Şifa Deposu Bitki: Kudret Narının Sağlığa İnanılmaz Etkileri

Yapılan araştırmalarda kudret narının lösemi, lenfoma, meme kanseri, prostat kanseri, baş-boyun kanserleri, mesane kanserinde etkili olduğu ve kanser hücrelerini öldürdüğü görülmüştür. Yani bu ilginç bitki tümöre karşı bir koruma kalkanı oluşturuyor, var olan tümörün büyümesini engelliyor.