Sinir Sistemine İyi Gelen Besinler Neler? Beyin ve Sinir Sistemi İçin En Faydalı 10 Yiyecek
Hepimiz sağlıklı beslenmenin zihinsel ve fiziksel sağlığımız için önemli olduğunu biliyoruz. Ancak bazen vücudumuzun daha aktif ve sağlıklı olması için bazı özel besinlere ihtiyacı vardır. Peki sinir sistemine iyi gelen besinler neler? İşte, sinir sisteminiz için en faydalı yiyeceklerin listesi…
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1
Beynin vücudumuzun bir parçası olması, düzgün çalışması için bazı önemli besinlere de ihtiyaç duyar. Haberimizde size beyninizin ve sinir sisteminizin işleyişini iyileştirmenize yardımcı olacak yiyeceklerin bir listesini hazırladık.
2
Yeşil yapraklı sebzeler
Yeşil yapraklı sebzeler, sinir sistemimizin düzgün çalışması için önemli olan B vitamini, C Vitamini, E Vitamini ve Magnezyum açısından zengindir. B vitamini; kalp atışını, solunumu ve sindirimi düzenleyen beyin kimyasalları olan nörotransmiterlerin sentezlenmesi ve sirküle edilmesi sürecinde çok önemlidir. Magnezyum sinirleri yatıştırmaya yardımcı olur. E ve C vitamini, sinir sistemi için yaşlanmayı geciktirir.
3
Balık
Sinirleri, çok yüksek düzeyde yağ asidi içeren miyelin kılıfları ile korunur. Bu nedenle yağ asitleri eksikliği olan kişiler sinirlerin zarar görmesine neden olabilir. Balıkta Omega 3 yağ asidi bulunur ve bu nedenle sinirlerin ve sinir sisteminin iyileşmesine yardımcı olur.
4
Bitter çikolata
Tüm çikolatalar eşit olarak üretilmiyor. Aslında, piyasada bulunan çikolataların yüzde 70'i yüksek oranda işlenmiştir ve neredeyse hiç faydası yoktur.
Bitter çikolatalar, anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Bu özellikler kan basıncını düşürmeye ve hem beyne hem de kalbe giden kan akışını iyileştirmeye yardımcı olur. Sütlü ve beyaz çikolataları atlayın ve en az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolatayı tercih edin. Bitter çikolata, beyin hücrelerinin tam kapasite çalışmasını sağlayacaktır!
5
Brokoli
Brokoli, beyin gücünü ve bilişsel becerileri geliştirdiği bilinen K Vitamini açısından zengindir. Birçok çalışma, brokolinin, sinir ileticisinin parçalanmasını yavaşlatan glukozinolatlar adı verilen bir bileşik açısından zengin olması nedeniyle, merkezi sinir sisteminin işlevini düzgün bir şekilde yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğu asetilkolinin beynimizi ve hafızamızı keskin tuttuğunu bildirmiştir. Düşük asetilkolin seviyeleri Alzheimer ile de bağlantılıdır.
6
Yumurta
Boston Üniversitesi tarafından, 10 yıl boyunca her gün yumurta tüketen 1400 sağlıklı yetişkin üzerinde yapılan bir çalışmada, düzenli yumurta tüketenlerin bazı hafıza testlerinde daha iyi sonuçlar aldığı ortaya çıktı.
Yumurtalar kolin ve B vitamini açısından zengindir. Yumurta tükettiğinizde, içlerindeki kolin, beyin tarafından beyin hücreleri arasında hafıza ve iletişim için önemli olan bir nörotransmiter olan asetilkolin yapmak için kullanılır.
7
Somon balığı
Daha önce de belirttiğimiz gibi, omega 3 yağ asidi bilişsel işlevlerde önemli bir role sahiptir. New York Times, Journal Neurology'ye göre, düşük seviyedeki omega 3 yağ asidi, daha küçük beyin hacmi ve zayıf zihinsel performans ile bağlantılıdır. Somon araştırmalardan da anlaşılacağı üzere, beyin gücünü güçlendirebilen zengin bir omega 3 kaynağıdır.
8
Avokado
Hem K vitamini hem de folat bakımından zengin olan avokado, beyindeki kan pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olur ve böylece sizi felçten korur. Bunun dışında avokado, hafızayı ve konsantrasyonu geliştirmeye de yardımcı olur. Avokado ile ilgili en iyi şey, diğer meyvelere kıyasla en yüksek protein ve en düşük şeker içeriğine sahip olmalarıdır.
9
Badem
Badem, tıpkı somon balığı gibi yüksek düzeyde beyin sağlığı için omega-3 yağ asitleri ve bol miktarda beyin koruyucu E vitamini içerir.
10
Kabak çekirdeği
Kabak çekirdeği mükemmel bir magnezyum, bakır, demir ve çinko kaynağıdır. Tüm bunların dışında kabak çekirdeği, vücudu ve beyni serbest radikal hasarlarından koruyan güçlü antioksidanlar içerir.
Magnezyum öğrenme ve hafıza için gereklidir ve düşük magnezyum seviyeleri migren, depresyon ve epilepsi gibi birçok nörolojik hastalıkla bağlantılıdır. Beyniniz, sinir sinyallerini kontrol etmeye yardımcı olmak için bakır kullanır. Bakır seviyeleri düştüğünde, Alzheimer gibi nörolojik bozukluk riski de artar. Çinko, sinir sistemi için çok önemlidir ve eksikliği, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı ve depresyon gibi birçok nörolojik durumla ilişkilendirilmiştir.
11
Fındık
Yapılan bir araştırmalar, kuruyemişlerin biliş becerilerini geliştirebileceğini ve hatta nörolojik bozukluğu önlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, araştırmalara göre birkaç yıl boyunca düzenli olarak fındık yiyen kadınların, hiç yemeyenlere kıyasla daha keskin bir hafızaya sahip. Çünkü kuru yemişlerde sağlıklı yağlar, antioksidanlar ve E vitamini gibi beyin sağlığına iyi gelen çeşitli besinler vardır. E vitamini, hücre zarlarını serbest radikal hasarından korur, böylece zihinsel gerilemeyi yavaşlatmaya yardımcı olur.
Tüm kuruyemişler beyin fonksiyonları için faydalıdır ancak, cevizler omega-3 yağ asitleri de içerdikleri için daha iyi bir seçim olarak kabul edilir.