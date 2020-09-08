Şifa Deposu Bitki: Kudret Narının Sağlığa İnanılmaz Etkileri
Özellikle mide hastalıklarına olan etkisi ile bilinen kudret narı, sağlık için bulunmaz bir kaynak! Gelin bu ilginç bitkiyi ve insan vücuduna olan etkilerini daha yakından tanıyalım...
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Kudret narı nedir?
Kudret narının bir diğer adı 'melon'dur. Orijinal ismi ise 'karela'dır. Tropik bir bitki olan kudret narının anavatanı Hindistan'dır.
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Kudret narının besin değerleri
100 gram kudret narında ortalama olarak;
30 kalori
29 gram karbonhidrat
69 gram yağ
3 gram protein
88 miligram C vitamini
87 miligram A vitamini bulunuyor.
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Kudret narının sağlığa faydaları nelerdir?
Kudret narı insülin üreten beta hücrelerini koruyor, insülinin etkisini arttırıyor ve bu sayede kan şekerini düşürmeye yardımcı oluyor.
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Yapılan araştırmalarda kudret narının lösemi, lenfoma, meme kanseri, prostat kanseri, baş-boyun kanserleri, mesane kanserinde etkili olduğu ve kanser hücrelerini öldürdüğü görülmüştür. Yani bu ilginç bitki tümöre karşı bir koruma kalkanı oluşturuyor, var olan tümörün büyümesini engelliyor.
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Kudret narının bilinen en önemli etkisi mide hastalıklarına iyi gelmesi. Ülser, gastrit, kolit, reflü, kabızlık, hazımsızlık gibi hastalıkların ataklarını azaltıyor, iyileşmesinde de etkili rol oynuyor.
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Zengin vitamin ve protein içeriğine sahip olan kudret narı bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor.
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Cilde de etkileri bulunuyor. Kudret narı egzama, sedef, çıban gibi cilt hastalıklarının ve yaraların tedavisinde kullanılıyor.
Bu bitki aynı zamanda hemoroid tedavisinde de kullanılıyor.
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Kudret narının yan etkileri var mı?
Bu bitkinin aşırı kullanımı karaciğer hastalarında toksik etki oluşturabiliyor. İnsülin kullanan kişilerde kan şekerini aşırı düşürebiliyor. Uzmanlar hamilelerin ve çocukların kullanmasını önermiyor. Kudret narının çekirdekleri etrafında bulunan kırmızı zarın da kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor.
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Kudret narı nasıl tüketilir?
Sonbaharda olgunlaşmış bir kudret narı ezilerek sade bir şekilde ya da balla karıştırılarak tüketilebilir. Kavuniçi- turuncu rengini alan kudret narı ezilir, üzerine bal eklenip sabahları 1 yemek kaşığı tüketilir.
Mevsim dışında kudret narı tüketmek için natürel sızma yani soğuk sıkım zeytinyağında en az 1 ay süreyle beklettikten sonra tüketebilirsiniz.
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Yaprakları toz şeklinde tüketildiğinde öksürük ve mide ağrısına karşı etkilidir. Meyve kabuklarını kuruttuktan sonra çekip toz olarak da kullanabilirsiniz.
Kudret narını ve tüm alternatif tıp yöntemlerini kullanmadan önce doktorunuza danışmayı ise asla unutmamalısınız.