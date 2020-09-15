Ölümcül Üçgendeki Sivilceleri Asla Sıkmayın!

Radyasyon ve mesleki akne türleri de mevcut Çok nadir görülen akne fulminansı ise hızlı başlangıçlı ve ciddi izler bırakan bir formdur. Genetik yatkınlık, bakteriyel enfeksiyonlar, hormonal tedavi, böbrek üstü bezi hastalığı gibi nedenler oluşumunda rol oynayabilir. Tek başına görülebildiği gibi çeşitli otoinflamatuvar sendromların bir parçası olarak da karşımıza çıkabilir. Akne konglobata klasik akne tedavilerine dirençli, yaygın şekil bozukluğuna neden olabilen, deriye ağızlaşan içi irin dolu şişlikler ile seyreden şiddetli bir akne formudur.