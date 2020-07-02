PRP Nedir? Genital Problemlerde Nasıl Uygulanır?

Cinsel isteksizlik yaşayan, orgazm olamayan, hissizlik durumu olan kadınlara yardımcı olabilir. Kadının haz alma organı klitoris ve G-noktalarına uygulanan PRP bu bölgelerde dolaşımıhızlandırmakta ve dolayısıyla uyarılmayı kolaylaştırmaktadır. Bu uygulamaya “O-shot” adı verilmektedir. Sadece vajen ön duvarında G noktası dediğimiz haz alma bölgesine yapılan uygulamaya ise “G-shot” adı verilmektedir. G-shot ve O-shot cinsel problemler için sıklıkla uyguladığımız iki işlemdir. Vajen dokusunda ruga dediğimiz kabarıklıkların belirginleşmesi ve dolgunlaşması ile vajen gevşekliğinin daha sıkılaşmasını sağlar. Cinsellikte karşılıklı hazzı artıran bir durumdur.