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GeriCinsellik Seks Sırasında Ne Kadar Kalori Harcıyoruz?
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Cinsellik>Seks Sırasında Ne Kadar Kalori Harcıyoruz?
Cinsellik
MAHMURE ÖZEL

Seks Sırasında Ne Kadar Kalori Harcıyoruz?

Bedensel ve ruhsal doygunluk, çiftlerin arasındaki bağı güçlendirme, depresyondan uzak tutma, mutlu etme... Tüm bu olumlu etkilerinin yanında seks yapmanın bir artısı daha var; kalori yakmak!

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1
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Başlı başına zevk veren bir aktivite olan seks, aynı zamanda sağlığa da pek çok fayda sağlıyor. Seks yaparken ne kadar kalori yapıldığına geçmeden önce, vücuda ne gibi faydalar sağladığına bir bakalım;

2
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Cinsellik beyinde endorfin üretimini arttırıyor. Bu kimyasal molekül, dopamin ve serotininle birlikte zevk hormonları olarak sakinlik verir tatmin hisleri yaratır. Cinsel ilişki keyif maddesidir; Endorfin, serotonin ve dopamin coşku yaratır.

3
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Cinsel ilişki acıları azaltıyor. Cinsel tatmin acı eşiğini yükseltiyor.

Sevişmek kasları gevşetiyor. Okşanmaların yarattığı mekanik etkiyle, haz alınan uyarılmalar vücuda yayılıyor. Derideki hassas alıcılardan uyarılar iliklere ve beyne taşınıyor. Beyinden gelen emirle kaslar gevşiyor.

4
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Cinsel ilişki kalbi çalıştırıyor. Cinsel uyarının en yüksek noktasında kalp atışı dakikada 110–180'e çıkıyor.

Regl takvimini düzene sokuyor. Düzgün bir cinsel hayat hormonal dengeyi koruyor ve adetin düzenli olmasını sağlıyor. Düzenli orgazm yaşayan kadınlar kanlarındaki endorfin miktarından dolayı düzenli ve ağrısız adet görürler.

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Sevişmek bağırsakları çalıştırıyor. Cinsel ilişki sırasında karın kaslarının kasılması, derinlere kadar etkisini gösteren bir masaj gibidir. Bunun bağırsaklar üzerinde laksatif etkisi oluyor.

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Seks yapmak depresyon riskini azaltıyor. Bir araştırma sonucunda, cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanmayan kadınların depresyon geçirme riski, diğerlerine göre daha düşük çıktı.

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Kalp krizini önlüyor. Yapılan araştırmalar, sevişmenin özellikle erkeklerde kalp krizi riskini azalttığı ortaya koydu.

8Şimdi, gelelim kalori yakımına
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Şimdi, gelelim kalori yakımına

Yukarıda saydığımız tüm faydaların yanında seks, kişiyi formda hissettiriyor. İlişki sırasında nefes nefese ve ter içinde kalışınızdan, aslında kalori yaktığınızı anlayabilirsiniz.

9Peki seks sırasında ne kadar kalori harcıyoruz
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Peki seks sırasında ne kadar kalori harcıyoruz?

Montreal’de, çiftlerim katılımıyla bir araştırma yapıldı. Çiftlerin koluna bir monitör takıldı ve cinsel aktivite sırasında ne kadar enerji harcadıkları ölçüldü. Araştırma sonucunda ise, seks yapmanın kalori yakımında bir hayli etkili olduğu görüldü.

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Erkeklerin dakikada ortalama 4 kalori, kadınların ise ortalama 3 kalori yaktığı gözlemlendi. Yani yaklaşık 25-30 dakikalık bir ilişki sırasında erkekler ortalama 100, kadınlar ise ortalama 85 kalori harcamış oluyor.

Kaynak Fotoğraflar: Pexels, iStock

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