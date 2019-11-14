PCOS Diyeti: Polikistik Overleriniz Varsa Nasıl Beslenmelisiniz?

Beslenmenin PCOS etkisi iki biçimde olur; kilo kontrolü ve insülin üretimi ile rezistansına etki.



İnsülin, PCOS’da çok önemli role sahiptir ve diyet bu durumu doğru yönetmek için gerekli en önemli adımdır.



PCOS’lu pek çok kadında insülin direnci de vardır ve yaklaşık yarısı, 40 yaşından önce diyabet ya da diyabet öncesi safhaya ulaşır. Çünkü diyabet vücudun insülini nasıl işlediğiyle direkt bağlantılıdır.



Önereceğimiz diyet kişinin besinsel gereksinimlerini sağladığı gibi, sağlıklı kilo kontrolünü kolaylaştırmalı ve insülin seviyesini düzenleyerek kişinin kendisini iyi hissetmesini sağlamalıdır.