Polikistik Over Sendromu Nasıl Belirti Gösterir? İşte 12 Önemli Sinyal...

En önemli belirti adet düzensizliği Sağlıklı bir ergenlik döneminde adet düzensizliği normal karşılanmaktadır. Bunun, bir hastalığın nedeni olarak ortaya çıkabileceği çoğu zaman akla getirilmemektedir. Ultrason görüntüleriyle de her zaman ayırıcı tanı konulamayabilir. Bu nedenle, adet düzensizliği görülen ergenlik dönemindeki kızlara kan testleri de yapılarak polikistik over olup olmadığı araştırılmalıdır.