MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Geriİyi Yaşam Şifa Deposu Bitki: Kudret Narının Sağlığa İnanılmaz Etkileri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Şifa Deposu Bitki: Kudret Narının Sağlığa İnanılmaz Etkileri
İyi Yaşam
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Alamy, Ingimage

Şifa Deposu Bitki: Kudret Narının Sağlığa İnanılmaz Etkileri

Özellikle mide hastalıklarına olan etkisi ile bilinen kudret narı, sağlık için bulunmaz bir kaynak! Gelin bu ilginç bitkiyi ve insan vücuduna olan etkilerini daha yakından tanıyalım...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Kudret narı nedir
Abone Olgoogle-news

Kudret narı nedir?

Kudret narının bir diğer adı 'melon'dur. Orijinal ismi ise 'karela'dır. Tropik bir bitki olan kudret narının anavatanı Hindistan'dır.

2Kudret narının besin değerleri
Abone Olgoogle-news

Kudret narının besin değerleri

100 gram kudret narında ortalama olarak;

30 kalori

29 gram karbonhidrat

69 gram yağ

3 gram protein

88 miligram C vitamini

87 miligram A vitamini bulunuyor.

3Kudret narının sağlığa faydaları nelerdir
Abone Olgoogle-news

Kudret narının sağlığa faydaları nelerdir?

Kudret narı insülin üreten beta hücrelerini koruyor, insülinin etkisini arttırıyor ve bu sayede kan şekerini düşürmeye yardımcı oluyor.

4
Abone Olgoogle-news

Yapılan araştırmalarda kudret narının lösemi, lenfoma, meme kanseri, prostat kanseri, baş-boyun kanserleri, mesane kanserinde etkili olduğu ve kanser hücrelerini öldürdüğü görülmüştür. Yani bu ilginç bitki tümöre karşı bir koruma kalkanı oluşturuyor, var olan tümörün büyümesini engelliyor.

5
Abone Olgoogle-news

Kudret narının bilinen en önemli etkisi mide hastalıklarına iyi gelmesi. Ülser, gastrit, kolit, reflü, kabızlık, hazımsızlık gibi hastalıkların ataklarını azaltıyor, iyileşmesinde de etkili rol oynuyor.

6
Abone Olgoogle-news

Zengin vitamin ve protein içeriğine sahip olan kudret narı bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor.

7
Abone Olgoogle-news

Cilde de etkileri bulunuyor. Kudret narı egzama, sedef, çıban gibi cilt hastalıklarının ve yaraların tedavisinde kullanılıyor.

Bu bitki aynı zamanda hemoroid tedavisinde de kullanılıyor.

8Kudret narının yan etkileri var mı
Abone Olgoogle-news

Kudret narının yan etkileri var mı?

Bu bitkinin aşırı kullanımı karaciğer hastalarında toksik etki oluşturabiliyor. İnsülin kullanan kişilerde kan şekerini aşırı düşürebiliyor. Uzmanlar hamilelerin ve çocukların kullanmasını önermiyor. Kudret narının çekirdekleri etrafında bulunan kırmızı zarın da kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor.

9Kudret narı nasıl tüketilir
Abone Olgoogle-news

Kudret narı nasıl tüketilir?

Sonbaharda olgunlaşmış bir kudret narı ezilerek sade bir şekilde ya da balla karıştırılarak tüketilebilir. Kavuniçi- turuncu rengini alan kudret narı ezilir, üzerine bal eklenip sabahları 1 yemek kaşığı tüketilir.

Mevsim dışında kudret narı tüketmek için natürel sızma yani soğuk sıkım zeytinyağında en az 1 ay süreyle beklettikten sonra tüketebilirsiniz.

10
Abone Olgoogle-news

Yaprakları toz şeklinde tüketildiğinde öksürük ve mide ağrısına karşı etkilidir. Meyve kabuklarını kuruttuktan sonra çekip toz olarak da kullanabilirsiniz.

Kudret narını ve tüm alternatif tıp yöntemlerini kullanmadan önce doktorunuza danışmayı ise asla unutmamalısınız.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi