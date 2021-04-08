Sinir Sistemine İyi Gelen Besinler Neler? Beyin ve Sinir Sistemi İçin En Faydalı 10 Yiyecek

Fındık Yapılan bir araştırmalar, kuruyemişlerin biliş becerilerini geliştirebileceğini ve hatta nörolojik bozukluğu önlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, araştırmalara göre birkaç yıl boyunca düzenli olarak fındık yiyen kadınların, hiç yemeyenlere kıyasla daha keskin bir hafızaya sahip. Çünkü kuru yemişlerde sağlıklı yağlar, antioksidanlar ve E vitamini gibi beyin sağlığına iyi gelen çeşitli besinler vardır. E vitamini, hücre zarlarını serbest radikal hasarından korur, böylece zihinsel gerilemeyi yavaşlatmaya yardımcı olur.



Tüm kuruyemişler beyin fonksiyonları için faydalıdır ancak, cevizler omega-3 yağ asitleri de içerdikleri için daha iyi bir seçim olarak kabul edilir.