

4 – 5 adet çileği ezerek püze haline getirin. Püreyi yüzünüze sürerek 30 dakika kadar bekleyin. Su ile temizleyebileceğiniz bu maske sizi sivilcelerinizden kurtaracaktır.
13Buz Küpleri

Buz Küpleri

Buz küpleri sivilcelerin ve kızarıklıkların üstüne uygulandığında gözeneklerin daralıp sıkılaşması ve aknelerin kurumasını sağlar.
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