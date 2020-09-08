Sağlıklı ve Kaliteli Bitki Çayı Tüketimi Nasıl Olmalı?

Yeşil Çay nedir ?Siyah çaydan ne farkı vardır ? Yeşil çay, çay bitkisinin fermentasyona tabi tutulmamış yapraklarıdır. Yapraklar toplanır ve kurutulur. Kimyasal yapısı siyah çaya benzer. Yalnız antioksidan etki gösteren maddeler yani polifenoller daha fazladır. Dolayısıyla bu amaçla daha çok kullanılmaktadır. Günde 3-4 kupayeşil çay içilmesi uygun miktarlarda antioksidan madde alınması için yeterlidir. Diğer taraftan, rahat uyumak isteyenler, tek bitkiliveya değişik bitkilerin karışımı olan bitkisel çayları tercih etmektedir . Melisa ve ıhlamur bu açıdan tercih edilen bitkilerdir. Siyah çaya seçenek olarak da bitkisel çay içimi çok yaygındır.